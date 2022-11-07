FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını CANLI ve ÜCRETSİZ olarak SBS Radio’da dinleyebilirsiniz

FIFA Dünya Kupası 2022™ 21 Kasım’da başlıyor. Avustralya’da canlı yayın hakları SBS’e ait. Turnuva boyunca oynanacak 64 maçı canlı ve ücretsiz bir şekilde dinlemenin çeşitli yolları var.



DAB Dijital Radyo

İnternet’ten sbs.com.au/radio

SBS Radyo uygulamasından iOS | Android

Nasıl dinleyebilirsiniz

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Radyonuzu SBS’in SBS Football 1, 2 ve 3 kanallarına getirin. SBS Radyo internet sitesi veya cep telefonunuzdaki SBS Radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz.



SBS Football 1 (Şu an aktif): T üm maçların canlı olarak İngilizce yorumlanması ve kalan zamanlarda Dünya Kupası temalı müzikler.

SBS Football 2 ve 3 (14 Kasım’dan sonra aktif): Dünya kupasına katılan takımların 12 ayrı dilde canlı maç yorumları.

SBS Arabic24: Her maçın Arapça canlı yorumları

Dünya çapındaki FIFA Dünya Kupası™ yayıncılarından Arapça, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Almanca, Hollandaca, Hırvatça, Polonyaca, Japonca, Korece, Farsça ve İngilizce yayınlar SBS Radyoda.





READ MORE FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını SBS’te CANLI ve ÜCRETSİZ izleyebilirsiniz

Turnuva boyunca SBS Radyo 3, çok sayıda dilde SBS Football 2 olarak yayın yapacak. Turnuva boyunca BBC World Service yayınlarına erişmek için BBC Sounds internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.



Futbol marşları

Maçlar dışında gelmiş geçmiş en iyi futbol temalı şarkıları dinleme olanağı bulacaksınız. Geçmiş turnuvaların popüler şarkılarından çeşitli milli takımlarla özdeşleşmiş en iyi (ve kötü) şarkılar DAB radyo, SBS Football 1’de veya SBS Radyo internet sitesinde .



FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ takvimi

SBS Radyo’nun çeşitli dillerdeki yorum takvimi turnuvadan önce tekrar yenilenecek.



Grup maçları: 21 Kasım – 3 Aralık

Son 16: 4 – 7 Aralık

Çeyrek Finaller: 10 – 11 Aralık

Yarı Finaller: 14 – 15 Aralık

Üçüncülük maçı: 18 Aralık

Dünya Kupası Finali:19 Aralık