Yeni deprem Türkiye’de panik yarattı

Türkiye’nin güney ve güneydoğusunu etkileyen Richter ölçeğine göre 6,4 ve 5,8 şiddetinde iki deprem tüm bölgede panik yarattı. On binlerce kişinin ölümüne neden olan çifte depremden iki hafta sonra meydana gelen son sarsıntılarda da bazı binaların yıkıldığı belirtiliyor.





Bölgeden bildiren iki Reuters muhabiri Pazartesi akşam 20:04’te ve 20:07’de meydana gelen Antakya merkezli sarsıntıların güçlü olduğunu ve sokakların toz bulutları ile kaplandığını söyledi.





En az üç kişinin hayatını kaybettiği 213 kişinin de hastanelerde tedavi edildiği bildirildi.





Hatay Valisi Lütfü Savaş, HaberTürk’e verdiği demeçte yeni yıkılan binalarda mahsur kalanlar olduğunu söyledi.





Avrupa Akdeniz Sismik Merkezi (EMSC) son sarsıntıların iki kilometre derinde gerçekleştiğini söyledi. Samandağ merkezli yeni depremlerin Suriye, Lübnan, İsrail, Irak ve Filistin’de hissedildiği bildirildi.





Antakya sokaklarında polis devriye gezerken çok sayıda ambulansın şehir merkezine doğru yol aldığı görüldü.



Bölgede yaşayan Muna El Ömer deprem sırasında bir parktaki çadırında olduğunu söyledi. Yedi yaşındaki oğlunu kucağında tutan El Ömer, “Yerin ayaklarımın altında çatlayacağını düşündüm” diye konuştu.





Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelecek ay depremlerden etkilenen bölgelerde 200 bin konutun inşasına başlanacağını söyledi



6 Şubat’ta meydana gelen iki depremde şimdiye kadar Türkiye ve Suriye’de 47 binden fazla insan hayatını kaybetti. Dün meydana gelen depremler 6 Şubat’tan beri tespit edilen en şiddetli artçılardı.



