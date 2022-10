Semana NAIDOC: Una oportunidad para aprender más sobre los pueblos indígenas de Australia

Sinopsis

Las celebraciones de la Semana Nacional NAIDOC se llevan a cabo en toda Australia en la primera semana de julio de cada año (de domingo a domingo), para celebrar y reconocer la historia, la cultura y los logros de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres.





Es una fecha en la que se invita a todos los australianos a aprender más sobre las culturas e historias de los Pueblos Originarios y a participar en las celebraciones de las culturas más antiguas del mundo.





Al mismo tiempo, NAIDOC le ofrece al pueblo indígena australiano una plataforma desde donde seguir impulsando la lucha por sus derechos en todos los sectores de la sociedad.





Cada año se escoge un lema y en 2022 se eligió; Get Up! Stand Up! Show Up! (en español, ¡Levántate! ¡Mantente firme! y ¡Hazte presente!).





Es un lema que en la actualidad cobra una relevancia especial dado que el nuevo gobierno laborista se ha comprometido a llevar a referéndum la propuesta de un reconocimiento constitucional a los pueblos de las Primeras Naciones por medio de una voz indígena al parlamento, reconocida en la Carta Magna.





Esta voz indígena al parlamento es una de las tres recomendaciones presentadas en La Declaración de Uluru desde el Corazón, junto con la firma de un tratado y proceso conocido como Makarrata, que vendría a ser una Comisión para la Verdad, establecida con el fin de sanar las relaciones y heridas que dejó la ocupación europea blanca en Australia.





SBS conversó con el historiador chileno radicado en Australia, Gustavo Mártin, sobre la importancia de la Semana Nacional NAIDOC y sobre cómo las comunidades de inmigrantes pueden sumarse y “hacerse presente” en la causa indígena en Australia.





Escucha la entrevista presionando sobre la imagen principal.