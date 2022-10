“¿Por qué no puedo donar mi sangre?” La pregunta que se hacen los latinos en Australia

La historia de Albany Hernández Durán, una joven venezolana residente en Brisbane es un testimonio bastante común dentro de la comunidad latina en Australia. Hace un tiempo atrás, motivada por el enorme agradecimiento que siente hacia este país al que hoy llama hogar, intentó a ejercer el acto voluntario y altruista de donar su sangre. Sin embargo, para sorpresa suya, no le fue permitido.





Ella nos comenta cómo luego de haber invertido tiempo y energías en un proceso de escrutinio online al que hoy cataloga de ¨incompleto y superficial¨ y a sólo minutos de enrollar su manga, fue informada de que por haber nacido en Venezuela su sangre no podía ser utilizada para transfusiones en Australia.





“Me dijeron que yo podría tener el mal de chagas y que no podía donar. Realmente, no me explicaron muy bien qué otras opciones había. Dijeron son las reglas y ya.”





De esa manera y sin más explicaciones, Albany se regresó a su casa, ese día, sintiéndose rechazada, discriminada y muy confundida.





En una situación similar se vio María Fe Ríos, una peruana residente en Melbourne quien, al igual que Albany, asegura haber invertido mucho tiempo en el proceso de pre-screening y haber tenido que reagendar su cita en varias ocasiones. Ella nos cuenta que en una primera instancia se le informó que por haber viajado recientemente a América Latina tenía que esperar un tiempo antes de poder donar y que debía de reagendar su cita.





De esta manera, luego de haber esperado el tiempo prudencial María se dirigió hacia una de las sedes de la Cruz Roja australiana en Melbourne donde tras llenar planillas y formularios le sucedió lo mismo que le ha ocurrido a otros muchos latinos.





Según nos confiesa, cuando una de las enfermeras revisaba su formulario de pronto la miró abruptamente y le dijo: “¡ah!, ¿Perú?, umm…no”. En ese mismo instante procedió a sacar un libro muy grande que contenía listas de países con respectivas indicaciones. La mujer comenzó a buscar al Perú mientras María esperaba atónita.





"Entonces buscó Perú, encontró Perú y salió que decía chagas y que yo no podía donar."

Al encontrar al Perú la enfermera le confirmó que ella no podía donar su sangre mientras le señalaba la indicación de que en su país había chagas. Sin embargo, no le explicó lo que era el mal de chagas ni le dijo el por qué este le prevenía de donar sangre en Australia.





Aunque ambas, Albany y María, se quedaron con dudas similares tras ser rechazadas como donantes de glóbulos rojos en Australia, el caso de la peruana es mucho más peculiar. Ella había ido acompañada ese día de su esposo al centro de donación. Su compañero quien es también un ciudadano peruano, de padres peruanos, preguntó si él podía donar ya que aunque era del Perú, había nacido en Escocia donde vivió los primeros meses de su vida.





Para sorpresa de ambos la enfermera respondió a su pregunta con un gesto afirmativo.





Según nos narra María, ella asegura no haber entendido esta situación ni tampoco la razón por la cual su sangre había sido rechazada en Australia, cuando ella ha sido siempre una donante activa en otros países del primer mundo.





Cruz Roja Australiana. Source: Australian Red Cross Lifeblood





¿Por qué no podemos donar glóbulos rojos?

Aunque donar sangre es un acto que puede ser ejercido por la mayoría de las personas que gozan de buena salud también existen, en cada país, reglas específicas que restringen o que pueden invalidar los requisitos básicos que necesita un individuo para ser donante de sangre.





En Australia, la Cruz Roja debe garantizar la seguridad y la eficacia con la que se ejecutan los procedimientos de evaluación de candidatos para que la recolección, el almacenamiento y uso de la sangre cumpla el objetivo con el que fue donada.





“Los ciudadanos provenientes de América Latina tienen que pasar por una serie de filtros de criterios de elegibilidad más específicos.”

Según Iain Gosbell, Profesor de Enfermedades Infecciosas y de Microbiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Western en Sydney y director nacional de Seguridad de los Donantes y Productos de la Cruz Roja Australiana, los ciudadanos nacidos en América Latina y aquellos que han viajado recientemente a ese continente están sometidos a criterios de elegibilidad más estrictos ya que estos países se encuentran incluidos en un listado que indica diferimientos temporales o restricciones definitivas para donar sangre.





“Tenemos implementado un sistema que nos permite evaluar la elegibilidad de las personas para saber si es que realmente pueden donar. Y según estas pautas, los ciudadanos provenientes de América Latina y aquellos que han viajado recientemente al continente, tienen que pasar por una serie de filtros de criterios de elegibilidad un poco más específicos.”





El especialista también explica que la razón por la cuál existen criterios de elegibilidad más estrictos para los candidatos latinos en Australia se debe a la posibilidad de que tengan algún tipo de condición infecciosa en su sangre que podría resultar no beneficioso para pacientes en Australia.





Según el profesor Iain Gosbell, existen en Latinoamérica tres enfermedades que potencialmente pueden ser transmitidas a través de transfusiones de sangre: la malaria, la rabia y el mal de chagas.





Estas enfermedades son de muy fácil contagio, se encuentran propagadas en muchos países de la región y son la causa por la cual se han establecido esta serie de criterios que restringen a los latinos de la donación de sangre en Australia.





De forma tal, las personas que provienen de Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guyana Francesa, Guatemala, Guyana, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Venezuela, Uruguay no pueden donar sangre para transfusiones en Australia.





Mal del Chagas

Probablemente muchos hemos oído mencionar los términos malaria o paludismo, como también se le conoce y la rabia, ya que son enfermedades comunes en los contextos rurales de muchos de los países latinoamericanos.





Pero, ¿qué es el mal de chagas? y ¿por qué se conoce tan poco acerca de esta enfermedad endémica de nuestra región que aún siguen cobrando vidas humanas?





Según Federica Varela, una médica de familia que trabaja en Sídney, son muy pocos los australianos que tienen conocimiento acerca del mal de chagas ya que es este un padecimiento muy típico de América Latina.





Ella nos explica que es una enfermedad que transmite un vector: la vinchuca, que vive generalmente en Argentina, Chile y en algún que otro sector de Bolivia.





Según la doctora, si el vector ha infectado a un niño pequeño puede ser que este sólo desarrolle síntomas locales como fiebre, hinchazón, tos, palidez y dolor de cabeza. Sin embargo, si esta no se detecta en una etapa temprana de contagio puede convertirse en un padecimiento crónico ocasionando anomalías en el ritmo cardíaco, la dilatación del corazón y la muerte repentina.





En este sentido, el director nacional de Seguridad de los Donantes y los Productos de la Cruz Roja Australiana Iain Gosbell, establece que enfermedades como el mal de chagas han sido la causa de la implementación de medidas restrictivas en la Cruz Roja Australiana sobre individuos procedentes de ciertas regiones geográficas, ya que es prioridad para la organización garantizar que las transfusiones sean de calidad, sin agentes infectantes detectables.





“Por eso es importante la concientización y que entiendan que es por una cuestión de protección al prójimo.”

La doctora Federica Varela añade que, aunque algunos puedan sentirse discriminados, la verdadera razón detrás de estas restricciones es evitar el contagio de pacientes australianos con enfermedades endémicas de otros países que puedan poner en riesgo sus vidas.





El posible contagio con enfermedades como el dengue, el mal chagas, el paludismo, el chikungunya, el ébola y otras, impiden ser donante de sangre en Australia. Source: Getty Images





Es importante mencionar que esta medida preventiva no sólo se aplica a personas de la comunidad latina ya que también existen restricciones sobre individuos que han visitado o que son provenientes de países asiáticos, africanos y del Norte de América por ser regiones geográficas en las que existe un alto riesgo de contagio con virus o parásitos endémicos y son lugares además en los que el zika, el sida, el dengue, el paludismo, la chikungunya, el ébola y el virus del Nilo Occidental han afectado grandemente a la población.





Según Iain Gosbell, en la Cruz Roja Australiana existe un gráfico que incluye a todos los países con las respectivas enfermedades y las medidas restrictivas que se aplican en cada caso. Él menciona que es un proceso bastante engorroso en el que se tienen que tomar en cuenta muchísimos factores al analizar la complejidad de cada caso.





