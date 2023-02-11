‘Sesimi duyan var mı!’: Enkaz altında mucize arayışı

Öne çıkanlar Suriye ve Türkiye depremi ardından pek çok kişi sevdiklerinden gelecek haberi bekliyor.

Felaket alanından bazen mucize kurtarma haberleri geliyor.

Üç Avustralyalı’nın Türkiye’de depremde öldüğü bildiriliyor.

Adana’da yıkılmış binaların enkazını kaldıran kurtarma ekibi, sık sık makinelerini susturarak çevredeki herkesten sessiz olmasını istiyor.





Sessizlik sağlanınca, bir görevli enkaza doğru ‘Sesimi duyan var mı?’ diye bağırıyor.





Ardından sessizlik içinde bir süre enkazın altından bir karşılık gelmesi bekleniyor.





Ses gelmezse, kazı tekrar başlıyor.





Kazının yapıldığı enkazı gösteren Nurten, SBS News muhabirine, "Bu binada benim kızım yaşıyordu. Beni aramayınca telaşlandım. Ben onu aradım. Cevap vermedi. O zamandan bu yana cevap vermiyor," dedi.



Nurten's daughter lived in a building that was destroyed in Monday earthquake. Source: SBS Nurten’in 16 ve 18 yaşındaki iki kız torunu yanında uyuyor.





Annelerinin altında kaldığı apartman enkazının önündeki kaldırımdan ayrılmayı reddediyorlar.





Nurten, "Umutla berkliyorlar, büyük torun ‘annem olmadan uyuyamam’ diyor. Çocuklar annelerini istiyor. Belki bir mucize olur diye bekliyoruz," diyor.



Rescuers have spent days searching through buildings that the earthquake reduced to rubble. Source: SBS O anda, yüz metre ötede, Taylan mucizeye tanık oluyor.





Depremde yıkılan bir apartmandaki dört yakın arkadaşından ikisinin, depremden 72 saat sonra sağ olarak çıkarıldığını öğreniyor.





Taylan, "Yaralılar ama ikisi de sağ, ailelerinin diğer fertleri bulunacak mı, Allah bilir," diyor.





Taylan hemen telefonunu çıkarıp, arkadaş ve ailelerini arayıp kayıp arkadaşlarının sağ olduğu müjdesini veriyor.



Taylan's close friends, a family of four, were trapped under the rubble of their building. Two have now been found, but the other two are still missing. Source: SBS Böyle mucizeler, sabırla yakınlarından haber bekleyen ailelere, belki kendi sevdikleri de sağ çıkarılabilir umudu veriyor.





Layla, aynı enkazın yanında dört gündür bekliyor.





Enkazın içinde kız kardeşi var.





Layla, "Bütün gece uyuyamadım, bir kadını kurtardılar, kardeşimi kurtarmışlar gibi sevindim," diyor.



Relatives of those missing in Adana are holding onto hope their loved ones will be found alive. Source: SBS Yakınlarından haber bekleyen aileler, bir yandan göz yaşı döküp dua ederken, yaşadıklarını anlamaya çalışıyor.





Kimisi, sonucun bu kadar kötü olması önlenebilirdi diye düşünüyor.





Türkiye, 17 bin kişinin öldüğü 1999 depremi ardından, 20 yıldan fazla bir süredir ‘Deprem Vergisi’ toplayan bir ülke.





Hükümet, felaketleri önleme amacıyla 6.5 milyar dolar vergi topladı.





Ahmet, ödediği vergilerin nereye gittiğini merak ediyor.





"20 yıldır biliyoruz. Ama hükümet 20 yıldır sorunu görmemezlikten geldi, hiç bir önlem almadı. Bize para harcamak, yardım ertmek istemiyorlar," diyor Ahmet.



Ahmet's son's sister-in-law is also trapped in the rubble. Source: SBS Pazartesi günü meydana gelen 7.8 şiddetindeki depremde Türkiye ve Suriye’de 23.000’den fazla kişi öldü.





Haberlere göre Türkiye’deki depremde ölen Avustralalıların sayısı üç.





Avustralya Dışişleri Bakanlığı, yakınları tarafından cenazeleri teşhis edilen Avustralyalı bir kadın ve bir erkeğin ailelerine destek verildiğini açıkladı.





Bakanlık, Cumartesi günü yayınladığı açıklamada, "Bu Avustralyalıların ailelerine başsağlığı dileriz," denildi.





Öldüğü belirlenen erkeğin Melbournelu torun sahibi Suat Bayram olduğuna inanılıyor.





Bayram’ın Avustralya’daki yakınları Facebook’ta yaptığı paylaşımda acı haberi ilan edip üzüntülerini duyurdu.



Melbourne man Suat Bayram, 69, had been travelling to see family when the earthquake struck Kirikhan, in the Turkish region of Hatay. Source: Facebook Ebru Hüdaverdi yaptığı paylaşımda "Canım babamızı ve dedemizi kaybettik. Acımız çok büyük. Herkese acımıza saygı göstermelerini ve bir müddet bizi acımızla baş başa bırakmalarını rica ederiz." diye yazdı.





Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybettiği haber verilen Sydneyli Can Pahalı’nın yakınları ise, Can Pahalı’nın hayatta olduğu konusunda hala umutlu olduklarını açıkladı.





Avustralya Dışişleri Bakanlığı, Pahalı’nın ölümünün ailesi ve yerel ilgililer tarafından daha doğrulanmadığını bildirdi. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Aile ile yakın temas içindeyiz ve konsolosluk yardımı hizmeti sunuyoruz," denildi.



