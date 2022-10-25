Federal bütçeden bir milyon konut, ucuz kreş ve eğitim inisiyatifi çıktı

Öne Çıkanlar Yeni federal bütçe bir milyon yeni konut, ucuzlayan kreş giderleri ve orta ve yüksek gelirlilere vergi indirimleri ile öne çıkıyor.

Hazine Bakanı Jim Chalmers İşçi Partisi’nin seçimde verdiği sözleri yerine getirirken yükselen enflasyon ve yakıt fiyatlarının sarstığı küresel ekonomiyi de dikkate almak zorunda.

Mayıs ayındaki seçimlerde koalisyondan iktidarı devralan İşçi Partisi on yıl sonra ilk defa federal bütçeyi açıklıyor. Başbakan Anthony Albanese’nin liderliğindeki hükümetin kreş ücretlerinde indirim, doğum iznini kademeli bir şekilde altı aya çıkartacağı biliniyor.





Hazine Bakanı Jim Chalmers parlamentoda Ekim 2022 – 2023 federal bütçesini sunuyor.



Bütçe tahminleri olumsuz

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İşçi Partisi hükümetinin açıkladığı yeni federal bütçeye göre açık 36,9 milyar dolar olacak. Bu rakam Mart ayında öngörülen 78 milyar dolarlık açığın yaklaşık yarısı.





Ancak küresel resesyon ve yüksek enflasyonun Avustralya’yı etkilemesine kesin gözüyle bakılıyor.





2023-24 mali yılında ekonomik büyümenin yüzde 1,5’a gerilemesi bekleniyor. Enflasyonun ise yıl sonuna doğru yüzde 7,75'le zirve yapıp Haziran 2024’te yüzde 3,5’e düşmesi bekleniyor.





FEDERAL BÜTÇE VE VİZELER Ebeveyn ve nitelikli göçmen vizeleri artıyor: Yeni federal bütçeden göçmen girişimi





İşsizliğin ise mevcut yüzde 3,5 seviyesinden yükselip 2024’ün Haziran çeyreğinde yüzde 4,5’e çıkacağı öngörülüyor.





Bütçeye göre elektrik ücretleri yıl sonuna kadar yüzde 20 ve gelecek mali yılda da yüzde 30 artacak ki bu da 18 aylık süre içinde yüzde 56’lık bir artış anlamına geliyor.





A ‘Lease’ sign is seen outside a townhouse complex in Canberra, Friday, October 21, 2022. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE Yeni bütçenin başlıkları şöyle:



Hayat pahalılığına karşı önlemler:

Daha ucuz kreş ücretleri. 1,26 milyon ailenin kreşe dört yıl daha ucuz bir şekilde erişebilmesi için 4,7 milyar dolar harcanacak.

Daha ucuz ilaç: Dört yıl boyunca 787,1 milyon dolarlık plan kapsamında Pharmaceutical Benefits Scheme’a üye kullanıcılar için reçete başına ödenecek ücret 42,50 dolardan 30 dolara düşüyor.

Ücretli doğum izni artıyor: 2026’ya kadar aşamalı bir şekilde artarak altı aya çıkacak. Dört yıl boyunca 531,6 milyon dolara mal olacak.

Ucuz konut: Yeni ulusal Konut Anlaşması (Housing Accord) kapsamında federal, eyalet ve bölge hükümetleri yatırımcılarla beraber 20 bin ucuz konut yapılacak. Accord’un hedefi 2024’ten sonraki beş yıl içinde bir milyon konut inşa etmek. Konutların merkezi ve işe yakın belgelerde yapılacağını belirten Chalmers, bu projede hükümetin destek rolünde olacağını ve inşaatları özel sektörün gerçekleştireceğini söyledi. Bu bütçede 10 bin konut için 350 milyon dolar ayrıldığını eyalet ve bölge hükümetlerinin de on bin konut daha yapacağını belirtti.

‘We are hiring’ signage is seen during a Sydney Airport and partners jobs fair at Sydney Airport in Sydney, Thursday, June 16, 2022. (AAP Image/Bianca De Marchi) NO ARCHIVING Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE

Ekonomik büyüme için önlemler: