வர்த்தக, நிதி உறவுகளை வலுப்படுத்தும் நோக்குடன் பிரதமர் ஆசியாவில்

ANTHONY ALBANESE ASEAN INDONESIA

Prime Minister Anthony Albanese and partner Jodie Haydon arrive in Jakarta for The Association of Southeast Asian Nations ASEAN Summit in Indonesia, Tuesday, September 5, 2023. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING Source: AP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

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