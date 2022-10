Se suman voces pidiendo cambiar letra del himno nacional australiano

By Carlos Colina

La premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, quiere que se cambie el himno nacional para reconocer a los australianos indígenas, diciendo que tal medida sería una señal de "respeto y dignidad".





Berejiklian dijo que la línea "somos jóvenes y libres" debería cambiarse por "somos uno y libres" para reconocer los 60.000 años de historia indígena de Australia.





La postura de la premier se produce después de que una serie de destacados jugadores indígenas de la NRL optaran por guardar silencio durante el himno nacional antes de los partidos del State of Origin del año pasado.





Esta temporada, la Comisión de la Liga Australiana de Rugby (ARLC) no cantó el himno en el partido Indigenous All Stars después de que los jugadores expresaran su preocupación por que "las palabras del himno no los representan a ellos ni a sus familias".





Además, mientras Australia celebra la Semana de NAIDOC, el gobierno federal ha votado en contra de una moción dirigida por los indígenas para colgar las banderas de los aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres en la cámara del Senado.





Pat Dodson y Malarndirri McCarthy del Partido Laborista, junto con Lidia Thorpe de los Verdes, presentaron una moción para que se coloquen las banderas en la cámara del Senado junto a la bandera australiana.





La moción fracasó, 29 a 28.