26 Ocak resmi tatilinde çalışmak serbest

Öne Çıkanlar
- Avustralya Aborijin ve Torres Boğazı Adalı toplumların İşgal Günü olarak protesto ettiği 26 Ocak’ın Avustralya Günü olarak kutlanmasına yönelik tepkiler çeşitleniyor.
- Üniversitelerden devlet kurumlarına, telekomünikasyon şirketlerinden dev süpermarketlere kadar çok sayıda kurumda çalışanlar remi tatil olan 26 Ocak’ta çalışıp farklı bir gün yapmayı tercih ediyor.
- Metro Aboriginal Land Council’ın başkanı Nathan Moran toplumsal barış için bu tür adımların önemli olduğunu söylüyor.
AVUSTRALYA GÜNÜ
Avustralya Yerleşim Rehberi: Avustralya Günü, İşgal Günü veya Varlığını Sürdürebilme Günü?
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