Sexo, mentiras y rabia: Chicas latinas engañadas por un australiano que vende cursos de seducción en línea con sus fotos

Cuando Verónica* se enteró que un australiano mujeriego había estado publicando en internet imágenes de sus “conquistas” en México, saltaron sus alarmas.





Ella se había sentido intranquila después de haber salido con un hombre con la misma descripción.





Sin embargo, su “sexto sentido” no la había preparado para el momento en que ella vio su propia foto publicada en la página del casanova en internet, bajo el encabezado de “México”.





¡Estaba en shock!

“No te puedo explicar la rabia que sentí”, describe Verónica, quien aún se siente perturbada al recordar la pesadilla que vivió.





Bradley Fiddler or Brad Hunter. Verónica había conocido a Bradley Tavis Fiddler en Bumble, una aplicación de citas en línea muy popular en México. Nunca se imaginó que se había topado con un “artista de la seducción”, un “pick up artist”, también conocido como PUA, por sus siglas en inglés.





Bradley es un australiano originario de Adelaide que se dedica a viajar por el mundo. Se jacta de coleccionar fotos y videos de un sin fin de chicas atractivas de varias nacionalidades, a quienes conoce a través de aplicaciones de citas como Tinder, Bumble e Instagram.





El australiano luego utiliza las imágenes como parte de una serie de cursos de seducción que vende por internet, hasta por $500, utilizando frases como:





BRADICUS 600+ encuentros sexuales en 45+ países.

“ Un curso integral con maestros de clase mundial. Más de 50 horas de contenido.”





“Curso de seducción online sobre citas y redes sociales que te enseñará cómo hacer que las HOT GIRLS lleguen hasta tu puerta todos los días.”





“¡Aprenderás cómo lograr que miles de mujeres muestren interés en ti en aplicaciones de citas como Tinder, Bumble o en redes sociales como Instagram!”





La Estrategia

La estrategia de Bradley Fiddler es simple. Él crea distintos perfiles en varias aplicaciones de citas. Según se informa, sus alias más utilizados son Brad, Brad Hunter, Bradley, Tim o Erick, entre otros nombres.





Una vez que una chica le da “match” a uno de los perfiles, Bradley la inunda con mensajes amables, cariñosos y decenas de halagos, hasta que logra captar la atención de su nueva conquista.





Varias chicas describen que una vez que Bradley obtiene su número de teléfono, los mensajes se intensifican. Muchas señalan que incluso a veces manda mensajes desde diferentes números y no descansa hasta lograr una cita.





La cascada de mensajes

Verónica, una chica de la Ciudad de México, le dio match a uno de los perfiles de Bradley en julio pasado.





Después de unos días intercambiando mensajes, el australiano le dijo que iba a borrar la aplicación y le pidió su número telefónico para seguir en contacto por medio de mensajes instantáneos.





“Nos mantuvimos comunicados vía WhatsApp. Él me insistía mucho con que nos conociéramos”, relata.





Verónica cuenta que se mensajearon por dos días en WhatsApp hasta que se vieron en el departamento del australiano.





Era época de encierro casi total en México por COVID, así que a Verónica no le pareció descabellado que la cita fuese en el apartamento donde vivía Bradley.











Verónica cuenta que había más personas allí. Ella asumió que eran los compañeros de casa del australiano. Cada quien estaba en lo suyo. Después de una breve conversación, Verónica y Bradley subieron a la terraza.





“Estábamos allí arriba, como muy normal, tranquilos. Me dijo que me veía súper bonita y que estaba muy guapa y me tomó unas fotos muy simples. Yo estaba recargada en la pared y me estoy agarrando el cabello”, recuerda.





Verónica cuenta que se besaron en la terraza y al bajar hacia el departamento nuevamente, asegura que vio a una de las roomates de Bradley allí, aunque dice que nunca se percató cuándo o cómo llegó esa persona.





