Tras fin de semana con récord de calor, el peligro de incendios persiste en varias zonas de Australia

Presented by Esther Lozano

By Essam Al-Ghalib

Las temperaturas se dispararon en Nueva Gales del Sur durante el fin de semana, y los incendios se multiplicaron por todo el estado. Sólo el domingo se atendieron cerca de 60 incendios forestales.





Partes de Sídney, incluido el centro, rompieron durante el domingo la barrera de los 40 grados por dos días consecutivos, mientras que franjas del oeste de Nueva Gales del Sur, Australia del Sur y el norte de Victoria se hornearon a temperaturas aún más altas, cercanas a los 45°C.





Advertisement

Puntos destacados:





El sureste de Australia registró temperaturas récord en el fin de semana, cercanas a los 45°C.

El domingo los bomberos de NSW atendieron cerca de 60 millones de incendios forestales.

Queensland espera una ola de calor "extrema" en los próximos tres días.

El domingo soplaron fuertes vientos y los equipos de bomberos de Nueva Gales del Sur combatieron, sólo el domingo, más de 60 incendios de arbustos y pastos en áreas de la región, incluido un incendio en el suburbio de Northmead, en el oeste de Sídney, que causó daños en una vivienda.





El comisionado de bomberos, Rob Rogers, dijo el domingo que el servicio estaba desplegando una "fuerza abrumadora" para atacar cada incendio importante y alentó a los residentes de Nueva Gales del Sur a tener listos sus planes de incendio.











Durante el fin de semana, tenían preparados para desplegar hasta 100 aviones de bombardeo de agua.





Durante una conferencia de prensa, David Elliott, el Ministro de Policía de Nueva Gales del Sur, elogió el domingo a los cientos de bomberos y 90 miembros del personal de Servicios Especiales de Emergencia en la línea del frente.





“Mi agradecimiento a los 325 bomberos que se encuentran en la línea de fuego usando 87 dispositivos contra incendios. Por supuesto, los activos de aviación en los que invertimos tanto, no solo están listos para su despliegue, sino que han estado realizando una serie de operaciones. En el transcurso de las últimas 24 horas, hemos visto activarse los Servicios de Emergencia del Estado con 150 misiones completadas en ese tiempo y actualmente tenemos desplegados 90 miembros de los servicios de emergencias”, dijo Elliott.





Incendios en Sídney

En el oeste de Sídney, una mujer explicó que, aunque se alarmó cuando comenzó el incendio en un matorral cerca de Northmead, se tranquilizó al ver al personal de bomberos en el terreno.





“Salí volando de la casa para averiguar si deberíamos empacar lo más valioso "pero" me calmé al ver que ya estaban bombardeando con agua, y que lo estaban controlando”, dijo.





El ministro de la policía de Nueva Gales del Sur, David Elliott dijo que la gente no debe relajarse respecto a la seguridad contra incendios y que a pesar de lo que pueda parecer, tras la última temporada de incendios, el 90 por ciento del estado sigue en riesgo de arder en llamas.





READ MORE Preocupación por especies nativas australianas ante comienzo de temporada de incendios







“La realidad es que el 90 por ciento del estado aún no ha sido afectado por los incendios forestales. Eso significa que el 90 por ciento de la masa terrestre en Nueva Gales del Sur está potencialmente expuesta al tipo de amenaza de incendios forestales que vimos el año pasado.”





Un viento del sur llegó a última hora de la tarde del domingo y trajo temperaturas más frescas para el lunes antes de que el calor regrese a NSW a partir del martes.





El comisionado de NSW RFS, Rob Rogers, dice que el calor ciertamente ha elevado el peligro de incendio.





"El hecho de que haya llovido un poco en los últimos meses no significa que el riesgo se haya eliminado, porque no es así. Es un riesgo diferente este año. Y mire, preferiría no estar en medio de otra sequía de cuatro años, que es lo que tuvimos el año pasado. Entonces [estamos en una] posición definitivamente mejor, pero es un riesgo diferente, pero aún así, es un riesgo. Entonces la gente debe tomarlo en serio”, aseguró Rogers.





Ola de calor extrema en Queensland

La Oficina de Meteorología, alertó que gran parte del sur de Queensland experimentará una ola de calor "extrema" en los próximos tres días.





En Dalby, al noroeste de Toowoomba, se prevé que las temperaturas suban a 41°C el lunes. En el interior, se espera que la ciudad de Cunnamulla alcance los 44.6°C el lunes, 0.6°C por encima de su máximo de noviembre.





Partes de Australia del Sur, (SA) también se sofocaron con temperaturas muy altas.





Jonathan How, de la Oficina de Meteorología, dijo que Marree, en fue el lugar más caluroso de la Tierra.





“La temperatura más alta que vimos fue en Marree, alcanzó los 47.5°C grados, que fue un récord de noviembre para esta localidad, y no solo el lugar más caluroso de Australia, sino el lugar más caluroso del mundo ayer.”





El servicio de bomberos rurales ha instado a los residentes de Nueva Gales del Sur a tener listos los planes de incendio y preparar sus propiedades.





Los incendios forestales del verano pasado destruyeron 2.476 hogares y se cobraron 26 vidas.