Retos emocionales de estudiantes en Australia: Freddy comparte su historia

Available in other languages

Available in other languages

Cientos de estudiantes internacionales llegan a Australia en busca de crecimiento profesional y mejores oportunidades educativas, en su proceso de adaptación al nuevo país experimentan retos económicos, sociales y de salud. Freddy Moreno, un estudiante colombiano en Sídney, comparte su experiencia con SBS Spanish.





Cuando Freddy llegó a Australia en diciembre de 2015, por primera vez enfrentaba la soledad, no tenía amigos y le tocaba cubrir por sí mismo gastos de renta, comida y escuela. Freddy narra cómo salió adelante después de sufrir un accidente mientras trabajaba como ayudante de limpieza, un hecho que le ocasionó retos emocionales y gastos no contemplados.





Freddy llegó con algunos ahorros, pero pronto comenzó a sentirse con estrés, pues no dormía ni comía muy bien. En el lugar donde vivía, dormía en una colchoneta en el piso y compartía el baño con otras personas, Freddy se sentía mal emocionalmente. Así pasaron los días, y fue en el tercer mes cuando Freddy sintió una profunda depresión y soledad.





"Me comencé a sentir mal y lo que menos quería era recurrir a mi familia […] No comía muy bien, el dinero que tenía lo usaba en restaurantes de comida rápida como McDonalds".

Para sostener sus estudios, Freddy se mantuvo trabajando como limpiador. Un día, al hacer su trabajo, sufrió una torcedura de mano mientras cambiaba los botes de basura. "Trabajando de cleaner (limpiador), como en cualquier otro trabajo puede suceder, tuve la mala experiencia de sufrir un accidente. Yo hacía el cambio de los botes de basura, al tratar de cambiarlos, uno de los botes se fue de lado provocándome una torcedura de más de 180 grados en la muñeca de mi mano. La cual me imposibilitó trabajar".





Por fortuna, la empresa lo apoyó con gastos médicos, pero Freddy tardó ocho meses para recuperarse. Así narra momentos de depresión: "Yo no podía trabajar porque la mayoría de los trabajos informales en Sídney son físicos y el hecho de no mover la mano derecha no me hacía sentir bien [… ] Fue un poco deprimente porque estaba imposibilitado para trabajar y además no podía hacer actividades como cocinar, bañarme o ponerme la ropa".





A pesar de que Freddy conservó su trabajo, la presión económica se incrementó porque tuvo gastos adicionales. "Me tocó comprar unas bandas elásticas para la terapia de la mano, también (compré) unas almohadillas un poco costosas y unos exámenes que no cubría el seguro estudiantil ni la empresa. Me tocó pagar un examen médico más complejo que no tenía contemplado".





Source: Pixabay





Freddy debía continuar trabajando para poder solventar sus gastos. Y reflexiona que a pesar de no poder hacer todo lo que deseaba, logró salir adelante. "Fue una mano que me imposibilitaba […] pero menos mal que no fue una pierna que me hubiera imposibilitado caminar. Algo que me hubiera impedido ir al trabajo o a la escuela. Resumiendo, es más un tema emocional, es difícil afrontarlo".





Los retos también se presentaron con el idioma, durante su etapa de recuperación, Freddy padeció emocionalmente por no comprender totalmente lo que los médicos le explicaban, y desconocer el servicio de traducción nacional que existe. "El hecho de que no se tenga un servicio de traducción fue muy difícil. [...] Me imposibilitaba decirles qué sentía o cómo me sentía. No era fácil expresarles. Desafortunadamente los médicos no hablan español u otro idioma. Solo inglés".





Al estar solo y sin poder entender cómo lograr una recuperación, Freddy recurrió a una fisioterapeuta colombiana a través de internet. "Fue de gran ayuda porque con ella tuve una evolución mucho mejor [...] Todo fue muy claro y tuve una mejora emocional y física". Durante ese tiempo, Freddy decidió no contar a su mamá radicada en Colombia para evitar que ella se preocupara. Afirma que saber que su familia sufría le hubiera dolido más que el mismo accidente.





Con el paso del tiempo Freddy cambió de trabajo y terminó un Diplomado en el Manejo de Proyectos.





Periodo de riesgo en la salud de los estudiantes internacionales







El estrés y la depresión de estudiantes internacionales en Australia ha sido evidenciado por diversos investigadores; sin embargo, no existen datos oficiales del impacto. La doctora Clemence Due, investigadora de la Universidad de Adelaide, enfatiza que la salud mental de los estudiantes internacionales está en riesgo debido a que experimentan varios retos, muchos de ellos van relacionados con el dominio del idioma inglés.





Al llegar a un nuevo país, dice la especialista, los estudiantes atraviesan por una etapa de "luna de miel", que es cuando están felices y entusiasmados, pero esta primera etapa se va apagando después de casi seis meses. La especialista llama a este momento el "periodo de riesgo", porque los estudiantes tienden a sentir soledad.





Diverse Group of University Students Walking on Campus Source: Getty Images/Ariel Skelley





La experta asegura que no dominar el idioma inglés provoca que los estudiantes se sientan desenganchados de sus estudios y se les dificulte hacer amistades con nuevos amigos. Al respecto, asegura, las relaciones sociales son vitales para el bienestar mental de los estudiantes.





La especialista pide a los estudiantes que creen que requieran ayuda psicológica se pongan en contacto con los servicios de orientación de las escuelas. Además, afirma, participar en actividades deportivas y artísticas podría mejorar su autoestima y sus relaciones de amistad. De esta forma ellos no dependen totalmente del inglés para construir amistades.





Dónde solicitar ayuda

Los estudiantes pueden solicitar asesoramiento en cada institución educativa.





Beyondblue Depresión y ansiedad marcar al 1300 22 4636





LifeLine marcar al 13 11 14