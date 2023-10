Sí, no, en blanco: latinos en Australia comparten intención de voto en referéndum por la Voz al Parlamento

Sinopsis :





La pregunta que los votantes tendrán que contestar en el referéndum del sábado es ¿Apoya un cambio en la Constitución para reconocer a los primeros pueblos de Australia mediante el establecimiento de una Voz aborigen e isleña del Estrecho de Torres?





La respuesta ha de ser escrita en la papeleta de votación y se debe responder en inglés, Yes, o No. La comisión electoral australiana ha confirmado que sólo serán válidas estas respuestas, no serán consideradas válidas ni un tic ni una cruz, sólo el Yes o el No.





El chileno e historiador Gustavo Martin, compartió con SBS Spanish su opinión sobre la pregunta que se plantea en este referéndum.





Por su parte, el también chileno Sergio Saavedra, compartió sus motivos para votar por el sí.





Otra persona de nuestra comunidad que prefirió guardar el anonimato comparte sus motivos por los que votará no. Y ella no es la única partidaria del no, que ha optado por no identificarse, ya que según cuentan algunos representantes comunitarios, hay cierto temor para expresarse abiertamente, como lo detalla Wilfredo Zelada, de la Asociación Centroamericana de Desarrollo Comunal.





