FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını SBS’te CANLI ve ÜCRETSİZ izleyebilirsiniz

Katar’ın ev sahipliğinde 21 Kasım’da başlayacak FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ Avustralyalı futbol izleyicileri için SBS’te canlı ve ücretsiz. Bu makalede turnuva boyunca tüm maçları canlı ve ücretsiz bir şekilde nasıl izleyebileceğinize dair tüm bilgilere ulaşabileceksiniz.

Cristiano Ronaldo of Portugal, Australia's Aaron Mooy, Lionel Messi of Argentina and France forward Kylian Mbappe

Portekiz'den Cristiano Ronaldo, Avustralyalı Aaron Mooy, Arjantin'den Lionel Messi ve Fransız golcü Kylian Mbappe Katar'daki FIFA Dünya Kupası 2022'de oynayacaklar.

FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını SBS’ye veya internetten SBS On Demand üzerinden izleyebilirsiniz.

SBS On Demand hesabınızı oluşturmak için tıklayınız. SBS on Demand’le istediğiniz zaman canlı ve ücretsiz FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını izleyebilirsiniz.

FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ 21 Kasım, 2022’de başlıyor ve Avustralya’da maçları ücretsiz yayınlanma hakkı SBS’e ait.

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Katar’daki turnuvadaki 64 maçın her biri canlı ve ücretsiz bir şekilde yayınlanacak. Maçların sekiz tanesi SBS VICELAND kanalında yayınlanacak.

FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ ne zaman başlıyor?

FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ 21 Kasım'da başlıyor ve Avustralya'da maçların canlı ve ücretsiz bir şekilde yayınlanma hakkı sadece SBS'te.

FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ tarihleri

Katar ve gruptaki rakibi Ekvador arasındaki ilk maçtan önce turnuvanın açılış töreni yapılacak. Grup maçları Avustralya Doğu Kıyıları Saati (AEDT) ile 3 Aralık günü oynanacak Sırbistan – İsviçre maçına kadar devam edecek.
  • Grup maçları: 21 Kasım - 3 Aralık
  • Son 16: 4 - 7 Aralık
  • Çeyrek finaller: 10 - 11 Aralık
  • Yarı finaller: 14-15 Aralık
  • Üçüncülük dördüncülük playoff maçı: 18 Aralık
  • Dünya Kupası Finali: 19 Aralık

Televizyonda 2022 FIFA Dünya Kupasıᵀᴹ

The 2022 FIFA World Cup will take place in Qatar
2022 FIFA Dünya Kupası'na Katar ev sahipliği yapıyor. Source: Getty / Getty Images
Dünya Kupası maçları SBS ve SBS VICELAND kanallarında yayınlanacak. Turnuva boyunca iki kanal izleyicilere 64 maç ve 500 saatten fazla içerik sunacak.

64 maçtan sekizi SVBS VICELAND’de yayınlanacak. Canlı maçlar dışında turnuva boyunca Dünya Kupası ve FIFA TV günlük programlar, klasik Dünya Kupası maçları ve Katar 2022’den maç özetleri de yayın akışına dahil olacak.

Maç saatleri Avustralyalı izleyiciler için geçmişten daha uygun saatlerde oynanacak. Grup aşamasında maçlardan yedisi akşam 21:00’da (AEDT) ve yerimi tanesi de sabah 06.00’da (AEDT) oynanacak.

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FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını CANLI ve ÜCRETSİZ olarak SBS Radio’da dinleyebilirsiniz

Dünya Kupası ve FIFA TV günlük programlar

Dünya Kupası günlük programı Avustralyalı futbolseverlerin o gün olan tüm gelişmeleri takip edebilecekleri bir yayın olacak. En güncel maç özetleri, maç öncesi yorumlar, Katar, Avustralya ve Dünya çapından en son gelişmeler bu programda olacak.

