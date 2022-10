SIDA: Todavía un estigma en Australia, sobre todo entre los migrantes

By Esther Lozano, Amelia Dunn

A medida que avanza la pandemia de Covid-19, otra crisis de salud global que ha evitado en gran medida el centro de atención últimamente ha alcanzado un hito significativo: 40 años desde el descubrimiento del virus del SIDA.





Si bien los resultados para las personas diagnosticadas con VIH / SIDA han mejorado drásticamente, muchos dicen que, similar al Covid-19, se ha convertido en un problema de inequidad en la salud.





Puntos destacados:





Se han cumplido 40 años desde que el SIDA / VIH fue descubierto por primera vez en los Estados Unidos.

En los últimos 40 años, alrededor de 8,000 australianos han muerto a causa del VIH, y se calcula que en todo el mundo se han producido 36 millones de muertes.

El número de personas diagnosticadas con el VIH en Australia está en su punto más bajo y más de la mitad de los diagnósticos son de personas nacidas en el extranjero.

En el apogeo de la epidemia del VIH en Australia, Richard Keane, que entonces tenía 19 años, recibió noticias que cambiarían su vida.





Había dado positivo por el virus, lo que se en su momento se consideró una sentencia de cadena perpetua.





Keane dice que, aunque tratar el VIH ahora es tan simple como tomar una pastilla al día, no todo el mundo lo sabe.





Él dice que la educación con comunidades multiculturales es primordial en Australia para asegurarse de que todos estén informados.





"La vida que experimento no la experimentan todas las personas que viven con el VIH en Australia y más de la mitad de los diagnósticos provienen de personas nacidas en el extranjero, pueden provenir de países de alta prevalencia o de lugares donde no había oportunidades para realizar la prueba."











El doctor Asiel Adán Sánchez, médico general en Northside Clinic en Melbourne y miembro de la Sociedad Australasia para el VIH, dijo a SBS Spanish que en Australia existe aún un estigma fuerte entre las personas que se contagian del SIDA.





“El estigma es una barrera muy grande para el tratamiento de VIH. Mucha gente en la comunidad tiene esa impresión de que es una enfermedad que te lleva a la muerte, pero ahora se maneja muy fácilmente”.





La enfermedad ya no está asociada a la comunidad LGTBI, y los casos de contagios entre personas heterosexuales se dan con más frecuencia. El doctor Adán explica que la comunidad LGTBI ha recibido muchas campañas de información y prevención, pero no así otros grupos de población.





“Otras comunidades no tiene tantos apoyos ni mensajes sobre los riesgos o las pruebas y lo que estamos viendo es una escalada en personas no LGTBI y especialmente entre migrantes, ya que el sistema de salud no tiene buen espacio para ellos y hay barreras de lenguaje y de tipo económico” asegura el doctor Adán.





En los últimos 40 años, alrededor de 8,000 australianos han muerto a causa del VIH, y se calcula que en todo el mundo se han producido 36 millones de muertes desde que se detectó el primer caso.





Sin embargo, el número de personas diagnosticadas con el VIH en Australia está en su punto más bajo.





Según los nuevos datos publicados por el Instituto Kirby de la Universidad de Nueva Gales del Sur, hubo 633 nuevos diagnósticos de VIH en 2020, una disminución del 30 por ciento con respecto al año anterior.





Pero casi la mitad de los casos nuevos se consideran "diagnósticos tardíos", lo que significa que la persona ha tenido la infección durante cuatro años o más sin saberlo.





Más de la mitad de los diagnósticos en Australia provienen de personas nacidas en el extranjero.

La Dra. Sarah Garner, microbióloga médica de Dorevitch Pathology, dice que esto es preocupante.





"Así que todavía hay personas que llegan al hospital que están realmente enfermas, cuando hacemos una prueba de VIH es positiva y descubrimos que su sistema inmunológico está muy bajo. Y para muchas de esas personas, cuando son admitidas en el hospital, pueden tener otras tres o cuatro afecciones."





Sin embargo, el acceso justo y equitativo a los tratamientos y la educación sobre el VIH sigue siendo un problema mundial.





Las Naciones Unidas estiman que 1,5 millones de personas se infectaron por primera vez en 2020, el 70 por ciento solo en África subsahariana.





La ONU dice que para alcanzar su ambicioso objetivo de erradicar el VIH en todo el mundo para 2030, necesitará un compromiso global renovado.