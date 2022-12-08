Katı atıklardan ceza yemeden nasıl kurtulabilirsiniz?

Öne Çıkanlar
- Avustralya çapında ücretsiz katı atık toplama hizmeti sunuluyor. Ancak bunun koşulları ve istisnaları var.
- Büyük çöplerinizden kurtulmak için ilk başvuru noktanız içinde bulunduğunuz belediye olmalı. Şartlar belediyeden belediyeye değişiyor.
- Katı atıkların büyük kısmı depolama sahalarına götürüldüğü için atmadan önce tamir, satış veya bağış gibi seçenekleri de düşünün.
Avustralya’da çöp kutunuza atamadığınız, kurtulması zor ev eşyalarına katı atık (hard waste) adı veriyoruz. Ülkenin büyük kısmında belediyeler bu tür atıklardan ücretsiz bir şekilde kurtulmanıza yardımcı oluyor. Ancak atılan her eşyanın çevreye zararı var.
Yayınlanan bazı göre Avustralyalılar dünyanın en fazla atık üreten halklarından biri. Atıkların büyük kısmı da katı atık depolama sahalarına gidiyor.
Kâr amacı gütmeyen bir çevre kurumu olan Planet Ark’tan Geri Dönüşüm Kampanyası Müdürü Alejandra Laclette, ev mobilyasını örnek veriyor. Çok sayıda farklı tür malzemeden oluştuğu için geri dönüştürülemiyor.
Çöp söz konusu olduğunda “gözden ırak, gönülden ırak” pek doğru değil. Çoğu katı atık depolama alanlarına gidiyor. Credit: Getty Images/Ingrid Nagy / EyeEm
Bazı mobilyaları makul bir masrafla ve doğru bir şekilde geri dönüştürmek imkânsız.Planet Ark’tan Geri Dönüşüm Kampanyası Müdürü Alejandra Laclette
Avustralya’da iki tür katı atık toplama hizmeti sunuluyor. Periyodik bölgesel toplama veya randevulu sistem. Son yıllarda ikinci seçenek yaygınlaşmaya başladı.
Sydney’deki Blacktown Belediyesi ülke çapında randevulu katı atık toplama sistemi kullanan çok sayıda belediyeden biri.
Belediyenin Projeler ve Sistemler görevlisi Maria Hondrogiannis süreci anlatıyor.
“Biz başvuruyla çalışıyoruz. Arayan veya bize internetten ulaşan bölge sakinlerine bir sonraki uygun tarihi veriyoruz.”
Yaşadığınız bölgede hangi sistem uygulanıyorsa uygulansın, atıklarınızdan kurtulmak istediğiniz zaman miktar ve içerik açısından takip etmeniz gereken kurallar var.
Ne tür maddelerden güvenli bir şekilde nasıl kurtulabileceğinizi belediyenizden öğrenebilirsiniz. Credit: Getty Images- Stuart Murdoch/EyeEm
Katı Atık Kuralları
İlk kural, toplama gününden bir önceki akşam atıkları evinizin önüne çıkarmak.
Hondrogiannis, “Bunun nedeni komşularınızın yasadışı bir şekilde çöplerini veya kural dışı maddelerin sizinkine eklemesi” diye açıklıyor.
Kurallara uygun olmayan maddelerin katı atıklara eklenmesi büyük para cezasına yol açabilir. Kabul edilen katı atıklar belediyeden belediyeye değişebilir.
Melbourne’daki Merri-bek Belediyesi encümeni Mark Riley katı atık olarak kabul edilen malzemelerden örnek veriyor.
Atıklarınızdan yasadışı bir şekilde kurtulmaya çalışırsanız binlerce dolar cezası var. Credit: Getty Images/Tobias Titz
- Mobilya, karyola ve baza
- Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı ve derin dondurucu gibi beyaz eşyalar
- Halı veya halı altlığı
- Metal atık, ahşap ve cam
Katı atık olarak belediyelerin elinizden almayacağı malzemeler arasında yağ, araba tekerleri, strafor malzemeler ve inşaat malzemeleri var.
Evinizde renovasyon veya inşaat yapıyorsanız, inşaat atıklarını evin önüne koyamazsınız. Bu tür malzemeler için çöp hizmeti ile irtibata geçmeniz gerekir.Merri-bek Belediyesi encümeni Mark Riley
Ancak elektronik atık da Avustralya’da bazı belediyeler tarafından katı atık olarak kabul edilmiyor.