“Podría escoger un país para explicarte. Por ejemplo, Zimbabue. En Zimbabue tenemos malaria, tenemos VIH y tenemos rabia. En este sentido, pues debemos aplicar criterios específicos que nos ayuden a descartar posibles infecciones con estas enfermedades. Entonces, esta serie de criterios nos permiten saber quién puede donar sangre, quién puede donar plasma o quién no puede donar.”





El especialista también nos comenta que fuera de América Latina existen otras regiones geográficas cuyas respectivas enfermedades también impiden que las personas donen sangre después de un período de viaje o de haber nacido y vivido en estos países.





Paludismo: Argelia, Bangladesh, Camboya, China, Ghana, Jamaica, Corea, Malasia, Islas Salomón y Sudáfrica, por nombrar solo algunos.

Ébola: Angola, República Democrática del Congo, Gabón, Liberia, por nombrar solo algunos.

Dengue: Bahamas, Barbados, Islas Cook, Fiji, Singapur, Taiwán, por nombrar solo algunos.

Virus del Nilo Occidental: Canadá, Estados Unidos.

Y aclara que a las personas a las que se les "pospone" o "aplaza" la donación de sangre completa se les ofrece la oportunidad de donar plasma si es que cumplen con todos los demás criterios de elegibilidad.





Otras opciones: el plasma

El plasma es un componente sanguíneo que no se puede crear de forma sintética y que es la base fundamental de muchos tratamientos para enfermedades muy diversas.





“No piensen que porque no están donando sangre, digamos en su totalidad, que su donación deja de ser valiosa. ¡El plasma es muy valioso!”

Según la Dr Varela este componente es tan o más importante que la donación de glóbulos rojos.





“No piensen que porque no están donando sangre, digamos en su totalidad, que su donación deja de ser valiosa. ¡El plasma es muy valioso! O sea, en medicina lo usamos para muchísimas cosas. Hay pacientes que necesitan solamente plasma para mejorar sus factores de coagulación y pacientes que se están haciendo tratamientos para cáncer como las quimioterapias donde el sistema inmune y la médula no pueden producir todos estos factores que tenemos dentro de plasma que es tan rico en proteínas, plaquetas y todo lo demás. Es a esos pacientes a los que le brindamos el plasma.”





Sin embargo, para Albany Hernández y para muchos otros latinos que sólo han sido informados del mal de chagas, de las restricciones y de las posibles alternativas, minutos antes de donar, esta información debería estar fácilmente accesible al público en una etapa temprana del proceso de escrutinio. Algo que, en su opinión, le habría ayudado a saber de antemano, las peculiaridades de su elegibilidad y sus opciones.





"Entré a la página solo para hacer una vez más el pre-screening . Y de hecho, en el pre-screening que yo hice cuando fui a donar sangre no estaba la parte de chagas allí tampoco. No me preguntaron nada de Venezuela. La única pregunta que me hacían era si había vivido en Inglaterra o si había estado en Inglaterra en una fecha específica. No sé, tienen que verificar la ciudadanía de la persona. Otra cosa, ellos pueden tener sus reglas pero también pueden explicarnos las otras opciones que existen y lo importante que es donar plasma"





Como ella son muchos los latinos que alegan haber perdido el tiempo y haberse molestado muchísimo cuando el día de la cita, se les dijo "no puedes donar sangre", sin explicársele con detalles la razón por la cual su sangre no podía ser aceptada.





Lo cierto es que este complejo escenario ha sido ocasionado, en gran medida, por la desactualización del sitio web oficial de la Cruz Roja Australiana que parece no ofrecer toda la información necesaria en el proceso de escrutinio creando expectativas confusas y situaciones muy incómodas para muchos latinos.





Al preguntarle a Iain Gosbell, quien es el especialista y director Nacional de Seguridad de Donantes y Productos de la Cruz Roja Australiana, por qué esta información no se encuentra en el sitio web oficial de la organización, él afirma que el sitio web ha sido simplificado, por lo que mucha información dejó de estar disponible.





Sin embargo, asegura que próximamente en el sitio web oficial de la Cruz Roja Australiana se estarán habilitando los criterios de elegibilidad específicos que permitan aportar información completa a las personas interesadas creando, a la vez, un proceso de escrutinio previo mucho más práctico.





Él también aconseja a las personas llamar al 13 14 95, teléfono habilitado para consultas generales y para la reservación de citas. Por esa vía, el equipo asesora a aquellos que desean donar de acuerdo con sus circunstancias específicas.