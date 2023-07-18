Aile içi şiddette korkunç hafta operasyon tetikledi

NSW POLICE DOMESTIC VIOLENCE ARRESTS

A Supplied image obtained Sunday, July 16, 2023. NSW Police arrest a man. NSW Police have charged 592 people after a four-day operation targeting the state’s most dangerous domestic violence offenders, many of whom are fixated. (AAP Image/NSW Police) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Credit: NSW POLICE/PR IMAGE

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Avustralya’da aile içi şiddet olaylarında korkunç bir hafta yaşadık. Ülke çapında çok sayıda kadın hayatını kaybetti. NSW eyaletinde polis aile içi şiddetle mücadele kapsamında dört günlük bir operasyon kapsamında 600 kişiyi tutukladı.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Son sekiz günde ülke çapında beş kadın eşleri tarafından öldürüldü. Bu yıl şimdiye kadar 32 kadın aile içi şiddet sonucu hayatını kaybetti.
  • NSW polisi dört günlük Operasyon Amarok kapsamında 592 kişiyi aile içi şiddet suçlarından tutukladı.
  • Aile içi şiddet polisin günlük işinin yüzde 60’ını oluşturuyor.
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Avustralya’nın göçmen toplumlarında aile içi şiddetle mücadele

SBS Turkish

17/05/202307:23
Ocak’ta polisin tutukladığı bir erkeğin serbest kaldığı ve tekrar aile içi şiddet suçu işlediği belirtiliyor.

NSW eyaletinde mahkemenin aldığı aile içi şiddet koruma kararlarının neredeyse yarısının ihlal edildiği belirtiliyor.

Yetkililer koruma kararlarının ihlali cezalarının beş yıl hapse kadar yükseltilmesini tartışıyor.

Aile içi şiddetin her yıl ekonomiye 26 milyar dolar zarar neden olduğu belirtiliyor.

İstatistik Bürosuna göre, kadınların şiddet mağduru olma riski erkeklere nazaran üç kat daha fazla.

Her üç kadından bir hayatları boyunca şiddete maruz kalıyor. Her beş kadından biri de cinsel şiddete maruz kalıyor.
AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE

Geçici vizeli aile içi şiddet mağdurlarına ilave destek

Aile içi şiddette paralel hayatlar

Şiddet döngüsünü durdurup, olumlu bir rol model olun

Olumlu rol modeller toplumsal cinsiyete dayalı şiddet döngüsünü durdurabilir

Polis şiddet mağdurlarına yardım için hazır

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