Verónica dice que luego fue a la habitación de Bradley a ver una película. Las caricias comenzaron y aunque Verónica asegura que hubo resistencia de su parte, terminaron teniendo sexo consensuado.





Quedé en shock cuando vi mi foto en su página

Verónica señala que se sentía intranquila después de la cita, ya que no le había gustado la presión que el australiano había ejercido sobre ella. Decidió que no quería volver a verlo. Pero Bradley seguía enviándole mensajes, invitándole a viajar dentro del país.





“Después de que nos vimos, me empezó a mandar mensajes y mensajes de que nos viéramos otra vez, que lo acompañara, que me fuera con él. Yo de plano ya no le quería contestar porque era demasiado insistente, demasiado. Todo el día me escribía y yo no le contestaba. Hasta que le dije: la verdad es que ni me la pasé bien y pues no te quiero acompañar. Después de eso, así como que explotó todo”.





Verónica cuenta que después de rechazar las invitaciones para encontrarse nuevamente con el australiano éste comenzó a acosarla, y a agredirla con mensajes a su teléfono y a sus redes sociales.





“Me mandó un mensaje diciéndome que yo era una zorra, y que yo era una whore (p*ta), y que yo era una slut (mujerzuela) por haber accedido a estar con él. Después de que me mando eso, lo bloqueé de WhatsApp”, recuerda Verónica con rabia.





“Luego me mandó un mensaje por Instagram, y me mandó un audio que yo nunca jamás quise abrir, nunca lo abrí. Jamás ... Y me mandó un mensaje también a mi cuenta de trabajo”.





Lo que había comenzado como una cascada de halagos se convirtió en un torbellino de insultos.





(Me mandó) otro mensaje de una carita triste y diciendo: ‘you are a whore’ … Lo volví a bloquear. Y puse mis redes privadas otra vez.

Verónica habló del asunto con sus amistades y una de ellas le mandó un post de Facebook donde otra chica describía que había tenido una experiencia similar con un hombre australiano.





“La publicación decía que ellos no se habían conocido, pero que él le insistía mucho en verse y ella le dijo que no y él se puso grosero con ella”, explica Verónica.





La joven que escribió el post en Facebook había investigado a Bradley y a su supuesto trabajo de "marketing" y descubrió a qué se dedicaba en realidad. En el post incluía enlaces que llevaban al presunto negocio del australiano.





Cuando Verónica se metió a revisar el material no podía creerlo.





“Me metí a ver. Leí toda la publicación y vi las redes. Yo estaba como en shock”.





“Lo que más me hizo enojar fue que en las redes estaba la foto que me tomó en la terraza”.





Aparentemente, Verónica y la chica del post en Facebook no eran las únicas que afirmaban haber sido acosadas y abusadas verbalmente por Bradley a través de mensajes de texto y en las redes sociales. SBS Spanish conoce otras historias de chicas que afirman haber conocido o salido con Fiddler y enfrentado una situación similar.





Ser blanco y extranjero en México

Mariana* es otra de las chicas que dice haber conocido a Bradley a través de las aplicaciones de citas. Ella asegura que el australiano se muestra muy confiado de que por ser extranjero tendrá más posibilidades de conseguir una cita romántica.





“Sabe que por ser blanco y güero, pelirrojo o lo que sea, por ser extranjero [tiene ventaja]", afirma Mariana.





Sabe perfectamente que en países como México, como Vietnam, a todos esos países a los que va, tiene mucho caché por ser extranjero.

En uno de sus videos en internet el propio Bradley alardea de que las chicas en México le dan “buen sexo”, le “compran bebidas” y hasta le “limpian su departamento”.





La psicóloga social, Emma Hernández Rodríguez, opina que la imagen mediática de las mujeres latinas, quienes son representadas frecuentemente como ardientes, fogosas y complacientes hace que hombres como Bradley acudan a estos países.





