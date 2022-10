¿Sabes si tu fondo de jubilación (Super) está entre los de mayor rendimiento o en la lista de los peores?

Un total de 76 opciones de inversión de MySuper han sido calificadas de "aptas" o "no aptas", basándose en la prueba de la Autoridad Australiana de Regulación Prudencial (APRA), que compara las comisiones con el rendimiento durante siete años.





La primera prueba anual de rendimiento reveló que 56.200 millones de dólares están invertidos en productos de bajo rendimiento, y que estos productos tienen casi 1,1 millones de cuentas.





Se demostró que 13 fondos de renombre no han superado la prueba de rendimiento del organismo de control financiero.





Advertisement

Entre ellos se encuentran AMG MySuper, Commonwealth Bank Group Super, Energy Industries Superannuation Scheme-Pool, Colonial First State FirstChoice Superannuation Trust, Labour Union Co-Operative Retirement Fund, Maritime Super, BT Super's Retirement Wrap, ASGARD Independence Plan Division Two, Australian Catholic Superannuation and Retirement Fund, The Victorian Independent Schools Superannuation Fund, Boc Gases Superannuation Fund, AvSuper Fund y Christian Super.





Los 10 mejores resultados por rendimiento neto (suponiendo que se trata de una persona de 30 años con un saldo de $50.000) fueron Local Government Super (ahora rebautizado y conocido como Active Super, 9,46% de rendimiento), AustralianSuper (9,44% de rendimiento), HOSTPLUS Superannuation Fund (9,33% de rendimiento), AON Master Trust (9,14% de rendimiento), Goldman Sachs & JBWere Superannuation Fund (9,13% de rendimiento). Unisuper (9,01%), Construction and Building Unions Superannuation Fund (9%), Mine Superannuation Fund (8,86%), QSuper Lifetime (8,8%) y Retirement Wrap Westpac Group (8,75%).





La denuncia pública de los fondos de baja rentabilidad forma parte de las reformas del gobierno federal "Your Future, Your Super", que entraron en vigor el 1 de julio.





Las reformas están diseñadas para eliminar a los que no rinden lo suficiente en el sistema de pensiones australiano, que asciende a 3 billones de dólares, y ayudar a reducir el elevado coste de las comisiones.





Excluyendo las primas de seguros, los australianos gastan más de 30.000 millones de dólares en cuotas de jubilación cada año, según la revisión de la Comisión de Productividad de 2019 sobre las jubilaciones.





Esta es la primera vez que se publica la lista, pero si los superfondos obtienen dos fracasos consecutivos, según las reformas del gobierno federal, eso supondrá la prohibición de que ese fondo acepte nuevos afiliados hasta que levante su juego.





Entrevistado: Charlie Ríos, economista en Sídney.





Escucha la entrevista haciendo clic en la imagen de portada.