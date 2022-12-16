Belediyelerin Avustralya Günü’nde vatandaşlık töreni düzenleme zorunluluğu kalktı

ÖNE ÇIKANLAR Belediyeler artık 26 Ocak Avustralya Günü’nde vatandaşlık töreni düzenlemek zorunda değil.

Eski Başbakan Scottt Morrison 2019’da 26 Ocak vatandaşlık töenlerini zorunlu hale getirmişti

Federal hükümet kararın operasyonal ihtiyaçlardan dolayı alındığını açıkladı.

Avustralya’da belediyelerin 26 Ocak Avustralya Günü’nde vatandaşlık töreni düzenleme zorunluluğu kaldırıldı. 2019’da eski Başbakan Scott Morrison zorunluluğu getirmişti. Karar doğrultusunda 26 Ocak’ta tören düzenlemeyen belediyelerin vatandaşlık töreni düzenleme hakkı ellerinden alınıyordu. Morrison belediyelerin “26 Ocak Avustralya Günü üzerinden siyaset yapmasını” önlemeyi amaçladığını söylemişti.





Göç Bakanı Andrew Giles yaptığı açıklamada zorunluluğu kaldırdıklarını ancak belediyelerin Avustralya Günü’nde vatandaşlık töreni düzenlemesini beklediklerini söyledi.





Yeni kararla belediyeler 26 Ocak’ın üç gün öncesine veya sonrasına kadar tören düzenleyebilecek. Kararın pratik avantajlarını öne çıkaran federal hükümet, ayrıca geçmişte tören düzenleme hakkını kaybeden belediyelere getirilen yasağı da kaldırdı.



Göç Bakanı Andrew Giles belediyelerin yine de 26 Ocak Avustralya Günü’nde vatandaşlık töreni düzenlemesini beklediklerini söyledi. Source: AAP / Bianca De Marchi 26 Ocak’ın herkes için özel bir anlamı olduğunu belirten Giles, ayrıca geçmişte tören düzenleme hakkı ellerinden alınan Yarra ve Darebin City belediyelerine hakkı geri verdi. İki belediye 2017’de dönemin Başbakanı Malcolm Turnbull tarafından “Avustralya’nın değerlerine yabancı olmakla” suçlanıp vatandaşlık töreni düzenleme hakları ellerinden alınmıştı.





Aborijin ve Torres Boğazı Adalılar için Avustralya Günü kutlama değiltopraklarının ellerinden alındığını simgeleyen bir matem günü olarak anılıyor. 1788’de Sydney Körfezi’ne gelip İngiltere Bayrağı’nı çeken İngiliz yerleşimciler NSW kolonisini kurmuştu. Bazıları 26 Ocak’ı “İşgal Günü” olarak anıyor.





Merri-bek geçenlerde 26 Ocak’ta vatandaşlık töreni düzenlemeyeceğini açıklayan üçüncü Melbourne belediyesi olmuştu.





İşçi Partisi kararın herhangi bir sembolik anlamı olmadığını operasyonel nedenlerden dolayı alındığını söyledi.



