¿Quién era Lina Duque? La estudiante colombiana que murió en Australia cuando una rama le cayó en la cabeza

“Yo escuché algo. Y cuando volteé a mirar hacia atrás, porque ella iba en medio, vi exactamente que una rama le había dado en la cabeza. Inmediatamente ella cayó inconsciente”, describe Luis Gabriel Gómez sobre el momento preciso en que Lina Marcela Duque se desvaneció en mitad de un parque australiano.





Un paseo en el Watagans National Park, en la costa central de Nueva Gales del Sur, la lluvia ininterrumpida de ese día y la coincidencia de pasar por debajo de la rama de un árbol justo cuando ésta se desprendió, cambió por completo el panorama de tres estudiantes internacionales en Australia.





“Corrí inmediatamente a ver qué le había pasado”, recuerda Luis Gabriel. “Cuando me acerco, la veo y la agarro, estaba inconsciente, ya tenía los ojitos cerrados. Empecé -dentro de lo poco que uno conoce- a tratar de reanimarla, a verificar su estado, no sé si le sentí sus latidos en ese momento. Pero vi que no estaba respirando”.





Puntos destacados:

Lina Marcela Duque, el núcleo del grupo. Lina, la esposa y la hermana de los otros dos estudiantes que paseaban con ella. Lina, la joven ingeniera en sistemas en su natal Colombia, murió a los 37 años, minutos después de que una rama le cayera encima el pasado 21 de noviembre.





“Lina lo era todo. Era esa columna, era el corazón de las personas del mundo. Era una persona que dejaba huella. Su carisma, su sonrisa, sus palabras. Ella era una persona especial”, cuenta Luis Gabriel Gómez sobre su esposa Lina, su pareja por más de once años.





Ese domingo 21 de noviembre, como muchos otros fines de semana, Lina y Luis Gabriel, junto Juan David Duque, el hermano de Lina, salieron a dar un paseo cerca del Lago Macquarie, en el estado de Nueva Gales del Sur. Ellos disfrutaban mucho de esta actividad que les permitía estar en contacto con la naturaleza.





Lina Duque was killed in a bushwalking accident on November 21. Source: Facebook





Lina y Luis Gabriel llegaron a Australia hace casi cinco años como estudiantes internacionales; poco tiempo después se sumó Juan David, el hermano de Lina. Los tres vivían juntos.





Ese fin de semana que los jóvenes colombianos salieron a hacer una caminata las condiciones climáticas no eran las ideales, había llovido todo el día. Sin embargo, lograron completar su actividad y ya estaban de regreso hacia su auto.





“Veníamos regresando de una caminata. Todo el día estuvo lloviendo; descampado, lloviendo, pero nada pesado. Ya estábamos volviendo del camino, nos faltaban unos 500-600 metros para llegar a donde teníamos el carro parqueado”, relata Luis Gabriel.





De un momento a otro todo cambió

Los tres venían caminando en fila por el sendero. Luis Gabriel estaba hasta adelante, a unos diez pasos de distancia se encontraba Lina y al final venía Juan David. Eran aproximadamente las 6:30 de la tarde, aún había luz de día, cuando de repente se escuchó un ruido y Luis Gabriel corrió a auxiliar a Lina.





Empecé a darle respiración boca a boca. Y a darle rehabilitación en el pecho. Al mismo tiempo, le dije a mi cuñado que llamara al triple cero.

"Él se comunicó. Yo pedí un interprete en español. Porque, obviamente, por el momento no me podía concentrar para hablar en inglés. Esta persona muy amablemente me pidió inmediatamente la ubicación, me dijo que me calmara, que siguiera las recomendaciones y me aseguró que enviarían asistencia”, recuerda vívidamente Luis Gabriel.





Aproximadamente 20 minutos después de esa llamada llegó la ayuda. Primero llegó la policía, a los pocos minutos llegaron los paramédicos, todos haciendo lo posible por reanimar a Lina.





Después de muchos intentos y de utilizar varias técnicas de reanimación a Luis Gabriel se le acercó una policía para explicarle lo que estaba ocurriendo. “Me dijo que iban a intentar un último recurso, que si eso no funcionaba, pues que lo sentían mucho”.





Ese último recurso no funcionó. Un domingo que había empezado feliz, con una caminata entre la naturaleza, se convirtió en pesadilla para estos estudiantes internacionales. Lina no pudo ser resucitada.





“Fue muy difícil ese momento porque un día común y corriente de paseo se convierte en una pesadilla, en el peor día de tu vida, en tener a la persona que con la que pensabas pasar el resto de tu vida en tus manos”, dice con tristeza Luis Gabriel.





La solidaridad de los hispanos en Australia y en el mundo se hizo presente

Las siguientes horas para los jóvenes colombianos fueron de desazón, angustia y confusión. No lograban entender cómo es que había ocurrido tan terrible accidente.





Al día siguiente la noticia de la muerte de Lina apareció en los informativos matutinos de varios medios australianos, pero sin mencionar su nombre ni su nacionalidad.





Sin embargo, la comunidad latina comenzó a correr la voz en las redes sociales que la mujer que había muerto cerca del lago Macquarie, en el estado de Nueva Gales del Sur, era Lina Marcela Duque; que se trataba de tres estudiantes internacionales que estaba solos en Australia. Tres estudiantes a los que la pandemia los había dejado sin recursos y había que ayudarlos.





Lina Duque had been in Australia for five years before the accident. Source: Facebook





Los amigos de los tres jóvenes colombianos se hicieron presentes y poco a poco la ayuda y el apoyo moral empezó a llegar.





“Es impresionante el apoyo que hemos tenido de familiares, amigos, conocidos y no conocidos, clientes para los que alguna vez trabajamos, personas de todas partes del mundo. Se hizo una página para recolección de fondos que prácticamente en dos días alcanzó la meta. Eso me ha quitado un peso de encima. Yo no había tenido tiempo para pensar en eso, en la plata, pero yo creo que con la colecta que se hizo se puede cubrir principalmente los gastos funerarios y el proceso de traerme a los padres para acá, para que puedan despedirse de ella”, comenta conmovido Luis Gabriel.





Los padres de Lina Duque están organizando todo para llegar lo antes posible a Australia para poder reunirse con sus hijos y su yerno. Los servicios religiosos para despedir a Lina también han comenzado a organizarse.





Luis Gabriel, aun con todo su dolor, ha tenido que navegar todo un sistema administrativo para organizar el funeral de Lina. Pero agradece que a pesar de la distancia, su gente no lo ha dejado solo.





“Quiero darles infinitas gracias a todas las personas de Australia, de España, de Estados Unidos, prácticamente de todo el mundo donde colaboraron, o que me enviaron mensajes, que me llaman, que me preguntan qué necesito. A las personas que han demostrado su apoyo incondicional. Les agradezco de corazón. No sé cómo les voy a pagar todo lo que hicieron por mí, por lo que están haciendo por ella. A pesar de que estamos al otro lado del mundo no me he sentido solo. Muchas gracias de corazón”.





Hasta el momento de esta publicación, los padres de Lina y Juan David no habían podido volar a Australia debido a que no se les ha otorgado una exención de viaje. Ellos cuentan con una visa 651 y con su certificado internacional de vacunación. Sin embargo, han pasado casi dos semanas desde que murió Lina y ellos continúan luchando con el sistema australiano y esperando un permiso para poder reunirse con sus hijos en esta tragedia.





Luis Gabriel también cuenta que ha tratado de contactar a la embajada y al consulado colombiano en Australia para solicitar apoyo, pero hasta el momento no ha obtenido ninguna respuesta.