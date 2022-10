Rusia advierte a Australia que apoyar a Ucrania es “peligroso” y podría “conducir a la guerra”

Continúa la escalada de tensiones en Europa del Este, tras la movilización de más tropas y armas pesadas rusas a las fronteras de Ucrania el fin de semana.





Estados Unidos y el Reino Unido amenazaron con nuevas sanciones económicas contra Rusia el domingo, mientras que Washington y sus aliados de la OTAN intensifican sus esfuerzos diplomáticos para disuadir a Moscú de invadir Ucrania.





Congresistas estadounidenses han señalado que están cerca de llegar a un acuerdo en torno a un proyecto de ley con duras sanciones económicas contra Rusia.





Entre las sanciones mencionadas, Reino Unido y Estados Unidos planean apuntar al gasoducto estratégico Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania, que suple gas a Europa. Incluso se habla de bloquear el acceso ruso a transacciones en dólares, la principal moneda del comercio internacional.





Ante estas nuevas amenazas, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov dijo a la prensa, que su país quería, y cito, "relaciones buenas, equitativas, de respeto mutuo con Estados Unidos, como con todos los países del mundo".





Lavrov enfatizó que Rusia "no quiere quedar en una posición" en la que su seguridad "sea violada diariamente", como ocurriría si Ucrania fuera incorporada a la OTAN.





Apoyo de Australia alienta una posible guerra, según Rusia

Mientras tanto, el embajador ruso en Australia, Alexey Pavlovsky llamó a una inusual conferencia de prensa el viernes, donde advirtió que el apoyo de Australia a Ucrania está avivando los vientos de guerra.





“Nuestras tropas no son una amenaza, son una advertencia para Ucrania, para que no intente aventuras militares imprudentes, y para que no interpreten el apoyo que tienen de Occidente como 'Carta Blanca' para actuar de una manera loca”, dijo el embajador.





Durante la conferencia, el representante del presidente Vladimir Putin en Australia reiteró que Rusia no es el agresor y afirmó que es Occidente el que se está metiendo. En ese sentido, acusó a Australia de alimentar un ambiente de histeria al evacuar a las familias de sus diplomáticos de Kiev.





"Cuando los países occidentales, incluyendo ahora a Australia, expresan su apoyo, ya sea verbalmente o en términos materiales, o enviando armas a Ucrania, animan a Kiev a continuar con su línea de sabotaje, no implementando las decisiones respaldadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,” dijo el embajador.





Pensamos que tales expresiones de apoyo son muy peligrosas. Porque conducen a provocaciones, conducen a la guerra.

Por su parte, el representante de Ucrania en Canberra ha solicitado a Australia que tome medidas más enérgicas contra Rusia, pero Moscú dice que implementar sanciones sería contraproducente.





"Australia ya ha intentado imponer una serie de sanciones contra Rusia. Australia lo ha intentado junto con los países a los que sirve. Y ahora creo que debería quedar muy claro para todos que esas sanciones, simplemente no funcionan. Además, perjudican las economías, las empresas, y las personas en los países que imponen tales sanciones", añadió Pavlovsky.





No obstante, tesorero australiano, Josh Frydenberg ha dicho que el gobierno de Morrison no ha descartado imponer más sanciones.





"Nuestro mensaje para el gobierno ruso es muy claro. No hay necesidad de una acción militar aquí. Hacemos un llamado a la calma, queremos ver una resolución pacífica de estas tensiones y la forma de resolverlo es a través de la diplomacia".





Kiev se escuda en apoyos occidentales, mientras Rusia llama a aliados en Latinoamérica

Por su parte, ante la amenaza de una invasión y tras la movilización de más fuerzas rusas hacia las fronteras este fin de semana, Kiev respondió este domingo pidiendo a Moscú que retire sus tropas desplegadas a lo largo de la frontera entre ambos países, y llamó a que continúe el diálogo si en realidad quiere una desescalada de tensiones.





Sin embargo, Moscú continuó negando tener alguna intención bélica, y reclamó garantías por escrito para salvaguardar su seguridad, entre ellas que la Alianza atlántica no admita nuevos miembros, sobre todo Ucrania.





Es una demanda clave que Estados Unidos rechazó la semana pasada por escrito, aunque dejó la puerta abierta a negociar. El Kremlin apuntó que quiere darse tiempo para analizar la situación.





En los últimos días, varios países han anunciado el envío de soldados a Europa oriental, incluyendo Estados Unidos, Francia, y Canadá.





Las autoridades ucranianas han pedido a sus aliados occidentales a permanecer "firmes y vigilantes" en las negociaciones con Rusia, pero que eviten sembrar el "pánico" sobre la inminencia de una invasión.





Por su parte, Rusia ha advertido que podría desplegar tropas o recursos militares en Latinoamérica si Estados Unidos y la OTAN se acercan a sus fronteras en el conflicto con Ucrania.





En la última década, Moscú ha cimentado discretamente sus lazos con los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela a través de una mezcla de venta de armas, acuerdos de financiamiento y una intensa actividad diplomática.





Kiev en ascuas

Varios residentes de habla hispana en Kiev han dicho a SBS Spanish que se vive una “tensa calma” en la capital ucraniana. Mientras que muchos extranjeros y ucranianos se preparan a evacuar, otros se preparan a pelear o a registrarse en el servicio militar, a pesar de que el gobierno insiste en que no habrá un conflicto abierto a gran escala con Rusia.





Julia Casado, una ucraniana de ascendencia española que reside en Kiev, cuenta que a pesar de que no se vive una situación de pánico, si hay mucha preocupación.





“La posición oficial del gobierno es de estar tranquilos porque, en realidad, no pasará nada. Dicen que no habrá una ‘guerra total’ porque ahora ya tenemos armas. Tenemos la ayuda de otros países de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de algunos países europeos, así que estamos dispuestos a dar la respuesta digna”, explica Casado.





“Ellos dicen que la ‘guerra total’ es imposible, o le ‘costará caro al invasor’… Eso no me consuela”.





Casado dice que afortunadamente, no se ven compras nerviosas en los supermercados, y la población continúa yendo al trabajo y a las escuelas como de costumbre. Sin embargo, dice que le preocupa que se está incentivando a la población a que tenga una “bolsa de supervivencia” en caso de una invasión.





En ese sentido, Casado, quien trabaja como profesora de español en Kiev, dice que no sabría que hacer en caso de una incursión rusa.





“Yo no sé a dónde ir. Yo no sé a dónde correr. Yo no tengo ningunas órdenes, ni indicaciones ni organizaciones, pues nada, así que no tengo ningún plan”, afirmó.





“Me da miedo ver tanques, me da miedo ver tanta gente armada, me da miedo pensar que la distancia entre la frontera más cercana de la frontera a Kiev, según el mapa, son una hora y media del coche”.





“Me gustaría que volviéramos a la vida pacífica. Me gustaría que pudiéramos planear nuestro futuro, el de nuestros niños, me gustaría no pensar cada día sobre esta bolsa de supervivencia”.