FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını SBS’te CANLI ve ÜCRETSİZ izleyebilirsiniz

FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını SBS’ye veya internetten SBS On Demand üzerinden izleyebilirsiniz.

SBS On Demand hesabınızı oluşturmak için tıklayınız. SBS on Demand’le istediğiniz zaman canlı ve ücretsiz FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını izleyebilirsiniz.

FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ 21 Kasım, 2022’de başlıyor ve Avustralya’da maçları ücretsiz yayınlanma hakkı SBS ’e ait.





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Katar’daki turnuvadaki 64 maçın her biri canlı ve ücretsiz bir şekilde yayınlanacak. Maçların sekiz tanesi SBS VICELAND kanalında yayınlanacak.



FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ ne zaman başlıyor?

FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ 21 Kasım'da başlıyor ve Avustralya'da maçların canlı ve ücretsiz bir şekilde yayınlanma hakkı sadece SBS 'te.



FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ tarihleri

Katar ve gruptaki rakibi Ekvador arasındaki ilk maçtan önce turnuvanın açılış töreni yapılacak. Grup maçları Avustralya Doğu Kıyıları Saati (AEDT) ile 3 Aralık günü oynanacak Sırbistan – İsviçre maçına kadar devam edecek.



Grup maçları: 21 Kasım - 3 Aralık

Son 16: 4 - 7 Aralık

Çeyrek finaller: 10 - 11 Aralık

Yarı finaller: 14-15 Aralık

Üçüncülük dördüncülük playoff maçı: 18 Aralık

Dünya Kupası Finali: 19 Aralık

Televizyonda 2022 FIFA Dünya Kupasıᵀᴹ

2022 FIFA Dünya Kupası'na Katar ev sahipliği yapıyor. Source: Getty / Getty Images Dünya Kupası maçları SBS ve SBS VICELAND kanallarında yayınlanacak. Turnuva boyunca iki kanal izleyicilere 64 maç ve 500 saatten fazla içerik sunacak.





64 maçtan sekizi SVBS VICELAND’de yayınlanacak. Canlı maçlar dışında turnuva boyunca Dünya Kupası ve FIFA TV günlük programlar, klasik Dünya Kupası maçları ve Katar 2022’den maç özetleri de yayın akışına dahil olacak.





Maç saatleri Avustralyalı izleyiciler için geçmişten daha uygun saatlerde oynanacak. Grup aşamasında maçlardan yedisi akşam 21:00’da (AEDT) ve yerimi tanesi de sabah 06.00’da (AEDT) oynanacak.





READ MORE FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını CANLI ve ÜCRETSİZ olarak SBS Radio’da dinleyebilirsiniz

Dünya Kupası ve FIFA TV günlük programlar

Dünya Kupası günlük programı Avustralyalı futbolseverlerin o gün olan tüm gelişmeleri takip edebilecekleri bir yayın olacak. En güncel maç özetleri, maç öncesi yorumlar, Katar, Avustralya ve Dünya çapından en son gelişmeler bu programda olacak.





Her gün 17:30 (AEDT) saatinde SBS kanalında yayınlanacak Dünya Kupası programından sonra FIFA TV Preview Show’u izleyebileceksiniz. Programı yayın saatinden önce internet üzerinden izlemek için SBS on Demand’e gitmeniz yeterli.





FIFA Dünya Kupası klasik maçlar





SBS On Demand üzerinden 1986 ile 2018 arasında oynanan 25 klasik FIFA Dünya Kupası maçını izleyebilirsiniz. Klasik maçların çoğu turnuva boyunca SBS ve SBS VICELAND üzerinden yayınlanacak.



2022 FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını SBS On Demand'de izleyin

Dünya Kupası maçlarını ücretsiz bir şekilde SBS On Demand internet sitesinden izleyebilirsiniz. SBS On Demand içeriğini televizyonunuza yansıtabilir veya Apple App Stor e veya Google Play Store ’dan indirebileceğiniz uygulamalarımızdan izleyebilirsiniz.





SBS on Demand’deki Dünya Kupası portalında (The World Cup hub) maçların İngilizce ve Arap.a olarak tam tekrarı, 25, 10 ve üç dakikalık özetlerini bulabileceksiniz.





Ayrıca yeni aktif hale gelen SBS Sport sitesi Katar 2022 hakkında tüm özetler, röportajlar, videolar, özel haberler ve yorumlar için gidilecek tek adres olarak öne çıkıyor.



