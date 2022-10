Salud Financiera: Las habilidades y trabajos que estarán en demanda en Australia después del COVID-19

By Evelyn Herrera, Sydney Demaría

¿Cómo será la nueva normalidad laboral y económica pospandemia? ¿Cuáles serán las destrezas y credenciales que serán más buscadas en Australia y el mundo? Estas son las preguntas clave para ganarase el millón de dólares.





Según el renombrado demógrafo y economista australiano, Bernard Salt, director de The Demographics Group, los jóvenes en Australia deberán adaptarse y aprender nuevas habilidades para hacer frente a la crisis económica y a las nuevas necesidades que el país requerirá tras el golpe económico del COVID-19.





Salt dijo a SBS Spanish que considera que el país necesitará desarrollar una fuerza laboral con ciertas habilidades específicas para hacer frente a los futuros retos sociales, en medicina y economía.





Economist Bernard Salt Source: The Demographics Group





El especialista comentó que la economía global tardará al menos un par de años en recuperarse de los estragos de la pandemia tras su fin, ya que ésta ha provocado que empleados en ciertas industrias como restaurantes, bares y gimansios perdieran su única fuente de ingresos.





“No hay duda de que la pandemia ha causado una gran pérdida de puestos de trabajo. Hubo pérdidas extraordinarias en restaurantes, donde 106,000 meseros y 44,000 baristas se quedaron sin empleo. Pero también se expandieron algunos trabajos, por ejemplo, empleos en logística, tecnología que requieren habilidades específicas, en el cuidado de la salud, la agricultura o la agroindustria”.





En tiempos donde la economía y el empleo lucen inciertos, los expertos recomiendan tener flexibilidad en las áreas laborales, pues la pandemia ha acelerado ciertas tendencias consideradas "adversas", entre ellas la temida automatización, o sea, el trabajo hecho por robots o máquinas.





Se pronostica también que más personas trabajarán de forma parcial, por contrato o por solo unas horas y que experimentaremos una división extrema del trabajo, donde los procesos o la elaboración de productos se dividirán en muchos componentes granulares y personas localizadas en distintos sitios o regiones trabajarán para completarlo.





¿Qué pueden hacer los jóvenes migrantes para mantenerse competitivos?

Los trabajos mejor pagados en Australia son más competitivos, y esa dificultad puede acrecentarse para los migrantes, al no tener experiencia específica o contactos en el país. Tener flexibilidad y algunas habilidades transversales les permitirá posicionarse mejor en su área laboral y adaptarse a circunstancias nuevas.





Algunas de las actividades que pueden hacer para mantenerse competitivos incluyen las siguientes:





Adquirir habilidades de computación y datos

El informe El futuro de los trabajos 2020 (The Future of Jobs) publicado por el Foro Económico Mundial en 2020 destaca que los trabajos que están emergiendo y que tienen alta demanda en la fuerza laboral en Australia son aquellos relacionados al manejo de datos y de inteligencia artificial, así que adquirir estas habilidades podría ayudar a los candidatos a encontrar mejores ofertas laborales. De acuerdo a este informe, algunos de los trabajos con más demanda en Australia son:





- Especialistas en Inteligencia artificial y aprendizaje automático



- Analistas de datos y científicos



- Especialistas en automatización de procesos



- Especialistas en "Big Data" - Analistas de seguridad de la información



- Especialistas en transformación digital





Source: Getty Images/Luis Alvarez





Según datos de la Oficina de Estadística de Australia (ABS), el porcentaje de mujeres y hombres entre 15 y 64 años que estudian actualmente en Australia una cualificación relacionada al campo de la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas, es posible ver que aún existe una brecha entre las carreras elegidas por hombres y mujeres. Al analizar las carreras con mayor demanda, una buena opción es estudiar cursos donde el candidato o candidata puedan adquirir habilidades requeridas en el campo laboral.











Datos de ABS, Education and Work in Australia , 11-11-2020





Obtener credenciales transversales

Adicionalmente, una cualificación tanto técnica como universitaria deberá ser complementada con experiencias o micro-credenciales transversales que ayudarán a complementar los estudios. Ello también ayuda a desarrollar una "aptitud para aprender y desaprender lo conocido".





Cloud graphic Source: Getty Images





Desarrollar habilidades que estarán en demanda para 2025





De acuerdo al reporte del Foro Económico Mundial, algunas de las habilidades que estarán en demanda para 2025 incluyen el pensamiento analítico e innovación, el aprendizaje activo, el poder resolver problemas complejos, el pensamiento crítico y capacidad de análisis, la creatividad, originalidad e iniciativa, el liderazgo y la influencia social, además de destrezas tecnológicas e inteligencia emocional.











Emprender un negocio

El demógrafo Bernard Salt opina que una mente de emprendedor podría ayudar a los australianos a mantenerse a flote en el mar de la incertidumbre.





“Creo que los australianos realmente necesitan ser más emprendedores. Todo el mundo. No se pueden tener los trabajos del futuro sin tener las empresas del futuro. Podemos enseñar a los jóvenes cómo ser un buen empleado con buenas habilidades, pero yo les diría a los jóvenes: ¿por qué estar satisfechos con ser un empleado, por qué no ser el empleador? ¿Por qué no administrar un negocio?"





Ésta es la promesa, la ambición y la posibilidad de vida en Australia.

Woman in library Source: Getty Images/DusanManic





Bernard Salt afirma que además de habilidades, una actitud positiva y las amistades contarán mucho para sobresalir en el mundo del mañana.





“Las personas que tienen éxito son las más adaptables, las más positivas. La gente quiere trabajar con personas felices, positivas y con buena voluntad. Si eres una persona joven con esa mentalidad y estás dispuesto a trabajar duro, mi opinión es que encontrarás un camino más fácil hacia el éxito”, opina Salt.





El futuro de la humanidad será muy próspero y creativo, de acuerdo con el demógrafo, quien desearía tener la posibilidad de estar en el futuro para ver todos los avances en medicina y tecnología que se aproximan.





“Tengo una visión positiva de la humanidad. Creo que hoy tenemos una mejor calidad de vida de la que teníamos hace 30 años y ciertamente hace 60 años. Creo que en 30 años más, la mayoría de la gente tendrá una mejor calidad de vida. Esa mejor calidad de vida será facilitada por la inteligencia artificial y la automatización, liberando a la humanidad para ser más solidaria, más creativa, más artística y más emprendedora que nunca antes”.





