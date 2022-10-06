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Aile hekimleri isyanda

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Medical staff attend a rally in Perth (AAP).jpg

Aile hekimliği kurumunda kapsamlı değişikliklerin acilen yapılmaması durumunda temel bakım sektörünün çökeceği belirtiliyor.

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Published 6 October 2022 at 1:22pm
By Naveen Razik
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Avustralya’da sağlık sektörünün en önemli derneklerinden biri, aile hekimlerinin fazla çalıştığını, hak ettiklerinden az kazandığını ve önemli miktarının da iş değiştirmeye çalıştığını söyledi.

Published 6 October 2022 at 1:22pm
By Naveen Razik
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • Avustralya’nın en önemli tıp kurumlarının temsilcileri bu hafta Canberra’da bir araya geldi. Hepsinin aklında olan kelime aynı: Kriz
  • The Health of Nation, ülkenin Sağlığı Raporu’na göre, her 4 aile hekiminden üçü son bir yıl içinde psikolojik yıpranma yaşadığını belirtti. Her dört doktordan biri de önümüzdeki bir yıl içinde emekli olmayı planlıyor. Ayrıca bu doktorların yarısından azı, aile hekimliğini kariyer olarak tavsiye ediyor.
  • Aile hekimi sıkıntısını en bariz yaşandığı yerler kırsal bölgeler.
Avustralya Aile Hekimleri Birliğinin açıkladığı bir raporda aile hekimlerinin nerdeyse yarısı, meslekte kalmanın maddi olarak sürdürülebilir olmadığını belirtmiş.

Son on yıldır sabit kalan Medicare ödemeleri de bir başka sıkıntı. Aile hekimlerinin sadece yüzde 3ü mevcut Medicare ödemelerinin yeterli olduğunu düşünüyor.

Federal Sağlık Bakanı Mark Butler aile hekimliği sistemine daha fazla kaynak aktarmaya hazır olduklarını söylüyor.
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Avustralya’da birçok kişinin sosyal hayatında alkol önemli bir rol oynuyor. Ancak alkol sorunu olan kişilerin tüketimi çok fazla olduğu için hem kendilerini hem de çevrelerindekileri tehlikeye atıyorlar. Bir yakınınızın alkole bağımlı olduğunu tespit ederseniz nasıl yardımcı olabilirsiniz?

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05/10/202211:48
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