Aile hekimleri isyanda

Avustralya’da birçok kişinin sosyal hayatında alkol önemli bir rol oynuyor. Ancak alkol sorunu olan kişilerin tüketimi çok fazla olduğu için hem kendilerini hem de çevrelerindekileri tehlikeye atıyorlar. Bir yakınınızın alkole bağımlı olduğunu tespit ederseniz nasıl yardımcı olabilirsiniz?