Her gün 17:30 (AEDT) saatinde SBS kanalında yayınlanacak Dünya Kupası programından sonra FIFA TV Preview Show’u izleyebileceksiniz. Programı yayın saatinden önce internet üzerinden izlemek için SBS on Demand’e gitmeniz yeterli.

FIFA Dünya Kupası klasik maçlar

SBS On Demand üzerinden 1986 ile 2018 arasında oynanan
25 klasik FIFA Dünya Kupası maçını
izleyebilirsiniz. Klasik maçların çoğu turnuva boyunca SBS ve SBS VICELAND üzerinden yayınlanacak.

2022 FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını SBS On Demand'de izleyin

Dünya Kupası maçlarını ücretsiz bir şekilde
SBS On Demand internet sitesinden
izleyebilirsiniz. SBS On Demand içeriğini televizyonunuza yansıtabilir veya
Apple App Stor
e veya
Google Play Store
’dan indirebileceğiniz uygulamalarımızdan izleyebilirsiniz.

SBS on Demand’deki Dünya Kupası portalında (The World Cup hub) maçların İngilizce ve Arap.a olarak tam tekrarı, 25, 10 ve üç dakikalık özetlerini bulabileceksiniz.

Ayrıca yeni aktif hale gelen
SBS Sport
sitesi Katar 2022 hakkında tüm özetler, röportajlar, videolar, özel haberler ve yorumlar için gidilecek tek adres olarak öne çıkıyor.
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SBS secures all-star broadcast team for FIFA World Cup 2022ᵀᴹ

SBS On Demand hesabı oluşturmak

SBS On Demand tamamen ücretsiz. Üye olmak için yapmanız gerekenler de son derece basit.
  1. SBS On Demand uygulamasını veya
    internet sitesini
    açın
  2. Log in / Sign Up butonuna tıklatın
  3. Create A New Account (Yeni hesap oluştur) butonuna tıklayın
  4. İsim, e-posta adresi, cinsiyet ve doğum yılı gibi detayları girin.
  5. Create Account (hesap oluştur) butonuna tıklayınca e-posta adresinize gelecek e-posta ile yeni SBS hesabınızı onaylayabilirsiniz.
  6. Kapsamlı internet kataloğumuzla maçları, canlı yayınları, dizileri, filmleri ve belgeselleri izleyin.

2022 FIFA Dünya Kupası CANLI – SBS programı

A GrubuB GrubuC GrubuD Grubu
KatarİngiltereArjantinFransa
EkvadorİranS. ArabistanAvustralya
SenegalABDMeksikaDanimarka
HollandaGallerPolonyaTunus
E GrubuF GrubuG GrubuH Grubu
İspanyaBelçikaBrezilyaPortekiz
Kosta RikaKanadaSırbistanGana
AlmanyaFasİsviçreUruguay
JaponyaHırvatistanKamerunGüney Kore

Pazartesi, 21 Kasım

Açılış töreni + A Grubu: Katar - Ekvador
02:00 - 05:30 (AEDT) - Maç sabah 03:00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
20:30 - 23:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

B Grubu: İngiltere - İran
23:30 - 02:30 (AEDT) – maç gece yarısı başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Watch now via SBS On Demand

Cameroon v England 1990 - FIFA World Cup Classic Matches

Salı, 22 Kasım

A Grubu: Senegal – Hollanda
02:30 - 5:30 (AEDT) – maç 03:00’da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

B Grubu: ABD - Galler
05:30 - 08:30 (AEDT) maç 06.00’da başlyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
Watch now via SBS On Demand

USA v Iran 1998 - FIFA World Cup Classic Matches

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

C Grubu: Arjantin - Suudi Arabistan
20:30 - 23:30 (AEDT) - maç 21:00'de başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
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Messi declares 2022 World Cup will be his last

D Grubu: Danimarka - Tunus
23:30 - 02:30 (AEDT) - maç gece yarısı başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

23 Kasım Çarşamba

C Grubu: Meksika - Polonya
02:30 - 05:00 (AEDT) - maç 03.00'te başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

