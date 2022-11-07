FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını CANLI ve ÜCRETSİZ olarak SBS Radio’da dinleyebilirsiniz

Katar’ın düzenlediği FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ boyunca tüm maçları SBS Radio’nun canlı yayınlarından dinleyebilirsiniz.

QATAR SOCCER FIFA WORLD CUP 2022

Kamerun’un kalecisi Gael Ondoua (sol) ve Brezilyalı Neymar (sağ) Doha, Katar’daki ofis binalarında. Source: EPA / NOUSHAD THEKKAYIL/EPA/AAP Image

FIFA Dünya Kupası 2022™ 21 Kasım’da başlıyor. Avustralya’da canlı yayın hakları SBS’e ait. Turnuva boyunca oynanacak 64 maçı canlı ve ücretsiz bir şekilde dinlemenin çeşitli yolları var.

Nasıl dinleyebilirsiniz

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Radyonuzu SBS’in SBS Football 1, 2 ve 3 kanallarına getirin.
SBS Radyo internet sitesi
veya cep telefonunuzdaki SBS Radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz.
  • SBS Football 1 (Şu an aktif): Tüm maçların canlı olarak İngilizce yorumlanması ve kalan zamanlarda Dünya Kupası temalı müzikler.
  • SBS Football 2 ve 3 (14 Kasım’dan sonra aktif): Dünya kupasına katılan takımların 12 ayrı dilde canlı maç yorumları.
  • SBS Arabic24: Her maçın Arapça canlı yorumları
Dünya çapındaki FIFA Dünya Kupası™ yayıncılarından Arapça, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Almanca, Hollandaca, Hırvatça, Polonyaca, Japonca, Korece, Farsça ve İngilizce yayınlar SBS Radyoda.

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FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını SBS’te CANLI ve ÜCRETSİZ izleyebilirsiniz

Turnuva boyunca SBS Radyo 3, çok sayıda dilde SBS Football 2 olarak yayın yapacak. Turnuva boyunca BBC World Service yayınlarına erişmek için
BBC Sounds internet sitesini
ziyaret edebilirsiniz.

Futbol marşları

Maçlar dışında gelmiş geçmiş en iyi futbol temalı şarkıları dinleme olanağı bulacaksınız. Geçmiş turnuvaların popüler şarkılarından çeşitli milli takımlarla özdeşleşmiş en iyi (ve kötü) şarkılar DAB radyo, SBS Football 1’de veya
SBS Radyo internet sitesinde
.

FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ takvimi

SBS Radyo’nun çeşitli dillerdeki yorum takvimi turnuvadan önce tekrar yenilenecek.
  • Grup maçları: 21 Kasım – 3 Aralık
  • Son 16: 4 – 7 Aralık
  • Çeyrek Finaller: 10 – 11 Aralık
  • Yarı Finaller: 14 – 15 Aralık
  • Üçüncülük maçı: 18 Aralık
  • Dünya Kupası Finali:19 Aralık
SBS’in yayın ortakları: BBC, Radio Nacional de España, Radio France Internationale, BAND, beIN, RTP, ARD, SRF, RNE, Radio Oriental Montevideo, HRT, RFI, NHK, NOS, VRT, Polskie Radio, Seoul Broadcasting System.
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Published 7 November 2022 at 4:47pm
By SBS Radio
Source: SBS
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