FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını SBS’te CANLI ve ÜCRETSİZ izleyebilirsiniz

FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını SBS’ye veya internetten SBS On Demand üzerinden izleyebilirsiniz.
SBS On Demand hesabınızı oluşturmak için tıklayınız. SBS on Demand’le istediğiniz zaman canlı ve ücretsiz FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını izleyebilirsiniz.
FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ 21 Kasım, 2022’de başlıyor ve Avustralya’da maçları ücretsiz yayınlanma hakkı SBS’e ait.
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Katar’daki turnuvadaki 64 maçın her biri canlı ve ücretsiz bir şekilde yayınlanacak. Maçların sekiz tanesi SBS VICELAND kanalında yayınlanacak.
FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ ne zaman başlıyor?
FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ 21 Kasım'da başlıyor ve Avustralya'da maçların canlı ve ücretsiz bir şekilde yayınlanma hakkı sadece SBS'te.
FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ tarihleri
Katar ve gruptaki rakibi Ekvador arasındaki ilk maçtan önce turnuvanın açılış töreni yapılacak. Grup maçları Avustralya Doğu Kıyıları Saati (AEDT) ile 3 Aralık günü oynanacak Sırbistan – İsviçre maçına kadar devam edecek.
- Grup maçları: 21 Kasım - 3 Aralık
- Son 16: 4 - 7 Aralık
- Çeyrek finaller: 10 - 11 Aralık
- Yarı finaller: 14-15 Aralık
- Üçüncülük dördüncülük playoff maçı: 18 Aralık
- Dünya Kupası Finali: 19 Aralık
Televizyonda 2022 FIFA Dünya Kupasıᵀᴹ
Dünya Kupası maçları SBS ve SBS VICELAND kanallarında yayınlanacak. Turnuva boyunca iki kanal izleyicilere 64 maç ve 500 saatten fazla içerik sunacak.
2022 FIFA Dünya Kupası'na Katar ev sahipliği yapıyor. Source: Getty / Getty Images
64 maçtan sekizi SVBS VICELAND’de yayınlanacak. Canlı maçlar dışında turnuva boyunca Dünya Kupası ve FIFA TV günlük programlar, klasik Dünya Kupası maçları ve Katar 2022’den maç özetleri de yayın akışına dahil olacak.
Maç saatleri Avustralyalı izleyiciler için geçmişten daha uygun saatlerde oynanacak. Grup aşamasında maçlardan yedisi akşam 21:00’da (AEDT) ve yerimi tanesi de sabah 06.00’da (AEDT) oynanacak.
Dünya Kupası ve FIFA TV günlük programlar
Dünya Kupası günlük programı Avustralyalı futbolseverlerin o gün olan tüm gelişmeleri takip edebilecekleri bir yayın olacak. En güncel maç özetleri, maç öncesi yorumlar, Katar, Avustralya ve Dünya çapından en son gelişmeler bu programda olacak.
Her gün 17:30 (AEDT) saatinde SBS kanalında yayınlanacak Dünya Kupası programından sonra FIFA TV Preview Show’u izleyebileceksiniz. Programı yayın saatinden önce internet üzerinden izlemek için SBS on Demand’e gitmeniz yeterli.
FIFA Dünya Kupası klasik maçlar
SBS On Demand üzerinden 1986 ile 2018 arasında oynanan izleyebilirsiniz. Klasik maçların çoğu turnuva boyunca SBS ve SBS VICELAND üzerinden yayınlanacak.
2022 FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını SBS On Demand'de izleyin
Dünya Kupası maçlarını ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz. SBS On Demand içeriğini televizyonunuza yansıtabilir veya e veya ’dan indirebileceğiniz uygulamalarımızdan izleyebilirsiniz.
SBS on Demand’deki Dünya Kupası portalında (The World Cup hub) maçların İngilizce ve Arap.a olarak tam tekrarı, 25, 10 ve üç dakikalık özetlerini bulabileceksiniz.
Ayrıca yeni aktif hale gelen sitesi Katar 2022 hakkında tüm özetler, röportajlar, videolar, özel haberler ve yorumlar için gidilecek tek adres olarak öne çıkıyor.
SBS On Demand hesabı oluşturmak
SBS On Demand tamamen ücretsiz. Üye olmak için yapmanız gerekenler de son derece basit.
