Altılı Masadan Beş Sandalyeye

ÖNE ÇIKANLAR
- İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sert açıklaması sonrası seçimlere iki aydan biraz fazla süre kalmışken muhalefetin stratejisini önümüzdeki günlerde sil baştan oluşturması bekleniyor.
- Cumhurbaşkanı ve genel seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması bekleniyor.
- Millet İttifakını oluşturan İyi parti dışındaki beş partinin genel başkanlarının bugün bir araya gelip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayları olarak açıklaması bekleniyor.
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