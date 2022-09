“Te sientes atrapado”: migrantes trabajadores en Australia reclaman largas demoras en aprobación de sus visas

Puntos destacados: Trabajadores migrantes en Australia deben esperar por largos periodos para que sus visas sean garantizadas.

Mientras esperan, reciben una Bridging visa (visa puente) que los restringe para viajar y en algunos casos, para obtener un trabajo estable.

Expertos aseguran que esta situación está causando que algunos trabajadores calificados prefieran irse del país antes de obtener respuesta.

Ante la escasez de trabajadores en el país, el Gobierno de Anthony Albanese ha anunciado un aumento en los cupos de visas para migrantes calificados el próximo año.





Sin embargo, son miles los extranjeros que ya se encuentran trabajando aquí en el país y que llevan meses - o incluso años, en los peores casos - esperando respuesta a su solicitud de visa.





Es el caso de muchos como Dayana Díaz, quien llegó como estudiante a Australia hace ya casi siete años. A finales de 2021 decidió solicitar una "Temporary skill shortage visa 482" (visa temporal para cubrir la escasez de mano de obra). Para ello tuvo el patrocinio de su empleador actual.





Aunque la solicitud del empleador fue aceptada en febrero, la aprobación de su visa sigue aún pendiente. De acuerdo con los tiempos especificados en la página del departamento de Home Affairs (migración), este tipo de visa normalmente es aprobada en 84 días (menos de tres meses). No obstante, nueve meses después Dayana sigue esperando.



Lo más difícil para ella es que, durante este tiempo ha estado en una "Bridging visa" (visa puente), que la restringe para salir de Australia. La última vez que fue a su país a visitar a su familia fue en 2018, y planeaba volver en 2020, cuando se dio la pandemia. Luego pensó en viajar en 2022, pero dadas las circunstancias, ha tenido que postponer sus planes indefinidamente.





“Salí del periodo de la pandemia en el que no podíamos viajar por el cierre de las fronteras, para entrar en este periodo de incertidumbre en el que no puedo viajar porque no me definen mi visa”, comenta Dayana.





Ella afirma que esto la ha afectado emocional y anímicamente.



"La espera y la incertidumbre, la ansiedad de no saber qué está pasando. Te sientes atrapado, maniatado, frustrado”. Dayana Díaz, migrante a la espera de respuesta de visa

De igual forma, Dayana asegura que su empleador se muestra preocupado, pues le indica que la larga espera se traduce en inestabilidad e incertidumbre para su negocio.





A esto se suma que tanto Dayana como su abogado han escrito múltiples veces al Departamento de Home Affairs por una respuesta, pero no han obtenido ninguna.





Un problema que afecta a muchos





Su caso es tan solo uno de los múltiples que hay en el país, de migrantes calificados que deben esperar largo tiempo por sus visas, según menciona el abogado migratorio Carlos Lindo.





“Es un problema muy grave en Australia y se ha ido agudizando más después de la pandemia. Pero lo más importante es que ya había estos problemas desde antes de la pandemia, porque el Gobierno había reducido el número de empleados que tenía y eso causó que las solicitudes que se tardaban unos seis meses, se demoraran uno o dos años”, señala el abogado.





Esta problemática está afectando a personas que solicitan, por ejemplo, visas temporales de postgraduado, de migrante calificado, de patrocinio, entre otras.



Las restricciones para quienes están a la espera de la aprobación de sus visas, incluyen limitaciones para salir del país, lo cual en muchos casos significa estar lejos de sus familias por largos periodos. Source: Pixabay



Él considera que el Gobierno actual quiere reparar la situación, pero “lamentablemente lo que no se ha hecho en los últimos cuatro años no se puede hacer en un mes, y ese es una un gran desafío”.





El abogado piensa que es por ello que el Gobierno ahora está incrementando el número de personas que pueden venir a Australia a trabajar y ampliando el presupuesto para contratar personal que pueda procesar las visas. Pero piensa que esto no beneficia a quienes ya están aquí.



“Es un problema enorme, porque el extranjero es el que sufre mucho por el retraso. La vida esperando, estando en un limbo, no es para nadie”. Carlos Lindo, abogado migratorio

Carlos Lindo resalta que lo más grave es que muchos se cansan de la incertidumbre que produce este proceso y optan por irse del país, “lo cual es aún más problemático”.





Al respecto, Hanniah Davis, organizadora en el Centro para Tabajadores Migrantes en Melbourne, también piensa que el Gobierno debe darle prioridad a las personas que ya se encuentran dentro del país.





“La gente se va, porque no tiene garantías a largo plazo para permanecer, o vías de visa permanente en su trabajo, entonces muchas personas están saliendo del país”, dice Davis.



Ella asegura que esta situación solo empeora un problema que ya ha existido siempre, y que afecta la vida de los migrantes en Australia.



“Muchos inmigrantes cualificados y educados no pueden encontrar trabajo en sus carreras aquí debido a las percepciones de visas, y también hay una cultura de priorizar las cualificaciones de los australianos por sobre las extranjeras”. Hanniah Davis, organizadora en el Centro para Trabajadores Migrantes

Davis también señala que el Gobierno debe revisar las condiciones en que los migrantes trabajan, pues en muchas ocasiones terminan dándose situaciones de abuso de poder por parte de los empleadores





“El jefe no debería tener ese poder. Es demasiado poder para un empleador, y el Gobierno sabe que esas personas van a ser víctimas de abuso y acoso y otros tipos de explotación”, puntualiza Davis.





La vocera del Centro para Trabajadores Migrantes considera que el Gobierno necesita cambiar estas leyes, y garantizar una mejor calidad de vida a los migrantes, para evitar que estos terminen por dejar el mercado australiano, en un momento en el que el país carece de mano de obra calificada.





SBS Spanish consultó al Departamento de Home Affairs sobre las causas de las demoras para aprobar las visas, pero aún no ha obtenido respuesta.