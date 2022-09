แต่งงาน 11 ครั้ง หมั้น 28 ครั้ง เรื่องราวการตามหาความรักของสาวคนหนึ่ง

อัตราการแต่งงานในออสเตรเลียกำลังลดลง แต่มีผู้คนจำนวนไม่มากนักที่ผ่านการแต่งงานมาหลายครั้ง รายการโทรทัศน์ Insight พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์เหล่านั้น ถึงเหตุผลและผลกระทบ ในตอน “I do” over and over again? ติดตามชมได้ทาง