Sustainability Victoria’dan geçici Genel Müdür Matt Genever açıklıyor.
“Elektrik kablosu, pili veya prizi olan hiçbir eşyayı katı atık sahasına gönderemeyiz. Yani, televizyonlar, piller, saç kurutma makineleri, buzdolapları özel bölgelere gönderilebilir” diyor.
Elektronik atıklardan kurtulmak veya geri dönüştürmek istiyorsanız ilk başvurmanız gereken yer belediye transfer merkezleri olmalı.
Bazı belediyeler elektronik atıkları kabul etmiyor. Credit: Getty Images/KSChong
Genever, “Pil veya cep telefonu gibi daha küçük eşyalar için Avustralya çapında binlerce atık kabul yeri var. Süpermarketler, Harvey Norman ve Officeworks mağazaları gibi tesislerde genelde atık kabul yerleri var” diyor.
Boya da genelde katı atık olarak kabul edilmez. İstenmeyen boya malzemesi ve paketlerinden kurtulmak için ülke çapında bu tür malzemeyi ücretsiz bir şekilde toplayan ’e başvurabilirsiniz.
Kapınızın önüne koyacağınız atık içinde herhangi bir zehirli madde olmamalı. Tüm eyalet ve bölge hükümetlerinin zehirli atıkların güvenli bir şekilde toplanmasına yönelik hizmetleri bulunuyor.
Temizlik sıvıları, çamaşır suyu, böcek veya tarım ilaçları, yakıt, benzin bidonları da katı atık olarak kapınızın önüne konmamalı. Bu tür maddeler ne çöp bidonuna ne de lavaboya atılmalı. Credit: Getty Images/Fertnig
Bir kişinin çöpü diğerinin hazinesi
Bazı belediyeler kapıya konmuş katı atıkların içinde hazine aramanıza izin vermez. Para cezasına çarptırılmak istemiyorsanız, en iyisi bulunduğunuz bölgedeki kuralları öğrenmek.Melbourne’daki Merri-bek sınırları içindeyseniz, belediye katı atıklara ikinci bir şans verilmesini teşvik ediyor. Ancak öncelik her zaman sizin güvenliğiniz.
Herhangi bir eşyanın güvenli bir şekilde tekrar kullanılabileceğini güvence altına almak sizin sorumluluğunuz.Merri-bek Belediyesi encümeni Mark Riley
Ayrıca internette üyelerin artık kullanmadıkları eşyaların fotoğraflarını paylaşabildiği katı atık kurtarma grupları da var.
Planet Ark’tan Alejandra Laclette kullanmadığınız eşyanın ziyan olmaması için yapabileceğiniz çok şey olduğunu söylüyor. İnternet üzerinden satabilir, ihtiyacı olanlara gelip alabileceklerini söyleyebilir veya yardım kuruluşlarına bağışlayabilirsiniz.
Tamir edilirse güzel bir mobilyaya ikinci bir şans verilebilir. Credit: Getty Images/AJ_Watt
“Bağışladığınız eşyaların yeniden satılabilir durumda olduğuna emin olun. Aksi halde doğrudan atık sahasına gönderilirler ve masrafını yardım kurumları karşılamak zorunda kalır.”
Belediyeler dışında ’ın internet sitesinde geri dönüşüm ve katı atıktan kurtulmak için bilgi bulunmakta.
“Katı atıkların çoğu geri dönüşüme uygun değil. Bu da toplanan atıkların büyük ihtimalle atık sahasına gideceği anlamına geliyor. Lütfen unutmayın: çöp siz atana kadar çöp değildir.”
Detaylı bilgi için
- Belediyenizin internet sitesinden evinizdeki kimyasal atıklardan nasıl kurtulabileceğinize dair bilgi dahil olmak üzere en güncel kaynaklara ulaşabilirsiniz.
- , , ve dahil bazı eyalet ve bölgelerde zehirli atık depoları bulunuyor.
- İstenmeyen boya ve boya paketlerinden kurtulmak için en yakındaki gidin.
- Avustralya çapında istemediğiniz eşyalarınızdan sorumlu bir şekilde kurtulmak için sitesini ziyaret edebilirsiniz.