- SBS On Demand uygulamasını veya açın
- Log in / Sign Up butonuna tıklatın
- Create A New Account (Yeni hesap oluştur) butonuna tıklayın
- İsim, e-posta adresi, cinsiyet ve doğum yılı gibi detayları girin.
- Create Account (hesap oluştur) butonuna tıklayınca e-posta adresinize gelecek e-posta ile yeni SBS hesabınızı onaylayabilirsiniz.
- Kapsamlı internet kataloğumuzla maçları, canlı yayınları, dizileri, filmleri ve belgeselleri izleyin.
2022 FIFA Dünya Kupası CANLI – SBS programı
|A Grubu
|B Grubu
|C Grubu
|D Grubu
|Katar
|İngiltere
|Arjantin
|Fransa
|Ekvador
|İran
|S. Arabistan
|Avustralya
|Senegal
|ABD
|Meksika
|Danimarka
|Hollanda
|Galler
|Polonya
|Tunus
|E Grubu
|F Grubu
|G Grubu
|H Grubu
|İspanya
|Belçika
|Brezilya
|Portekiz
|Kosta Rika
|Kanada
|Sırbistan
|Gana
|Almanya
|Fas
|İsviçre
|Uruguay
|Japonya
|Hırvatistan
|Kamerun
|Güney Kore
Pazartesi, 21 Kasım
Açılış töreni + A Grubu: Katar - Ekvador
02:00 - 05:30 (AEDT) - Maç sabah 03:00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
20:30 - 23:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
B Grubu: İngiltere - İran
23:30 - 02:30 (AEDT) – maç gece yarısı başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Watch now via SBS On Demand
Cameroon v England 1990 - FIFA World Cup Classic Matches
Salı, 22 Kasım
A Grubu: Senegal – Hollanda
02:30 - 5:30 (AEDT) – maç 03:00’da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
B Grubu: ABD - Galler
05:30 - 08:30 (AEDT) maç 06.00’da başlyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Watch now via SBS On Demand
USA v Iran 1998 - FIFA World Cup Classic Matches
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
C Grubu: Arjantin - Suudi Arabistan
20:30 - 23:30 (AEDT) - maç 21:00'de başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
D Grubu: Danimarka - Tunus
23:30 - 02:30 (AEDT) - maç gece yarısı başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
23 Kasım Çarşamba
C Grubu: Meksika - Polonya
02:30 - 05:00 (AEDT) - maç 03.00'te başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
D Grubu: Fransa - Avustrlaya
05:00 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
F Grubu: Fas - Hırvatistan
20:30 - 23:30 (AEDT) - maç 21.00'de başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
E Grubu: Almanya - Japonya
23:30 - 02:30 (AEDT) - maç gece yarısı başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
24 Kasım Perşembe
E Grubu: İspanya - Kosta Rika
02:30 - 05:30 (AEDT) - maç 03.00'te başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
F Grubu: Belçika - Kanada
05:30 - 8:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
G Grubu: İsviçre - Kamerun
20:30 - 23:30 (AEDT) - maç 21.00'de başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
H Grubu: Uruguay - Güny Kore
23:30 - 02:30 (AEDT) - maç gece yarısı başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
25 Kasım Cuma
H Grubu: Portekiz - Gana
02:30 - 05:30 (AEDT) - maç 03.00'te başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
G Grubu: Brezilya - Sırbistan
05:30 - 8:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
B Grubu: Galler - İran
20:30 - 11:30 (AEDT) - maç 21:00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
A Grubu: Katar - Senegal
23:30 - 02:30 (AEDT) - maç gece yarısı başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
26 Kasım Cumartesi
A Grubu: Hollanda - Ekvador
02:30 - 05:00 (AEDT) - maç 03.00'te başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
B Grubu: İngiltere - ABD
05.30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'de başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
D Grubu: Tunus - Avustralya
19: 30pm - 11:30pm (AEDT) - maç 21:00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
C Grubu: Polonya - Suudi Arabistan
23:30 - 02:30 (AEDT) - maç gece yarısı başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
27 Kasım Pazar
D Grubu: Fransa - Danimarka
02:30 - 05:30 (AEDT)- maç 03.00'te başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
C Grubu: Arjantin - Meksika
05:30 - 08:30 (AEDT)- maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
E Grubu: Japonya - Kosta Rika
20:30 - 23:30 (AEDT) - maç 21.00'de başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
F Grubu: Belçika - Fas
23:30 - 02:30 (AEDT) - maç gece yarısı başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
28 Kasım Pazartesi
F Grubu: Hırvatistan - Kanada
02:30 - 05:30 (AEDT) - maç sabah 03.00'te başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
E Grubu: İspanya - Almanya
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
G Grubu: Kamerun - Sırbistan
20:30 - 23:30 (AEDT) - maç 219.002de başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
H Grubu: Güney Kore - Gana
23:30 - 02:30 (AEDT) - maç gece yarısı başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
29 Kasım Salı
G Grubu: Brezilya - İsviçre
02:30 - 05:30 (AEDT) - maç 03.00'te başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
H Grubu: Portekiz - Uruguay
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
30 Kasım Çarşamba
A Grubu: Hollanda - Katar
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
A Grubu: Ekvador - Senegal
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.
SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı
B Grubu: Galler - İngiltere
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
B Grubu: İran - ABD
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
1 Aralık Perşembe
D Grubu: Avustralya - Danimarka
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
D Grubu: Tunus - Fransa
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.
SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı
C Grubu: Polonya - Arjantin
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
C Grubu: Suudi Arabistan - Meksika
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2 Aralık Cuma
F Grubu: Hırvatistan - Belçika
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
F Grubu: Kanada - Fas
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.
SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı
E Grubu: Japonya - İspanya
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
E Grubu: Kosta Rika - Almanya
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
3 Aralık Cumartesi
H Grubu: Güney Kore - Portekiz
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.
SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı
H Grubu: Gana - Uruguay
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.
SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı
G Grubu: Kamerun - Brezilya
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
G Grubu: Sırbistan - İsviçre
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
4 Aralık Pazar
Son 16: A grubunun lideri - B grubunun ikincisi
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Son 16: C grubunun birincisi - D grubunun ikincisi
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
5 Aralık Pazartesi
Son 16: D grubunun lideri - C grubunun ikincisi
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Son 16: B grubunun lideri - A grubunun ikincisi
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
6 Aralık Salı
Son 16: E grubunun lideri - F grubunun ikincisi
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Son 16: G grubunun lideri - H grubunun ikincisi
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
7 Aralık Çarşamba
Son 16: F grubunun lideri - E grubunun ikincisi
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Son 16: H grubunun lideri - G grubunun ikincisi
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
8 Aralık Perşembe
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
9 Aralık Cuma
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
10 Aralık Cumartesi
Çeyrek Final -1E/2F v 1G/2H
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Çeyrek Final - 1A/2B v 1C/2D
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
11 Aralık Pazar
Çeyrek Final - 1F/2E v 1H/2G
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Çeyrek Final - 1B/2A v 1D/2C
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
12 Aralık Pazartesi
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
13 Aralık Salı
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
14 Aralık Çarşamba
Yarı Final: Birinci ve ikinci çeyrek finallerin kazananları
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
15 Aralık Perşembe
Yarı Final: - Üçüncü ve dördüncü çeyrek finallerin kazananları
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
16 Aralık Cuma
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
17 Aralık Cumartesi
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
18 Aralık Pazar
Üçüncülük playoff maçı: yarı finalleri kaybedenler
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
19 Aralık Pazartesi
Final: Yarı finallerin kazananları
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
SBS Radio cep telefonu uygulaması ile dinleyebilirsiniz.
Download the SBS Radio app Source: SBS
SBS Radio
Tüm maçları SBS Radio uygulamasından veya 'dan İngilizce veya Arapça dinleyebilirsiniz. Pek yakında SBS Radio'nun ismi SBS Audio olarak değişecektir.
Sosyal Medya
Tüm FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını CANLI ve ÜCRETSİZ olarak SBS ve SBS On Demand’de izleyebilirsiniz. En son gelişmeleri öğrenebilmek için SBS Sports’u , , ve sayfalarımızdan takip ediniz.
Social media sites have unexpected, under-reported benefits. Source: AAP
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