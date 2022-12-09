Avustralya’dan kapsamlı çevre koruma inisiyatifi

Öne Çıkanlar Reformların yasa tasarısı olarak 2023 ortasında hazır olacağı ve yıl sonundan önce de Parlamentoya sunulacağı belirtiliyor.

Dünya çapında bir milyon türün, özellikle de böceklerin nesli tükenme tehlikesi altında. Dünya çapında toprak yüzeyin en az yüzde 40’ınınsa bozulmuş olduğu tahmin ediliyor.

Çevre savunucuları da yeniliklere destek veriyor. Ancak anamuhalefet bürokrasiyi artıracağını düşünüyor.

Federal Çevre Bakanı Tanya Plibersek bir süredir beklenen bir dizi çevre koruma inisiyatifi açıkladı. Plibersek reformların iki yıl önce açıklanan ve ülke yasalarının çevreyi korumakta yetersiz kaldığını gösteren rapor üzerine başlatıldığını söyledi.





Yeni planın merkezinde bağımsız federal bir kurum olacak. Kurum doğayı etkileyebilecek başvuruları değerlendirecek. Şu anda değerlendiren çevre bakanı. Çevreyi etkileyen tüm kararlarda kanunen bağlayıcı standartlar olacak.





Çevre savunucuları da yeniliklere destek veriyor.









Avustralya Koruma Vakfı, the Australian Conservation Foundation’dan Paul Sinclair, Avustralya’nın çevre yasalarının delik deşik olduğunu ve güvenilmediğini söylüyor. “Çöken sistemi düzeltmek isteyen bir bakan olması çok iyi bir şey” diyor.





Başkent Bölgesi‘nden bağımsız senatör David Pocock da destek veriyor ancak hükümetin gereken fonlamayı da yapması gerektiğini söylüyor.





Ana muhalefet lider Peter Dutton ise reformların işletmelere ilave bürokratik engeller oluşturacağını söylüyor. Tüm değişiklerin masrafını birinin karşılayacağını onunda tüketici olduğunu söylüyor.





Yasa tasarısının 2023 ortasında hazır olacağı ve yıl sonundan önce de Parlamentoya sunulacağı belirtiliyor.





Dünya çapında bir milyon türün, özellikle de böceklerin nesli tükenme tehlikesi altında. Dünya çapında toprak yüzeyin en az yüzde 40’ınınsa bozulmuş olduğu belirtiliyor.



