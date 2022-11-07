FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını CANLI ve ÜCRETSİZ olarak SBS Radio’da dinleyebilirsiniz

FIFA Dünya Kupası 2022™ 21 Kasım’da başlıyor. Avustralya’da canlı yayın hakları SBS’e ait. Turnuva boyunca oynanacak 64 maçı canlı ve ücretsiz bir şekilde dinlemenin çeşitli yolları var.
- DAB Dijital Radyo
- İnternet’ten
- SBS Radyo uygulamasından |
Nasıl dinleyebilirsiniz
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Radyonuzu SBS’in SBS Football 1, 2 ve 3 kanallarına getirin. veya cep telefonunuzdaki SBS Radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz.
- SBS Football 1 (Şu an aktif): Tüm maçların canlı olarak İngilizce yorumlanması ve kalan zamanlarda Dünya Kupası temalı müzikler.
- SBS Football 2 ve 3 (14 Kasım’dan sonra aktif): Dünya kupasına katılan takımların 12 ayrı dilde canlı maç yorumları.
- SBS Arabic24: Her maçın Arapça canlı yorumları
Dünya çapındaki FIFA Dünya Kupası™ yayıncılarından Arapça, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Almanca, Hollandaca, Hırvatça, Polonyaca, Japonca, Korece, Farsça ve İngilizce yayınlar SBS Radyoda.
Turnuva boyunca SBS Radyo 3, çok sayıda dilde SBS Football 2 olarak yayın yapacak. Turnuva boyunca BBC World Service yayınlarına erişmek için ziyaret edebilirsiniz.
Futbol marşları
Maçlar dışında gelmiş geçmiş en iyi futbol temalı şarkıları dinleme olanağı bulacaksınız. Geçmiş turnuvaların popüler şarkılarından çeşitli milli takımlarla özdeşleşmiş en iyi (ve kötü) şarkılar DAB radyo, SBS Football 1’de veya .
FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ takvimi
SBS Radyo’nun çeşitli dillerdeki yorum takvimi turnuvadan önce tekrar yenilenecek.
- Grup maçları: 21 Kasım – 3 Aralık
- Son 16: 4 – 7 Aralık
- Çeyrek Finaller: 10 – 11 Aralık
- Yarı Finaller: 14 – 15 Aralık
- Üçüncülük maçı: 18 Aralık
- Dünya Kupası Finali:19 Aralık
SBS’in yayın ortakları: BBC, Radio Nacional de España, Radio France Internationale, BAND, beIN, RTP, ARD, SRF, RNE, Radio Oriental Montevideo, HRT, RFI, NHK, NOS, VRT, Polskie Radio, Seoul Broadcasting System.