Premier de NSW se resiste a reimponer restricciones en medio del temor a la variante ómicron

Los dos estados más poblados del país, Nueva Gales del Sur y Victoria, registran un recuento diario combinado de infecciones que se acerca a las 4.000 (3,803).





Nueva Gales del Sur registró el lunes 2,501 nuevos casos en las últimas 24 horas, con 261 personas hospitalizadas y 31 de ellas en cuidados intensivos.





Victoria informó de 1,302 casos con 406 personas en el hospital y 81 en la UCI. El lunes no se informó de fallecimientos en ningún estado.





Solo en los últimos diez días, Nueva Gales del Sur ha registrado más de 10,000 casos de COVID-19, lo que supone más del 70 por ciento de las infecciones activas del estado.





Por otro lado, Queensland reportó 59 nuevos casos.





Se espera que la cantidad de casos aumente aún más a medida que las personas aprovechen las fronteras abiertas en gran parte del país durante la Navidad.





La directora médica adjunta de Australia, la Dra. Sonya Bennett, dice que la transmisión de ómicron tiene un tiempo de duplicación de alrededor de dos días.





"La velocidad de transmisión por sí sola es preocupante. Y si vemos números altos, ese gran número de casos es motivo de preocupación. Si terminamos con muchos casos, independientemente de la gravedad, eso claramente tendrá un impacto tanto en las empresas como en la industria y las personas”, dijo.





Puntos destacados:





El premier de Nueva Gales del Sur, Dominic Perrottet, dijo que, por el momento, su gobierno sigue centrado en mantener a las personas seguras y, al mismo tiempo, abrir la economía.





Perrottet se ha resistido hasta ahora a las peticiones de aplicar restricciones, diciendo que los individuos deben asumir sus propias responsabilidades en materia de salud.





Aunque el premier dice que las personas deberían usar máscaras cuando no puedan distanciarse socialmente en los interiores, no ha ordenado oficialmente su uso.





Él dice que la tasa hospitalaria y el programa de vacunación siguen siendo el indicador clave del éxito de la respuesta de COVID en Nueva Gales del Sur.





"En Nueva Gales del Sur tenemos el 95 por ciento de nuestra población con una primera dosis de la vacuna. Sin embargo, 26 de las 33 personas en la UCI en Nueva Gales del Sur no están vacunadas. Los números hablan por sí mismos. Si no ha ido a vacunarse, hágalo. Mire esos números, no mienten. Es la mejor manera de protegerte a ti y a tu familia”, dijo el premier.











Las autoridades de salud del estado instan a los residentes a socializar en la playa u otros entornos al aire libre, y evitar hacerlo en espacios bajo techo.





También se sugiere que, antes de salir y socializar, los residentes consideren el uso de pruebas rápidas de antígenos, que cuestan entre $10 y $15 cada una.





Por su parte, el líder de la oposición de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, está instando al gobierno estatal a reintroducir la obligatoriedad de la mascarilla.





"Para aquellos que no lo están haciendo, esta parece ser una medida de sentido común recomendada por los funcionarios de salud. Y está al servicio de cuál es el objetivo político final aquí, que es frenar la propagación de la enfermedad; y prevenir un confinamiento paralizante, que no queremos, el gobierno no quiere, nadie en este estado quiere."





Mientras tanto, el director de salud de Queensland, John Gerrard, dice que espera que ómicron se convierta en unos días en la variante dominante en el estado.





"Esto está sucediendo muy rápidamente, incluso más rápido de lo que predijimos originalmente. Pensamos que podría llevar semanas. Parece que, si esta tendencia continúa, la variante dominará en unos días. Ómicron es, como sabemos, muy contagioso. Es una forma muy contagiosa del virus, pero parece en esta etapa que la vacuna es muy efectiva, particularmente en la prevención de enfermedades graves, que es lo principal."





People getting tested at the Eastside walk-in COVID-19 clinic in Kathrine, NT, Tuesday, 23 November, 2021. Source: AAP





Por otro lado, el Territorio del Norte, que ha registrado tres nuevos contagios (dos de ellos en una comunidad remota) lucha por contener un brote en Tennant Creek, una comunidad con un alto porcentaje de población aborigen y donde hay un confinamiento impuesto por tres días.





La ministra de salud del Territorio, Natasha Fyles, dice que es probable que el confinamiento se prolongue más allá del lunes 20 de diciembre.





"Estamos muy preocupados por este brote. Y los equipos están trabajando las 24 horas del día para asegurarse de que la gente se haga las pruebas, apliquemos la vacuna y nos aseguremos de que la comunidad se mantenga segura”, dijo Fyles.





En Tasmania, se está reintroduciendo un mandato de mascarillas en los interiores de lugares públicos a partir del martes 21 de diciembre.





El Director de Salud Pública del estado, Mark Veitch, dice que podría permanecer la medida durante un par de meses mientras los expertos monitorean la variante ómicron.





"Es una medida mínimamente intrusiva que tiene como objetivo ayudarnos a mantener otros entornos aproximadamente como están. Es barato. Y realmente ha sido ampliamente utilizado y aceptado en todo el mundo. Y por nuestra experiencia tenemos evidencias de sus beneficios significativos frente a una cepa altamente transmisible."





Vacunas de refuerzo

El gobierno federal dice que los envíos de vacunas durante la próxima semana se están ajustando para responder a la mayor demanda de vacunas de refuerzo después de que el intervalo de tiempo recomendado se redujo de seis meses a cinco meses.





El cambio significa que la cantidad de australianos elegibles para un refuerzo es ahora de cuatro millones, en lugar de 1,7 millones.





Cerca de 1,3 millones de personas han recibido hasta ahora una vacuna de refuerzo.





En todo el país, el 90 por ciento de las personas mayores de 16 años están vacunados con la pauta completa. Pero el epidemiólogo de la Universidad de Australia del Sur, Adrian Esterman, quiere que el Grupo Asesor Técnico Australiano sobre Inmunización siga el ejemplo del Reino Unido y recomiende vacunas de refuerzos tres meses después de la segunda dosis.





Él teme que dejar la brecha a los cinco meses resultará en miles de personas infectadas sin ningún motivo y anticipa que las vacunas de refuerzo se convertirán en un evento anual, o de mayor frecuencia.





Mientras tanto, la epidemióloga de la Universidad de Deakin, la profesora Catherine Bennett, dice que cuando las familias organicen reuniones navideñas, es importante tomar precauciones.





"En cualquier entorno, una buena ventilación es realmente importante. Si puede estar al aire libre, esa será una de sus mayores protecciones. Pido a las personas que usen las pruebas rápidas de antígenos ese día para reducir el riesgo de que alguien que esté muy contagioso ese día participe en la reunión. Pero lo más importante, si las personas pueden recibir ya su vacuna de refuerzo, hágalo ahora porque eso le brinda un nivel mayor de protección."





