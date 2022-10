Un profesor colombiano en Australia se destaca por crear una guía para desarrollar la competencia cultural de veterinarios

Los perros, gatos y hasta los conejillos de Indias como animales domésticos forman parte indiscutible de la idiosincrasia de Australia, un país con un índice de propiedad de mascotas por hogar del 70 por ciento, uno de los más altos del mundo.





Pero siendo una de las naciones más multiculturales, con una cuarta parte de la población nacida en el extranjero, las actitudes hacia los animales domésticos a menudo pueden variar.





La Universidad de Sídney ha lanzado un proyecto denominado Guía de Competencia Cultural para Veterinarios diseñado por el profesor colombiano Jaime Góngora y un grupo de expertos.

El proyecto fue creado con el fin de mejorar la prestación de servicios de los veterinarios en Australia para las comunidades cultural y lingüísticamente diversas.

La guía ha sido adoptada en el curriculum de educación veterinaria de la Universidad de Sídney y es considerada un trabajo pionero en curso, que se inició hace nueve años.

Según el profesor Jaime Góngora, experto en conservación biológica y genética animal de la Universidad de Sídney, estas diferencias culturales pueden entrar en conflicto a la hora de llevar a una mascota al veterinario.





"Vamos a suponer que un cliente proviene de una cultura que no es similar a la del profesional y parte de la cultura del cliente es que es importante que no le vayan a decir que los animales tienen que dormir dentro de la casa, pero para el veterinario es muy importante que los animales sean aceptados dentro de la casa”, explica el profesor Góngora.





“Entonces cuando el veterinario le hace recomendaciones al dueño del animal o de la mascota para que tengan la mascota dentro de la casa, posiblemente no (sepa) que este cliente por tradición cultural o por los valores que tenga en su propia cultura… no acepta (a los animales) dentro de la vivienda”.





El ejemplo que cita el profesor Góngora ilustra la razón por la cual él y sus colegas han creado una guía de competencia cultural, única en el mundo.





"(La) competencia cultural no es solamente importante para los veterinarios, sino para todas aquellos profesionales y profesiones que interactúan con clientes. La competencia cultural es la manera de actuar efectivamente en diferentes ambientes culturales o en un ambiente con diferentes poblaciones que tienen un origen cultural o étnico diferente", señaló.





Un resumen del proyecto, que está alineado con las recomendaciones de la industria, acaba de ser publicado en el Journal of Veterinary Medical Education .





El profesor Góngora dijo que la guía ha sido adoptada por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Sídney para ampliar el conocimiento de los profesionales en ciencias veterinarias sobre las diferentes consideraciones hacia los animales domésticos, que a menudo, son influenciadas por antecedentes culturales.





Aclara que no se trata de que el profesional cambie sus perspectivas, pero "de que tenga en cuenta cómo le comunica su (consejo) al cliente, para que no vayan a haber choques de tipo cultural" o conceptos de estereotipos en general.





"Algunas veces los profesionales pueden tener estereotipos de los clientes (y piensan) 'esta persona tiene un acento colombiano... mmm' y empiezan a dudar por todos los estereotipos que se han creado en los medios de comunicación sobre los colombianos".





El profesor señala que existen diferentes actitudes culturales en el mundo hacia los animales y en particular animales domésticos. Existen culturas que consideran a algunos animales como fuente de compañía, otras los consideran fuente de comida, entretenimiento, símbolo cultural o religioso de mayor importancia, explica el experto.





Un proyecto consciente de los valores culturales

El profesor Góngora describe la guía de competencia cultural como un trabajo en curso que comenzó en 2012 y que también apunta a ampliar el conocimiento sobre la cultura de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en la educación veterinaria.





Como decano asociado de Estrategia Indígena en la Facultad de Ciencias, el profesor Góngora explica que este elemento le toca de cerca el corazón.





"Lo primero que quiero aclarar aquí es que yo no quiero hablar en nombre de las comunidades indígenas, pero quiero hablar solamente de las experiencias que he observado y que he vivido", aclara.





"(Cuando hablamos de) las comunidades indígenas en Australia hay muchas culturas, no es una solamente, entonces ... algunas de estas culturas ven la relación con estos animales como muy estrecha, por lo menos entre los perros y humanos".





"Esta relación tan estrecha la debe tener en cuenta el veterinario, si le está aconsejando algo al cliente para con su perro”, ya que un perro puede ser considerado un miembro más de la familia, explica el profesor, y "si no se tiene en cuenta esas percepciones de los animales de esas comunidades, la comunicación se va a romper”.





Insiste en que es importante concientizar a los estudiantes sobre el sesgo inconsciente conocido también como el prejuicio inconsciente que incluye preconcepciones o ideas que se van formando en una sociedad hacia las personas a lo largo del tiempo y que pueden afectar una decisión clínica.





"En la medida en que los veterinarios empiecen a reflexionar sobre las inclinaciones que ellos tienen en términos de preferir ciertos valores en la cultura, o los estereotipos que ellos forman sobre una cultura, (la guía) les va a ayudar a informarse mejor para manejar esas inclinaciones inconscientes que tienen, y para lograr una interacción más efectiva y respetuosa con los clientes”, puntualizó el experto.





