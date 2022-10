Zumba: La actividad deportiva que te pone a bailar y brinda beneficios casi instantáneos en tu salud mental

Puntos destacados: Aunque esta disciplina aeróbica se diseñó pensando en una herramienta para ayudar a las personas a perder peso, con el tiempo los beneficios de esta disciplina se han multiplicado.

La música juega un papel fundamental en esta actividad y en su mayoría se trata de ritmos latinos, pero hay instructores que han incorporado otros géneros en respuesta a su audiencia.

Según el instructor venezolano, la zumba ayudar a mejorar el estado de ánimo de los participantes y mejora sus habilidades sociales.

Cuando uno oye la palabra zumba la asocia con bailes latinos como salsa, reguetón, bachata y otros ritmos similares. De manera que si la persona no sabe bailar este tipo de música, puede considerar que la zumba no es una opción como actividad física. Pero Jorge Luis Nava, instructor profesional de zumba en Australia, asegura que para realizar este deporte no se necesita saber bailar, lo único que se requiere es querer mejorar la condición física y tener ganas de divertirse.





Jorge Luis lleva más de 15 años como instructor de actividades de fitness, trayectoria que comenzó en Venezuela, su país natal. Cuando llegó a Australia, hace 12 años, continuó ofreciendo esporádicamente algunas clases. Pero después de una cirugía mal practicada, que le afectó casi el 90% de la visión en un ojo, el joven venezolano tuvo que parar toda sus actividades físicas por un tiempo.





“La operación fallida me afectó muchísimo y obviamente mi salud mental se fue al piso. Estuve muy restringido, no podía manejar, no pude trabajar por seis meses… no podía ver televisión, no podía cocinar, no podía abrir el refrigerador. Bueno, estaba súper limitado.





Obviamente mi salud mental se deterioró. Tenía una depresión muy grande… Hasta que dije: ‘bueno, voy a investigar otra vez sobre mis ejercicios’. Y encontré que la zumba en Australia es muy popular. Jorge Luis Nava, entrenador certificado en zumba.

Para él, la zumba no solo significó su regreso al gimnasio y a la actividad física, sino también una herramienta para mejorar su salud mental. Así que sin dudarlo, Jorge Luis buscó certificarse en este deporte. Ya que además de practicarla, le interesaba impartirla y propagar los beneficios que la zumba le había traído a su vida.





“Me sentía muy motivado porque podía escuchar de nuevo mi música. Y entonces era una combinación de bailar, hacer ejercicio y enseñar. Yo decía: ‘bueno, haciendo clic a todas las cajitas’. Y me empecé a sentir bien, mi salud mental volvió a donde tenía que estar y esto [la zumba] es lo que me ha mantenido a mí muy activo y con una salud mental muy estable”.



Zumba, ¿un baile o un deporte?

La zumba tiene sus orígenes en los años 90 en países de Sudamérica. El nombre de esta disciplina aeróbica está asociado con el verbo en español zumbar, que en muchos países de Latinoamérica significa fiesta, algarabía, producir ruido, moverse o hacer fuerza.





La música juega un papel fundamental en esta actividad y en su mayoría se trata de ritmos latinos. Aunque hay algunos instructores que mezclan música en inglés, pop y hasta rock. Pero, como explica el instructor venezolano, la zumba no es una clase donde se aprende a bailar.



Jorge Luis Nava impartiendo una clase de zumba. Credit: Supplied “Aquí no se enseña a bailar a la gente…La zumba es una disciplina deportiva en la que se realizan ejercicios aeróbicos y van normalmente acompañados con ritmo de música latina. Algunos de esos ritmos son por ejemplo el merengue, la zamba, la salsa, el reguetón y la cumbia. Hoy en día se ha expandido internacionalmente con otros ritmos: se ha incorporado el flamenco, el pop, entre muchos otros para abarcar más población a nivel mundial”.





Según afirma el instructor venezolano radicado en Adelaide, la capital de Australia del Sur, la zumba es para personas de todas las edades, sin importar su nivel de actividad física o su experiencia deportiva.



Los múltiples beneficios de la zumba

Jorge Luis añade que aunque la finalidad inicial fue crear una disciplina aeróbica que ayudara a las personas a perder peso, con el tiempo los beneficios de esta disciplina se han multiplicado y hoy estos son algunos de los aportes de la zumba:





Ayuda a perder peso, ya que la persona quema calorías con los movimientos que se ejercitan durante las sesiones.



Mejora la movilidad, la flexibilidad, el equilibrio y la coordinación de quien practica esta actividad.



Los ejercicios cardiovasculares que se desarrolla en la zumba mejoran la condición física de la persona y son excelentes para el corazón.



Varios estudios han demostrado cómo la actividad física puede ayudar a mejorar funciones del cerebro como la concentración, la memoria y la toma de decisiones.



Si se practica de manera regular, la persona también puede advertir una mayor tonificación muscular y un incremento en su resistencia física.



La zumba además permite a la persona mejorar sus habilidades sociales, así como su autoestima.

Pero para Jorge Luis Nava uno de los beneficios, casi instantáneos, que la zumba tiene es ayudar a mejorar el estado de ánimo de los participantes.





“El tipo de música que se utiliza, normalmente son ritmos latinos, es muy alegre. Y eso hace que se reduzca el estrés, la ansiedad y la depresión. No todos canalizamos nuestras emociones escribiendo, hablando o teniendo una conversación en un café, a veces al bailar es nuestro lenguaje.





Mis clases particularmente no son enfocadas en lo técnico -donde tienes que aprender una coreografía, tienes que hacer los movimientos perfectos-. En mis clases me enfoco en que puedas venir a liberar tus emociones y te sientas incluido, en grupo. Que te sientas libre Jorge Luis Nava, instructor certificado en zumba.

Zumba Gold es uno de muchos programas que imparte Jorge Luis Nava y que ofrecen diversos promotores de zumba en todo el país. Se trata de un programa diseñado para el bienestar de las personas mayores o que tienen alguna restricción física. Bajo el mismo principio de la zumba, este plan está diseñado para realizar movimientos de baile de bajo impacto y más lentos, pero con el mismo objetivo: mejorar la salud física y mental de la persona.





Si te interesa explorar esta disciplina, pero no sabes por dónde empezar, Jorge Luis Nava aconseja lo siguiente:



Buscar el establecimiento que te quede más cercano usando el buscador de clases de zumba en Australia .

Usa ropa deportiva y zapatos cómodos.

Prueba diferentes clases e instructores, cada uno tiene un estilo distinto. Busca la clase que te haga sentir que debes volver.

Invita a un amigo o familiar a que te acompañe a esa clase, así será más fácil desinhibirse y socializar.

Haz una pausa y evalúa cómo esta tu salud mental y pregúntate si estás teniendo suficiente actividad física.

“La zumba es el programa perfecto, porque estás haciendo ejercicio de una manera que ni siquiera te estás dando cuenta, porque es demasiado entretenida.





“Mira a lo mejor la zumba no es para todo el mundo, pero por lo menos dale el chance, prueba y ahí ves. Pero el primer paso es reconocer que la actividad física y la salud mental es importante, con cualquier programa que realices”, concluye Jorge Luis Nava.



