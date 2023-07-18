Aile içi şiddette korkunç hafta operasyon tetikledi

ÖNE ÇIKANLAR Son sekiz günde ülke çapında beş kadın eşleri tarafından öldürüldü. Bu yıl şimdiye kadar 32 kadın aile içi şiddet sonucu hayatını kaybetti.

NSW polisi dört günlük Operasyon Amarok kapsamında 592 kişiyi aile içi şiddet suçlarından tutukladı.

Aile içi şiddet polisin günlük işinin yüzde 60’ını oluşturuyor.

LISTEN TO Avustralya’nın göçmen toplumlarında aile içi şiddetle mücadele SBS Turkish 17/05/2023 07:23 Play

Ocak’ta polisin tutukladığı bir erkeğin serbest kaldığı ve tekrar aile içi şiddet suçu işlediği belirtiliyor.





NSW eyaletinde mahkemenin aldığı aile içi şiddet koruma kararlarının neredeyse yarısının ihlal edildiği belirtiliyor.





Yetkililer koruma kararlarının ihlali cezalarının beş yıl hapse kadar yükseltilmesini tartışıyor.





Aile içi şiddetin her yıl ekonomiye 26 milyar dolar zarar neden olduğu belirtiliyor.





İstatistik Bürosuna göre, kadınların şiddet mağduru olma riski erkeklere nazaran üç kat daha fazla.





Her üç kadından bir hayatları boyunca şiddete maruz kalıyor. Her beş kadından biri de cinsel şiddete maruz kalıyor.



SBS Türkçe yi Salı hariç hafta içi her gün dinleyebilirsiniz. Bizi ayrıca Facebook ’tan takip edebilirsiniz.

