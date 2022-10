Víctor Valdés, el mariachi australiano-mexicano galardonado por difundir la cultura hispana en Australia

Australia al igual que México ocupa un lugar muy especial en el corazón del cantante mexicano, Víctor Valdés, quien ha compartido escenarios con artistas de todas partes del mundo, desde el rockero australiano Jimmy Barnes a la banda de música tejana, Los Lobos, entre otros.





“Esa mexicanidad está ahí constante y muy fuerte (pero)… también me siento australiano, no lo puedo negar, porque este país me ha abierto las puertas y me ha hecho crecer de otra manera”, admitió el mariachi veracruzano a SBS Spanish tras haber recibido de la embajada de México en Australia, el reconocimiento “Mexicano Distinguido” del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, por su exitosa trayectoria y difusión de la música de Mariachi en Australia y el mundo.





“El reconocimiento es un gran honor, saber que, en México, mi país, valoran nuestra actividad cultural y la difusión de las tradiciones nuestras, fue algo muy muy emotivo”, agregó.





ss Source: Image-Emmanuel Rodriguez





Detrás de una voz cálida con un tono distendido, hay un artista con una energía laboral incansable que posee una visión nítida de lo que quiere lograr para que la música de su país y la cultura hispana en general, no pierda visibilidad.





En el primer año que llegó a Australia, más de dos décadas atrás, comenzó a enseñar clases de baile latino en la Compañía de Baile de Sídney (Sydney Dance Company) y poco después fundó la primera banda de mariachi tradicional de Australia bajo el nombre Víctor Valdés and The Real México Mariachi Band; ambos proyectos desarrollados en menos de un año.





La actividad artística como niño fue mi trampolín, mi cohete espacial en el que me subí y pues sigo ahí, en una vida que a veces parece fantasía porque es tan linda.

Pero su éxito no fue una mera casualidad. Valdés comenzó su carrera cuando tenía apenas ocho años de edad y desde entonces su talento ha sido reconocido en reiteradas ocasiones. Durante tres años consecutivos fue otorgado el primer lugar en el concurso Nacional de Danza Folklórica en Ciudad de México, cuando era menor de edad, y luego, como parte del aclamado grupo de folclor mexicano, Veracruz México, recibió el premio al Mejor Grupo Folclórico del país por la unión de críticos de música y teatro.





Víctor reconoce que su escuela primaria en Xalapa, capital de Veracruz, le brindó el apoyo que necesitaba para desarrollar su talento artístico.





“Fui seleccionado para el programa de danza y música del colegio que todavía sigue… (y) cambió mi vida definitivamente”.





“La actividad artística como niño fue mi trampolín, mi cohete espacial en el que me subí y pues sigo ahí, en una vida que a veces parece fantasía porque es tan linda; viajes, escenarios, luces, colaboraciones”.





Hice una carrera muy bonita en México...pero estos 23 años de carrera en Australia me han hecho revalorar mis raíces y estar muy al tanto de nuestra cultura hispana.

Como miembro del grupo de folclor mexicano, Veracruz México, tuvo la oportunidad de viajar por el mundo presentando conciertos y actuaciones en los teatros más prestigiosos de cada ciudad, incluyendo la Casa de la Ópera de Sídney, entre 1992 y 1997, cuando todavía vivía en México.





dd Source: Image-Emmanuel Rodriguez





Víctor siguió moviéndose muy rápido por la vida y en 1998 volvió a pisar suelo australiano, pero esta vez no como visitante, sino como un nuevo inmigrante. Desde entonces no ha dejado de trabajar en iniciativas para difundir tanto la cultura mexicana como culturas hispanas en Australia.





“Últimamente estoy trabajando con los Wiggles que es un grupo muy famoso (australiano), dedicado a la enseñanza temprana de los niños en el ámbito de educación y he tenido la dicha de ser contratado por los Wiggles para hacer programas en español y para traducir muchos de sus éxitos (canciones al español)”, explica Valdés.





En gran medida, esta oportunidad se generó por la experiencia que obtuvo en el programa de educación cultural denominado “Cultural Infusión” en el 2000, donde bajo su dirección realizó cientos de talleres escolares para promover la cultura de México y los países hispanos y destacar la importancia del multiculturalismo en Australia.





“Hice una carrera muy bonita en México, en la Universidad veracruzana con mi maestro Alberto De la Rosa, pero estos 23 años de carrera en Australia me han hecho revalorar mis raíces y estar muy al tanto de nuestra cultura hispana, no solo de México, sino de toda América Latina porque somos un grupo de países hispanoparlantes que nos identificamos con nuestras músicas y tradiciones que todos traemos cuando emigramos a Australia”.





(Tenemos) que tratar de aportar en todos los ámbitos... todos los latinoamericanos... tenemos el deber de enriquecer la multiculturalidad de Australia.

Comparada con las comunidades de otros países hispanohablantes, la comunidad mexicana en Australia no es la más numerosa. Sin embargo, los mexicanos representan una de las poblaciones de mayor crecimiento en el país, a pesar de que está compuesta por 7.500 personas, de las cuales 5.000 son residentes permanentes y 2.500 tienen visas de estudiante, según cifras de la Embajada de México en Australia.





Pero el tamaño de la comunidad mexicana en Australia no es la razón por la cual Víctor continúa difundiendo sus tradiciones musicales. Su dedicación está ligada a principios que adoptó cuando se convirtió en un nuevo inmigrante tras su decisión de abandonar México.











“Es un deber que tenemos al venir a una Australia multicultural. (Tenemos) que tratar de aportar en todos los ámbitos, en mi caso, en el ámbito musical folklórico de México, pero todos los latinoamericanos que están decidiendo venir a Australia, o emprender una nueva vida, o continuar su vida, pues tenemos el deber de enriquecer la multiculturalidad de Australia.”





También participó junto a la estrella del rock australiano Jimmy Barnes en el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería en Guadalajara en agosto de 2018 donde juntos cantaron la canción “Waltzing Matilda” con ritmos mexicanos, en un evento en el que participaron 500 grupos de todo el mundo, incluyendo Australia, Croacia y España.





“Siento que… es una misión que debemos de abrazar y debemos (compartir) todo lo que nuestros países nos han dado”, señaló Víctor.





Víctor Valdés y su banda con Jimmy Barnes Source: Supplied/VV





Haz clic sobre la imagen principal para escuchar la entrevista de SBS Spanish.