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SBS On Demand hesabı oluşturmak

SBS On Demand tamamen ücretsiz. Üye olmak için yapmanız gerekenler de son derece basit.



SBS On Demand uygulamasını veya internet sitesini açın Log in / Sign Up butonuna tıklatın Create A New Account (Yeni hesap oluştur) butonuna tıklayın İsim, e-posta adresi, cinsiyet ve doğum yılı gibi detayları girin. C reate Account (hesap oluştur) butonuna tıklayınca e-posta adresinize gelecek e-posta ile yeni SBS hesabınızı onaylayabilirsiniz. Kapsamlı internet kataloğumuzla maçları, canlı yayınları, dizileri, filmleri ve belgeselleri izleyin.

2022 FIFA Dünya Kupası CANLI – SBS programı

A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu Katar İngiltere Arjantin Fransa Ekvador İran S. Arabistan Avustralya Senegal ABD Meksika Danimarka Hollanda Galler Polonya Tunus E Grubu F Grubu G Grubu H Grubu İspanya Belçika Brezilya Portekiz Kosta Rika Kanada Sırbistan Gana Almanya Fas İsviçre Uruguay Japonya Hırvatistan Kamerun Güney Kore

Pazartesi, 21 Kasım

Açılış töreni + A Grubu: Katar - Ekvador



02:00 - 05:30 (AEDT) - Maç sabah 03:00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı



2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



20:30 - 23:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





B Grubu: İngiltere - İran



23:30 - 02:30 (AEDT) – maç gece yarısı başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı



Watch now via SBS On Demand Cameroon v England 1990 - FIFA World Cup Classic Matches

Salı, 22 Kasım

A Grubu: Senegal – Hollanda



02:30 - 5:30 (AEDT) – maç 03:00’da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





B Grubu: ABD - Galler



05:30 - 08:30 (AEDT) maç 06.00’da başlyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı



Watch now via SBS On Demand USA v Iran 1998 - FIFA World Cup Classic Matches

Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





C Grubu: Arjantin - Suudi Arabistan



20:30 - 23:30 (AEDT) - maç 21:00'de başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı



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D Grubu: Danimarka - Tunus



23:30 - 02:30 (AEDT) - maç gece yarısı başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı



23 Kasım Çarşamba

C Grubu: Meksika - Polonya



02:30 - 05:00 (AEDT) - maç 03.00'te başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





D Grubu: Fransa - Avustrlaya



05:00 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı



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Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





F Grubu: Fas - Hırvatistan



20:30 - 23:30 (AEDT) - maç 21.00'de başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı



E Grubu: Almanya - Japonya



23:30 - 02:30 (AEDT) - maç gece yarısı başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı



24 Kasım Perşembe

E Grubu: İspanya - Kosta Rika



02:30 - 05:30 (AEDT) - maç 03.00'te başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı



F Grubu: Belçika - Kanada



05:30 - 8:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





G Grubu: İsviçre - Kamerun



20:30 - 23:30 (AEDT) - maç 21.00'de başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





H Grubu: Uruguay - Güny Kore



23:30 - 02:30 (AEDT) - maç gece yarısı başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı



25 Kasım Cuma

H Grubu: Portekiz - Gana



02:30 - 05:30 (AEDT) - maç 03.00'te başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı



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G Grubu: Brezilya - Sırbistan



05:30 - 8:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





B Grubu: Galler - İran



20:30 - 11:30 (AEDT) - maç 21:00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı



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A Grubu: Katar - Senegal



23:30 - 02:30 (AEDT) - maç gece yarısı başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı



26 Kasım Cumartesi

A Grubu: Hollanda - Ekvador



02:30 - 05:00 (AEDT) - maç 03.00'te başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





B Grubu: İngiltere - ABD



05.30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'de başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı



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Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





D Grubu: Tunus - Avustralya



19: 30pm - 11:30pm (AEDT) - maç 21:00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı



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C Grubu: Polonya - Suudi Arabistan



23:30 - 02:30 (AEDT) - maç gece yarısı başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı



27 Kasım Pazar

D Grubu: Fransa - Danimarka



02:30 - 05:30 (AEDT) - maç 03.00'te başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





C Grubu: Arjantin - Meksika



05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





E Grubu: Japonya - Kosta Rika



20:30 - 23:30 (AEDT) - maç 21.00'de başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı



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F Grubu: Belçika - Fas



23:30 - 02:30 (AEDT) - maç gece yarısı başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı



