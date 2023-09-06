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வர்த்தக, நிதி உறவுகளை வலுப்படுத்தும் நோக்குடன் பிரதமர் ஆசியாவில்
Prime Minister Anthony Albanese and partner Jodie Haydon arrive in Jakarta for The Association of Southeast Asian Nations ASEAN Summit in Indonesia, Tuesday, September 5, 2023. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING Source: AP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE
SBS தமிழ் ஒலிபரப்பின் இன்றைய (புதன்கிழமை 06/09/2023) செய்திகள். வாசித்தவர் மகேஸ்வரன் பிரபாகரன்.
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