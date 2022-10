¿Qué es el bitcóin, la reina de las criptomonedas?

El Salvador se convirtió recientemente en el primer país del mundo en adoptar el bitcóin como moneda legal, a la par del dólar que utiliza hace dos décadas.





Se trata de un ambicioso y controvertido plan del presidente Nayib Bukele, que partió con contratiempos: la aplicación sufrió fallas en el arranque y el bitcóin perdió un 17% de su valor en el primer día de operaciones.





En SBS spanish quisimos indagar acerca de las bondades y riesgos de esta forma de dinero y conversamos con el economista Sydney de María, quien explica que una criptomoneda es "un activo digital que utiliza critografìa, un cifrado para garantizar quién es el dueño de eso y asegurar que las transacciones que ocurren tengan un registro".





Nacido tras la crisis financiera de 2008, el bitcóin promovía inicialmente un ideal libertario y ambicionaba acabar con las instituciones monetarias y financieras tradicionales.





El 31 de octubre de 2008 se publicó en internet el libro blanco fundador. Su autor: Satoshi Nakamoto, un seudónimo. La identidad de la persona o el grupo que se esconde detrás sigue siendo una incógnita.





En el documento de 8 páginas, Nakamoto presenta el objetivo de su criptomoneda: "efectuar pagos en línea directamente de una persona a otra sin pasar por una institución financiera".





El 3 de enero de 2009 se creó el primer bloque: 50 bitcoines.





Stacked cryptocurrency coins (Bitcoin, Ethereum, Litecoin) Source: iStock





Desde entonces se han lanzado numerosas criptomonedas diferentes (ethereum, tether, polkadot...). Hoy existen más de 11.000, según el sitio especializado CoinMarketCap.





"La diferencia entre una criptomoneda y una moneda tradicional es que las criptomonedas no están reguladas por ningún país. Son privadas y sólo existen entre las personas que las están utilizando. No hay un intermediario", explica Demaría.





Hay actualmente unos 18,8 millones de bitcoines en circulación. La masa monetaria aumenta progresivamente con la emisión de nuevas unidades. En cambio, se ha fijado un tope a su creación: el número de bitcoines no podrá jamás superar los 21 millones.





¿Cómo se obtienen?

Hay dos medios para obtener bitcoines.





Históricamente, los particulares podían "minar", es decir utilizar la potencia de un ordenador para resolver un enigma informático, y ser recompensados en bitcoines.





"Minar bitcóin podemos asemejarlo a minar oro, sólo que, en lugar de minar algo físico, minamos algo digital", explica Demaría.





Pero con la subida de las cotizaciones, el número de "mineros" ha aumentado y las posibilidades de éxito se han reducido considerablemente.





El Salvador ya es el primer país en mundo en aceptar el bitcoin como moneda legal Source: Antana Coins/flickr/CC BY-SA 2.0





Hoy, minar requiere de material sofisticado y los gastos de electricidad generados por la actividad pueden exceder las ganancias.





Los bitcoines se compran ahora en las plataformas de intercambio, utilizando monedas tradicionales. Los fondos se conservan luego en una cartera virtual protegida.





Para evitar los pirateos, algunos usuarios prefieren colocar sus fondos en una cartera desconectada.





¿Cuánto vale?

En 2013, el bitcóin, que inicialmente no valía casi nada, superó los 1.000 dólares y empezó a atraer la atención de las instituciones financieras.





Desde entonces, este volátil mercado ha variado mucho, aunque con clara tendencia alcista.





A fines de 2017, el bitcóin llegó a los 19.511 dólares, pero la burbuja estalló, y su valor cayó. Volvería a superar los 10.000 dólares a mediados de 2019 y los 15.000 en noviembre de 2020.





En 2021, el interés combinado de inversores particulares, fondos de inversión y empresas disparó su cotización a un máximo histórico de 64.870 dólares en abril.





Nueva montaña rusa, con una caída a fines de junio a 28.824 dólares y nueva disparada en torno a los 50.000 dólares en septiembre.





A view of Bitcoin coins on a computer screen on December 12, 2017. Photo by Robin Utrecht/ABACAPRESS.COM Source: ABACA





Su volatilidad frena su adopción como medio de pago. Otro obstáculo es el tiempo de validación de la transacción: según la congestión de la red, la confirmación del pago puede tardar entre varios minutos y horas.





"Las monedas que los gobiernos emiten y por lo tanto garantizan su convertibilidad, son infinitamente menos volátiles que un activo descentralizado como el bitcoin. Ese es uno de los grandes riesgos de utilizarlo como dinero", afirma el economista.





Algunos de los partidarios del bitcóin han abandonado incluso la idea de utilizarlo como medio de pago en Europa o Estados Unidos, y consideran más bien a la criptomoneda como el futuro oro digital: un medio de conservar el valor fuera del influjo de los bancos centrales.





¿Qué se puede comprar con el bitcóin?

En sus inicios, el bitcóin se utilizaba mayoritariamente en el "dark net" (red oscura de internet cuyo contenido no figura en los motores clásicos de búsqueda) para comprar productos ilícitos.





Al cabo del tiempo, cuando su popularidad se fue extendiendo, algunos restaurantes y tiendas empezaron a aceptar los bitcoines, especialmente en las grandes ciudades.





La demanda del bitcóin se disparó tras el anuncio en octubre pasado de que Paypal, gigante de los pagos en línea, propuso a sus usuarios norteamericanos comprar, vender o usar esta criptomoneda como moneda.





En América Latina o en África, la criptomoneda atrae a las poblaciones jóvenes en los países donde la inflación galopante hace perder valor a la moneda local.





Gold Bitcoins Source: Aleksi Räisä on Unsplash





Pero de momento esta primera criptomoneda interesa sobre todo a los inversores, particulares e institucionales.





"El bitcóin tiene una oferta fija. Al tener una oferta fija y no poderse crear más, no tiene presiones deflacionarias. La inflación de consumo no afecta al bitcóin, lo que sí sucede con el dólar. Como deposito de valor, el bitcóin podría ser atractivo", asegura Demaría.