28 Kasım Pazartesi

F Grubu: Hırvatistan - Kanada



02:30 - 05:30 (AEDT) - maç sabah 03.00'te başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





E Grubu: İspanya - Almanya



05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı



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Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





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G Grubu: Kamerun - Sırbistan



20:30 - 23:30 (AEDT) - maç 219.002de başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





H Grubu: Güney Kore - Gana



23:30 - 02:30 (AEDT) - maç gece yarısı başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı



29 Kasım Salı

G Grubu: Brezilya - İsviçre



02:30 - 05:30 (AEDT) - maç 03.00'te başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı



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H Grubu: Portekiz - Uruguay



05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı



30 Kasım Çarşamba

A Grubu: Hollanda - Katar



01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





A Grubu: Ekvador - Senegal



01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.



SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı





B Grubu: Galler - İngiltere



05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





B Grubu: İran - ABD



05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.



SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı





Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı



1 Aralık Perşembe

D Grubu: Avustralya - Danimarka



01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





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D Grubu: Tunus - Fransa



01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.



SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı





C Grubu: Polonya - Arjantin



05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





C Grubu: Suudi Arabistan - Meksika



05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.



SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı





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Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı



2 Aralık Cuma

F Grubu: Hırvatistan - Belçika



01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





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F Grubu: Kanada - Fas



01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.



SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı





E Grubu: Japonya - İspanya



05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





E Grubu: Kosta Rika - Almanya



05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.



SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı





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Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı



3 Aralık Cumartesi

H Grubu: Güney Kore - Portekiz



01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.



SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı





H Grubu: Gana - Uruguay



01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.



SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı





G Grubu: Kamerun - Brezilya



05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





G Grubu: Sırbistan - İsviçre



05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.



SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı





Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı



4 Aralık Pazar

Son 16: A grubunun lideri - B grubunun ikincisi



01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





Son 16: C grubunun birincisi - D grubunun ikincisi



05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





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Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı



5 Aralık Pazartesi

Son 16: D grubunun lideri - C grubunun ikincisi



01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





Son 16: B grubunun lideri - A grubunun ikincisi



05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı



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6 Aralık Salı

Son 16: E grubunun lideri - F grubunun ikincisi



01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





Son 16: G grubunun lideri - H grubunun ikincisi



05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





7 Aralık Çarşamba

Son 16: F grubunun lideri - E grubunun ikincisi



01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





Son 16: H grubunun lideri - G grubunun ikincisi



05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı



8 Aralık Perşembe

Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı



9 Aralık Cuma

Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





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10 Aralık Cumartesi

Çeyrek Final -1E/2F v 1G/2H



01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





Çeyrek Final - 1A/2B v 1C/2D



05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı



11 Aralık Pazar

Çeyrek Final - 1F/2E v 1H/2G



01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





Çeyrek Final - 1B/2A v 1D/2C



05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı



12 Aralık Pazartesi

Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı



13 Aralık Salı

Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı



14 Aralık Çarşamba

Yarı Final: Birinci ve ikinci çeyrek finallerin kazananları



05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı



15 Aralık Perşembe

Yarı Final: - Üçüncü ve dördüncü çeyrek finallerin kazananları



05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı



16 Aralık Cuma

Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı



17 Aralık Cumartesi

Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı



18 Aralık Pazar

Üçüncülük playoff maçı: yarı finalleri kaybedenler



01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı



19 Aralık Pazartesi

Final: Yarı finallerin kazananları



01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'da başlıyor.



SBS ve SBS On Demand'de canlı





Günlük Dünya Kupası programı



17:30 - 18:00 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı





2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı



18:00 - 18:30 (AEDT)



SBS ve SBS On Demand'de canlı



SBS Radio cep telefonu uygulaması ile dinleyebilirsiniz.

Download the SBS Radio app Source: SBS

SBS Radio

Tüm maçları SBS Radio uygulamasından veya SBS Radio 'dan İngilizce veya Arapça dinleyebilirsiniz. Pek yakında SBS Radio'nun ismi SBS Audio olarak değişecektir.



Sosyal Medya

Social media sites have unexpected, under-reported benefits. Source: AAP Tüm FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını CANLI ve ÜCRETSİZ olarak SBS ve SBS On Demand’de izleyebilirsiniz. En son gelişmeleri öğrenebilmek için SBS Sports’u Facebook , Twitter , Instagram ve YouTube sayfalarımızdan takip ediniz.