D Grubu: Fransa - Avustrlaya
05:00 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
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Fringe Socceroos create World Cup selection headaches for Arnold

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

F Grubu: Fas - Hırvatistan
20:30 - 23:30 (AEDT) - maç 21.00'de başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
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How Croatia’s younger generation have helped re-energise the team

E Grubu: Almanya - Japonya
23:30 - 02:30 (AEDT) - maç gece yarısı başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

24 Kasım Perşembe

E Grubu: İspanya - Kosta Rika
02:30 - 05:30 (AEDT) - maç 03.00'te başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
F Grubu: Belçika - Kanada
05:30 - 8:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

G Grubu: İsviçre - Kamerun
20:30 - 23:30 (AEDT) - maç 21.00'de başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

H Grubu: Uruguay - Güny Kore
23:30 - 02:30 (AEDT) - maç gece yarısı başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

25 Kasım Cuma

H Grubu: Portekiz - Gana
02:30 - 05:30 (AEDT) - maç 03.00'te başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
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From zeroes to heroes - How the lowest ranked team in the World Cup stand a chance

G Grubu: Brezilya - Sırbistan
05:30 - 8:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

B Grubu: Galler - İran
20:30 - 11:30 (AEDT) - maç 21:00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
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All the FIFA World Cup kits teams will wear in Qatar

A Grubu: Katar - Senegal
23:30 - 02:30 (AEDT) - maç gece yarısı başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

26 Kasım Cumartesi

A Grubu: Hollanda - Ekvador
02:30 - 05:00 (AEDT) - maç 03.00'te başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

B Grubu: İngiltere - ABD
05.30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'de başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
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Argentina v England 1998 - FIFA World Cup Classic Matches

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

D Grubu: Tunus - Avustralya
19: 30pm - 11:30pm (AEDT) - maç 21:00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
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Australia v Croatia 2006 - FIFA World Cup Classic Matches

C Grubu: Polonya - Suudi Arabistan
23:30 - 02:30 (AEDT) - maç gece yarısı başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

27 Kasım Pazar

D Grubu: Fransa - Danimarka
02:30 - 05:30 (AEDT)- maç 03.00'te başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

C Grubu: Arjantin - Meksika
05:30 - 08:30 (AEDT)- maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

E Grubu: Japonya - Kosta Rika
20:30 - 23:30 (AEDT) - maç 21.00'de başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
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Australia v Japan 2006 - FIFA World Cup Classic Matches

F Grubu: Belçika - Fas
23:30 - 02:30 (AEDT) - maç gece yarısı başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

28 Kasım Pazartesi

F Grubu: Hırvatistan - Kanada
02:30 - 05:30 (AEDT) - maç sabah 03.00'te başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

E Grubu: İspanya - Almanya
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
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Spain v Germany 1994 - FIFA World Cup Classic Matches

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

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10 breakout young stars likely to impress at 2022 FIFA World Cup

G Grubu: Kamerun - Sırbistan
20:30 - 23:30 (AEDT) - maç 219.002de başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

H Grubu: Güney Kore - Gana
23:30 - 02:30 (AEDT) - maç gece yarısı başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

29 Kasım Salı

G Grubu: Brezilya - İsviçre
02:30 - 05:30 (AEDT) - maç 03.00'te başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı
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Four reasons why Brazil will win the 2022 FIFA World Cup

H Grubu: Portekiz - Uruguay
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

30 Kasım Çarşamba

A Grubu: Hollanda - Katar
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

A Grubu: Ekvador - Senegal
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.
SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı

B Grubu: Galler - İngiltere
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

B Grubu: İran - ABD
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

1 Aralık Perşembe

D Grubu: Avustralya - Danimarka
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

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France v Denmark 1998 - FIFA World Cup Classic Matches

D Grubu: Tunus - Fransa
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.
SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı

C Grubu: Polonya - Arjantin
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

