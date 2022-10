Un alto porcentaje de migrantes temporales en Australia sufren robo de salarios o explotación

El informe, llamado “Living in Limbo” está basado en entrevistas con 700 titulares de visas temporales en Australia y determinó que hay un vínculo claro entre la explotación de los empleadores y el estado de la visa del trabajador.





Puntos destacados:





Advertisement

“Living in Limbo” es una investigación que descubrió una fuerte conexión entre la explotación laboral y el estatus de visa temporal.

Según el informe, el 65 por ciento de los titulares de visas temporales han sufrido robo de salario.

La investigación reveló que uno de cada cuatro personas con visa temporal en Australia ha enfrentado alguna forma de explotación laboral.

Gabriel Daín, del centro de trabajadores migrantes de Victoria, explicó a SBS Spanish que hay un fuerte enlace entre la precariedad de la visa y la explotación laboral.





“En la mayoría de estos casos de trabajadores con visas temporales, dependen de sus empleadores para el patrocinio de sus visas”, detalla Daín.





“Aunque sepan que son víctimas de explotación, robo de salario o abusos, dependen del empleador, por lo que hay pocos que se atrevan a decir algo”.











Daín también asegura que este problema de alguna manera pasa desapercibido para las autoridades, dado que pocas personas se atreven a denunciar y estas situaciones de robo de salarios no quedan registradas en las cifras oficiales.





“Esta falta de reporte oficial hace que el gobierno no esté tomando este tema de la manera suficientemente seria”.





Otro problema derivado de la precariedad de las visas temporales es que muchos trabajadores que tratan de alcanzar la residencia permanente se ven atrapados en un sistema de visados que cambia los requisitos cada poco tiempo y que obliga a los migrantes a gastar miles de dólares en tarifas, pruebas médicas y exámenes de inglés.





Se acepta de manera bipartidista que hay un problema en el sistema migratorio que ha cambiado sin intención a través de los años y que da lugar a la explotación.

Este es caso de la migrante colombiana Vanessa, de 25 años, quien está en su tercera visa.





Ella llegó a Melbourne hace cinco años con su novio. Él ha encontrado trabajo como chef y ella, tras estudiar educación temprana, ha estado trabajando como cuidadora de niños en guarderías y tiene una visa de post grado.





Vanessa dejó hace unos días su trabajo de cuidadora en una guardería porque sentía que no le respetaban su categoría profesional ni sus horarios. Ella no quiso desvelar el nombre de la empresa por miedo a ser identificada por sus antiguos jefes.





Some Melbourne childcare centres were listed as tier 1 Covid exposure sites Source: AAP





“Llegué hace cinco meses al trabajo y me prometieron un puesto con unos horarios que nunca se cumplieron. Con el último confinamiento me obligaron a hacer tareas de limpieza y no me daban los horarios prometidos”, asegura Vanessa.





“Me ofrecieron algo supuestamente mejor y al final fue una mentira. Me mandaron a otro salón y me dijeron que me darían los otros horarios de la mañana, pero de nuevo no lo cumplieron y les dije, Ah, bueno, no me interesa”.





Vanessa explicó que tanto ella como su pareja han gastado cada uno cerca de 50,000 dólares en los procesos de sus visas, y ahora necesitan mudarse a una zona regional de Australia del Sur durante dos años, antes de poder solicitar la residencia permanente, aunque aún no tienen muy claro si esto les funcionará.





“Estoy esperando por mi visa de postgrado y para aplicar a la siguiente visa tengo que cumplir con un número de horas (de trabajo)”





“Pero las leyes cambian todo el tiempo y no sabes si lo que estudiaste o lo que estás haciendo, realmente te va a servir”.





Lo más difícil para ella es la incertidumbre de no saber lo que va a ocurrir.





“No sé si es mejor quedarme en Victoria, o si me tengo que ir a otro estado, en una zona regional para llegar a la residencia permanente lo más rápido posible”.





Scott Morrison and Anthony Albanese arguing in questions time Source: The Australian





El centro de trabajadores migrantes de Victoria han iniciado una campaña para presionar a la clase política para que cambie la legislación y eviten que se puedan producir abusos y situaciones de precariedad.





Darín explica que, desde el centro de trabajadores migrantes de Victoria, están en conversaciones con representantes políticos en el parlamento.





“Se acepta de manera bipartidista que hay un problema en el sistema migratorio que ha cambiado sin intención a través de los años y que da lugar a la explotación”.





“Falta un nivel de urgencia en el parlamento federal”.





Para hacer más presión, el centro de trabajadores migrantes ha iniciado una petición de firmas para que se les conceda la residencia permanente a todos los trabajadores migrantes que se encuentran en Australia, y además reclaman al gobierno una serie de acciones, como son:





Proporcionar a todos los titulares de visas patrocinadas por empleados un camino claro hacia la residencia permanente.

Reemplazar el sistema de patrocinio del empleador con un programa de patrocinios de los estados y que priorice las necesidades de los trabajadores en lugar de las de los empleadores.

Asegurar seguridad jurídica para los trabajadores que denuncian el robo de salarios para que no se cancelen sus visas o enfrenten sanciones futuras por incumplimiento de las condiciones laborales específicas de las visas.

Desde SBS Spanish nos hemos puesto en contacto con la oficina del ministro de migración, para que responda a estas peticiones y no hemos recibido respuesta.





Escucha el reporte completo presionando la imagen de portada.