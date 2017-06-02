ኣፍሪቃ ድኻ ኣይኮነትን፡ ሃብታ’ዮም ዝዘምትዎ ዘለው
No where in Africa (SBS) Source: No where in Africa (SBS)
Published 2 June 2017 at 12:37pm
Source: SBS
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ሃገራት ትሕተ ሳህራ ኣፍሪቃ ዓመታዊ፡ ካብቲ ካብ ካልእ ዓለም ዝረኽበኦ ኣታዊ፡ ብ41 ቢልዮን ዶላር ዝዛይድ ከምዝምዝመዝ ተገሊጹ። እቲ ካልእ ዓለም ብፍላይ ምዕራባውያን ሃገራት፡ ካብቲ ናብዚ ዞባ ዝልእክኦ ንላዕሊ ዝምዝምዝኦ ከምዝዛይድ ተሓቢሩ። ሃገራት ትሕተ ሳሃራ ዓመታዊ፡ ብመልክዕ ልቃሕ፡ ሓዋላን ሓገዝን 161 ቢልዮን ዶላር፡ ካብ ካልእ ክፋላት ዓለም ኣታዊ ይረኽባ። እንተኾነ ብዝተፈላለየ መገዲ 203 ቢልዮን ዶላር ዓመታዊ ካብቲ ዞባ ከምዝወጽእ Global Justice Now ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ማሕበር ኣፍሊጡ። ካብቲ ካብ ሃገራት ትሕተ ሳህራ ዝውጽእ ገንዘብ፡ እቲ 68 ቢልዮን ዶላር ብቐንዱ ኣብ ግብሪ ምድንጋራት ብምፍጣር ይወጽእ። ኣብዚ ምድንጋራት ግብሪ፡ ኣብ ኣፍሪቃ ዝተዋፈራ ሕብረ ኣህጉራዊ ኩባንያታት ምስ ኣርካናት ኣፍሪቃውያን ብምሽራኽ ንጡፋት ተዋሳእቲ እየን። እተን ኩባንያታት፡ ዘይተኣደነ ሃብቲ ዘኻዕብታ፡ ንዝፍጽምኦ ስርቂ ሕጋውነት ከልብስኦ፡ ብምፍታን እዩ።
Published 2 June 2017 at 12:37pm
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