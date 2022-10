"Rey”: Llega a Australia la película histórica chilena que desafía el lenguaje cinematográfico

By Esther Lozano

La película "Rey” narra la historia del francés Orélie Antoine, un abogado que llegó al sur Chile en 1858 para unificar las fuerzas del pueblo Mapuche y fundar el reino autónomo de la Araucanía y la Patagonia para derrotar al ejército chileno, un proyecto que fracasó.





La producción, del chileno-estadounidense Niles Atallah, es una obra poco convencional realizada con un estilo experimental, muy evocador y que incorpora elementos teatrales, además de efectos sensoriales sonoros y visuales para representar el paso del tiempo.





Atallah explica a SBS que su obra no se encuadra en la categoría de cine experimental.





“Para mí es una película, y me resulta un problema que en el cine de ficción haya que trabajar con un lenguaje tan estilizado y tan convencional y que cualquier película que se sale de eso, no se considera una película o no se proyecta en un cine”.





El cineasta afirma que es necesario desafiar este lenguaje que monopoliza la industria cinematográfica y explica que “la creación de la película es una especie de juego que trata de plasmar también el interior de este personaje: sus fantasías, sus memorias, sus sueños”.





Como parte de este juego creativo y para enfatizar la estética evocadora de la película, Atallah enterró en el patio de su casa las filmaciones de de formato 8 mm, 16 mm y Súper 8, para que se deterioraran y adquirieran el aspecto envejecido que se aprecia en la pantalla.





“Quisimos imaginar que estos eran documentos históricos que plasmaban el interior de este hombre, (…) y que estas cintas son como las memorias de una persona que cambian, mutan y se deterioran a lo largo de su vida”, explica el director.