“El estereotipo de las mujeres mexicanas, o de las mujeres latinas, es hipersexualizado”, explica Hernández.





“También creo que se piensa que somos más sumisas. Y entonces los extranjeros aprovechan esta posibilidad de venir y ser blancos aquí”.





En 2020, Bradley Tavis Fiddler visitó varios países latinoamericanos, pero fue en México donde sus actividades fueron abiertamente recriminadas.





Una vez que se conocieron sus actividades, las advertencias y denuncias contra el australiano casanova inundaron las redes sociales rápidamente. Decenas de mujeres lo denunciaron por acoso y violencia digital.





La legisladora mexicana, Alessandra Rojo de la Vega, se enteró del caso y de inmediato reveló en un tweet el nombre real del australiano, quien hasta ese momento solo había sido conocido por sus alias.





Rojo de la Vega lo acusó, a él y a sus amigos, de “acosar a mujeres alrededor del mundo por medio de aplicaciones de citas” en un vídeo viral donde no escatimó las condenas.





“Según el desgraciado, es un conquistador internacional y presume del número de mujeres con las que tiene relaciones todos los días”, enfatizó.





Él y sus amigos son violentadores… ¿Saben cuál es su éxito verdadero? ¡Engañar a mujeres, seducirlas, grabar y difundir el fruto de su basura!

La legisladora Rojo de la Vega comenzó una petición en línea para pedir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que expulsara a Bradley Tavis Fiddler del país.





La petición en el sitio change.org recabó más de 10.000 firmas y fue llevada al Congreso.





El Congreso de la Ciudad de México aprobó la petición para expulsar a Fiddler del país y la Fiscalía General de Justicia de esa misma entidad inició una carpeta de investigación en su contra.





En México, grabar, difundir, transmitir, intercambiar, comercializar, compartir o extorsionar con videos, audios, fotografías o cualquier otro material digital con contenido íntimo obtenido con o sin consentimiento es un delito que se castiga hasta con ocho años de prisión, dependiendo el estado en donde se cometa el agravio.





Es por eso que la legisladora Rojo de la Vega convocó a las afectadas a denunciar a Bradley Fiddler ante la autoridades. Verónica y otras chicas lo hicieron.





Tras el escándalo, Bradley y sus amigos salieron de México con rumbo desconocido.





Sus canales de YouTube han sido bloqueados. Algunos de sus perfiles en las aplicaciones de citas han sido vetados, y gran cantidad de su contenido ha sido removido de varias plataformas.





Sin embargo, sus páginas de internet continúan activas y sus cursos de seducción aún están disponibles.





Bradley ha utilizado esta “censura” como trofeo, añadiendo leyendas como estas a sus páginas:





"Me expulsaron de YouTube e Instagram por ser demasiado SEXUAL y CONTROVERSIAL".





"Estos son videos que superaron el MILLÓN DE VISITAS y, literalmente, resultó en que ME PROHIBIERAN DE PAÍSES".





“Amenazas de muerte, informes en medios masivos, prohibición tras prohibición. Hay una razón por la que millones de personas nos odian. Damos resultados”.





Fiddler se jacta de que su contenido haya sido prohibido en varias plataformas.





SBS Spanish solicitó una entrevista con Bradley Tavis Fiddler. Fiddler contestó con un correo electrónico donde niega las acusaciones en su contra.





Bradley afirma: "Absolutamente NO hay fotos o videos de desnudos o semidesnudos de nadie dentro de mi contenido en ninguna plataforma, y NO promuevo actos de violencia de género. Esas son acusaciones inventadas que demuestran no ser ciertas".





“Siempre que grabo videos y contenido, les hago saber a todos los que me rodean que grabo videos para contenido en línea u otras formas de contenido. Por ejemplo, estos videos siempre se filman en un lugar público y con el permiso de las personas que aparecen”, asegura Bradley Tavis Fiddler.





Para escuchar el informe completo presiona sobre la imagen principal.