Altılı Masadan Beş Sandalyeye

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener

CHP ve İyi Parti liderleri arasında geçmişte kalan bir poz. Source: Supplied / Evrensel

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına itiraz eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sert açıklaması sonrası Cumhur İttifakı’na karşı bir araya gelen ittifak dağılmış gibi görünüyor. Hafta sonunda tüm Türkiye son dakika gelişmelerini takip etmek için televizyonlarına kilitlendi.

ÖNE ÇIKANLAR
  • İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sert açıklaması sonrası seçimlere iki aydan biraz fazla süre kalmışken muhalefetin stratejisini önümüzdeki günlerde sil baştan oluşturması bekleniyor.
  • Cumhurbaşkanı ve genel seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması bekleniyor.
  • Millet İttifakını oluşturan İyi parti dışındaki beş partinin genel başkanlarının bugün bir araya gelip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayları olarak açıklaması bekleniyor.
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