26 Ocak resmi tatilinde çalışmak serbest

Australians Observe Australia Day Holiday As Debate Continues Over Changing The Date

26 Ocak 2022'de Gadhungal Murring geleneksel dansçıları Moona Moons Creek'de duman töreni düzenliyor. Credit: Steve Christo - Corbis/Corbis via Getty Images

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Avustralya Günü’nün 26 Ocak’ta kutlanmasına tepki gittikçe büyürken artan sayıda işyeri çalışanlarına farklı bir gün tatil yapma seçeneği sunuyor.

Öne Çıkanlar
  • Avustralya Aborijin ve Torres Boğazı Adalı toplumların İşgal Günü olarak protesto ettiği 26 Ocak’ın Avustralya Günü olarak kutlanmasına yönelik tepkiler çeşitleniyor.
  • Üniversitelerden devlet kurumlarına, telekomünikasyon şirketlerinden dev süpermarketlere kadar çok sayıda kurumda çalışanlar remi tatil olan 26 Ocak’ta çalışıp farklı bir gün yapmayı tercih ediyor.
  • Metro Aboriginal Land Council’ın başkanı Nathan Moran toplumsal barış için bu tür adımların önemli olduğunu söylüyor.
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