C Grubu: Suudi Arabistan - Meksika
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı

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Tunisia v Saudi Arabia 2006 - FIFA World Cup Classic Matches

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2 Aralık Cuma

F Grubu: Hırvatistan - Belçika
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

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Belgium v Spain 1990 - FIFA World Cup Classic Matches

F Grubu: Kanada - Fas
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.
SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı

E Grubu: Japonya - İspanya
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

E Grubu: Kosta Rika - Almanya
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı

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Germany's glaring issue which could derail their World Cup chances

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

3 Aralık Cumartesi

H Grubu: Güney Kore - Portekiz
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.
SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı

H Grubu: Gana - Uruguay
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.
SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı

G Grubu: Kamerun - Brezilya
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

G Grubu: Sırbistan - İsviçre
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS VICELAND ve SBS On Demand'de canlı

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

4 Aralık Pazar

Son 16: A grubunun lideri - B grubunun ikincisi
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

Son 16: C grubunun birincisi - D grubunun ikincisi
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

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Brazil v France 1986 - FIFA World Cup Classic Matches

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

5 Aralık Pazartesi

Son 16: D grubunun lideri - C grubunun ikincisi
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'de başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

Son 16: B grubunun lideri - A grubunun ikincisi
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı
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Germany v Netherlands 1990 - FIFA World Cup Classic Matches

6 Aralık Salı

Son 16: E grubunun lideri - F grubunun ikincisi
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

Son 16: G grubunun lideri - H grubunun ikincisi
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

7 Aralık Çarşamba

Son 16: F grubunun lideri - E grubunun ikincisi
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

Son 16: H grubunun lideri - G grubunun ikincisi
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

8 Aralık Perşembe

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

9 Aralık Cuma

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

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Netherlands v Argentina 1998 - FIFA World Cup Classic Matches

10 Aralık Cumartesi

Çeyrek Final -1E/2F v 1G/2H
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

Çeyrek Final - 1A/2B v 1C/2D
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

11 Aralık Pazar

Çeyrek Final - 1F/2E v 1H/2G
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

Çeyrek Final - 1B/2A v 1D/2C
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

12 Aralık Pazartesi

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

13 Aralık Salı

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

14 Aralık Çarşamba

Yarı Final: Birinci ve ikinci çeyrek finallerin kazananları
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

15 Aralık Perşembe

Yarı Final: - Üçüncü ve dördüncü çeyrek finallerin kazananları
05:30 - 08:30 (AEDT) - maç 06.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

16 Aralık Cuma

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

17 Aralık Cumartesi

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

18 Aralık Pazar

Üçüncülük playoff maçı: yarı finalleri kaybedenler
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

19 Aralık Pazartesi

Final: Yarı finallerin kazananları
01:30 - 04:30 (AEDT) - maç 02.00'da başlıyor.
SBS ve SBS On Demand'de canlı

Günlük Dünya Kupası programı
17:30 - 18:00 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

2022 FIFA Dünya Kupası turnuva programı
18:00 - 18:30 (AEDT)
SBS ve SBS On Demand'de canlı

SBS Radio cep telefonu uygulaması ile dinleyebilirsiniz.

SBS Radio App
Download the SBS Radio app Source: SBS

SBS Radio

Tüm maçları SBS Radio uygulamasından veya
SBS Radio
'dan İngilizce veya Arapça dinleyebilirsiniz. Pek yakında SBS Radio'nun ismi SBS Audio olarak değişecektir.

Sosyal Medya

Social media
Social media sites have unexpected, under-reported benefits. Source: AAP
Tüm FIFA Dünya Kupası 2022ᵀᴹ maçlarını CANLI ve ÜCRETSİZ olarak SBS ve SBS On Demand’de izleyebilirsiniz. En son gelişmeleri öğrenebilmek için SBS Sports’u
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Published 7 November 2022 at 3:51pm
By SBS Sport
Source: SBS / SBS Sport
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