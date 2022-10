“Si te maltrata, no te puedes quedar”: Todo sobre las Comisarías de la Mujer en Argentina, modelo exitoso en la atención a la violencia doméstica

Sinopsis:

Las Comisarías de la Mujer, se fundaron en Argentina a finales de los años 80, tras la dictadura militar, con el fin de ofrecer una respuesta integral a la problemática de la violencia doméstica en ese país.





Estas comisarías son atendidas por mujeres y para mujeres, no sólo reciben denuncias, sino también tienen programas de visibilización y prevención de la violencia doméstica, y se garantiza el derecho a la justicia y la representación jurídica de las víctimas.





Representan una ventanilla única que, además de atender las denuncias, aglutina a todos los mecanismos de apoyo psicológicos, de refugio, prevención y de acceso a la justicia, de manera articulada.





Puntos destacados:

En Australia, cada semana una mujer es asesinada por su pareja o su expareja. Casi dos millones y medio de mujeres han experimentado abuso físico o sexual de parte de una pareja, pero menos del 20 por ciento de las víctimas denuncia estos hechos a la policía.

Tan solo en el estado de Queensland, la policía atiende unas 400 llamadas diarias denunciando violencia doméstica.

Por esta razón, en SBS hemos estado transmitiendo una importante serie documental en tres partes llamada, See What You Made Me Do , o Mira lo que he has hecho hacer, que habla sobre esta emergencia.

En el tercer capítulo de esta serie, se exploran modelos internacionales exitosos, que se están estudiando en Australia como ejemplos de atención esta crisis. Uno de estos modelos es el de las Comisarías de la Mujer en Argentina.

Hoy en día, las Comisarías de la mujer en Argentina trabajan también con niños, niñas y adolescentes, y con miembros de la comunidad LGTBI.





Además, el personal de estas comisarías está especialmente capacitado en el tema de violencia familiar y de pareja, y visitan escuelas y barrios para ofrecer talleres de educación, para ayudar a las personas a saber identificar el ciclo de la violencia doméstica, que muchas veces es invisible porque está normalizada.





Sonia Zampelunghue, Comisaria Mayor de la Superintendencia de la mujer en Buenos Aires, dijo a SBS Spanish que su consejo principal a cualquier mujer que se encuentre en una situación de violencia, es recordar que “nunca están solas, y que “siempre hay alguien que las va a escuchar”.





Si te maltrata, quiere decir no te puedes quedar. Si te agrede verbalmente, quiere decir que ahí no te puedes quedar.

“El amor no tiene que ver con los golpes y se puede vivir una vida sin violencia”.





Zampelunghue asegura que, en Argentina, cualquier mujer que se acerque a la policía a realizar una consulta o hacer una denuncia será atendida por un equipo interdisciplinario especialmente capacitado en el área.





También explica que las Comisarías cuentan con espacios especiales para atender a niños y adolescentes, equipados con juegos, ropa y alimentos, para poder atender las necesidades básicas de personas que se ven en necesidad de solicitar refugio inmediato.





Zampelunghue indica que una vez que se recibe la denuncia y se establece el nivel de riesgo, ponen a las víctimas en contacto con grupos de apoyo, psicólogos y abogados.











En Australia, uno de los problemas que impiden la fácil resolución de casos de violencia doméstica es que los mecanismos de atención y de asistencia legal están desarticulados y presentan graves fallas burocráticas, según SBS ha podido revelar en nuestra serie de investigación sobre los problemas en los servicios de Legal Aid en nuestro país.





Académicos australianos estudian el modelo de la Comisaría para la Mujer como un ejemplo que podría ayudar a solventar los problemas burocráticos al cual se enfrentan las víctimas de abuso doméstico en Australia.





Un estudio de la Organización Mundial de la Salud en 2013 encontró que el 35 por ciento de las mujeres en el mundo habían sufrido violencia o abuso sexual por parte de su pareja o expareja, y que las mujeres asesinadas por su pareja o expareja representan el 38 por ciento de todos los femicidios.





Invitada especial: Sonia Zampelunghue, Comisaria Mayor de la Superintendencia de la mujer en Buenos Aires.





Sonia es abogada y profesora en Ciencias Sociales y aparece en el tercer episodio de la serie documental de SBS, See What you Made Me Do , disponible en SBS On Demand.





Para escuchar la entrevista, presiona sobre la imagen principal.





Números de servicios de ayuda en Australia:

