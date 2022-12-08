Katı atıklardan ceza yemeden nasıl kurtulabilirsiniz?

Öne Çıkanlar Avustralya çapında ücretsiz katı atık toplama hizmeti sunuluyor. Ancak bunun koşulları ve istisnaları var.

Büyük çöplerinizden kurtulmak için ilk başvuru noktanız içinde bulunduğunuz belediye olmalı. Şartlar belediyeden belediyeye değişiyor.

Katı atıkların büyük kısmı depolama sahalarına götürüldüğü için atmadan önce tamir, satış veya bağış gibi seçenekleri de düşünün.

Avustralya’da çöp kutunuza atamadığınız, kurtulması zor ev eşyalarına katı atık (hard waste) adı veriyoruz. Ülkenin büyük kısmında belediyeler bu tür atıklardan ücretsiz bir şekilde kurtulmanıza yardımcı oluyor. Ancak atılan her eşyanın çevreye zararı var.





Yayınlanan bazı verilere göre Avustralyalılar dünyanın en fazla atık üreten halklarından biri. Atıkların büyük kısmı da katı atık depolama sahalarına gidiyor.



Çöp söz konusu olduğunda “gözden ırak, gönülden ırak” pek doğru değil. Çoğu katı atık depolama alanlarına gidiyor. Credit: Getty Images/Ingrid Nagy / EyeEm Kâr amacı gütmeyen bir çevre kurumu olan Planet Ark’tan Geri Dönüşüm Kampanyası Müdürü Alejandra Laclette, ev mobilyasını örnek veriyor. Çok sayıda farklı tür malzemeden oluştuğu için geri dönüştürülemiyor.



Bazı mobilyaları makul bir masrafla ve doğru bir şekilde geri dönüştürmek imkânsız. Planet Ark’tan Geri Dönüşüm Kampanyası Müdürü Alejandra Laclette

Avustralya’da iki tür katı atık toplama hizmeti sunuluyor. Periyodik bölgesel toplama veya randevulu sistem. Son yıllarda ikinci seçenek yaygınlaşmaya başladı.





Sydney’deki Blacktown Belediyesi ülke çapında randevulu katı atık toplama sistemi kullanan çok sayıda belediyeden biri.





Belediyenin Projeler ve Sistemler görevlisi Maria Hondrogiannis süreci anlatıyor.





“Biz başvuruyla çalışıyoruz. Arayan veya bize internetten ulaşan bölge sakinlerine bir sonraki uygun tarihi veriyoruz.”





Yaşadığınız bölgede hangi sistem uygulanıyorsa uygulansın, atıklarınızdan kurtulmak istediğiniz zaman miktar ve içerik açısından takip etmeniz gereken kurallar var.



Ne tür maddelerden güvenli bir şekilde nasıl kurtulabileceğinizi belediyenizden öğrenebilirsiniz. Credit: Getty Images- Stuart Murdoch/EyeEm

Katı Atık Kuralları

İlk kural, toplama gününden bir önceki akşam atıkları evinizin önüne çıkarmak.





Hondrogiannis, “Bunun nedeni komşularınızın yasadışı bir şekilde çöplerini veya kural dışı maddelerin sizinkine eklemesi” diye açıklıyor.





Kurallara uygun olmayan maddelerin katı atıklara eklenmesi büyük para cezasına yol açabilir. Kabul edilen katı atıklar belediyeden belediyeye değişebilir.



Atıklarınızdan yasadışı bir şekilde kurtulmaya çalışırsanız binlerce dolar cezası var. Credit: Getty Images/Tobias Titz Melbourne’daki Merri-bek Belediyesi encümeni Mark Riley katı atık olarak kabul edilen malzemelerden örnek veriyor.



Mobilya, karyola ve baza

Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı ve derin dondurucu gibi beyaz eşyalar

Halı veya halı altlığı

Metal atık, ahşap ve cam

Katı atık olarak belediyelerin elinizden almayacağı malzemeler arasında yağ, araba tekerleri, strafor malzemeler ve inşaat malzemeleri var.



Evinizde renovasyon veya inşaat yapıyorsanız, inşaat atıklarını evin önüne koyamazsınız. Bu tür malzemeler için çöp hizmeti ile irtibata geçmeniz gerekir. Merri-bek Belediyesi encümeni Mark Riley

Ancak elektronik atık da Avustralya’da bazı belediyeler tarafından katı atık olarak kabul edilmiyor.





Sustainability Victoria’dan geçici Genel Müdür Matt Genever açıklıyor.





“Elektrik kablosu, pili veya prizi olan hiçbir eşyayı katı atık sahasına gönderemeyiz. Yani, televizyonlar, piller, saç kurutma makineleri, buzdolapları özel bölgelere gönderilebilir” diyor.



Bazı belediyeler elektronik atıkları kabul etmiyor. Credit: Getty Images/KSChong Elektronik atıklardan kurtulmak veya geri dönüştürmek istiyorsanız ilk başvurmanız gereken yer belediye transfer merkezleri olmalı.





Genever, “Pil veya cep telefonu gibi daha küçük eşyalar için Avustralya çapında binlerce atık kabul yeri var. Süpermarketler, Harvey Norman ve Officeworks mağazaları gibi tesislerde genelde atık kabul yerleri var” diyor.





Boya da genelde katı atık olarak kabul edilmez. İstenmeyen boya malzemesi ve paketlerinden kurtulmak için ülke çapında bu tür malzemeyi ücretsiz bir şekilde toplayan Paintback ’e başvurabilirsiniz.





Kapınızın önüne koyacağınız atık içinde herhangi bir zehirli madde olmamalı. Tüm eyalet ve bölge hükümetlerinin zehirli atıkların güvenli bir şekilde toplanmasına yönelik hizmetleri bulunuyor.



Temizlik sıvıları, çamaşır suyu, böcek veya tarım ilaçları, yakıt, benzin bidonları da katı atık olarak kapınızın önüne konmamalı. Bu tür maddeler ne çöp bidonuna ne de lavaboya atılmalı. Credit: Getty Images/Fertnig

Bir kişinin çöpü diğerinin hazinesi

Bazı belediyeler kapıya konmuş katı atıkların içinde hazine aramanıza izin vermez. Para cezasına çarptırılmak istemiyorsanız, en iyisi bulunduğunuz bölgedeki kuralları öğrenmek.Melbourne’daki Merri-bek sınırları içindeyseniz, belediye katı atıklara ikinci bir şans verilmesini teşvik ediyor. Ancak öncelik her zaman sizin güvenliğiniz.



Herhangi bir eşyanın güvenli bir şekilde tekrar kullanılabileceğini güvence altına almak sizin sorumluluğunuz. Merri-bek Belediyesi encümeni Mark Riley

Ayrıca internette üyelerin artık kullanmadıkları eşyaların fotoğraflarını paylaşabildiği katı atık kurtarma grupları da var.



Tamir edilirse güzel bir mobilyaya ikinci bir şans verilebilir. Credit: Getty Images/AJ_Watt Planet Ark’tan Alejandra Laclette kullanmadığınız eşyanın ziyan olmaması için yapabileceğiniz çok şey olduğunu söylüyor. İnternet üzerinden satabilir, ihtiyacı olanlara gelip alabileceklerini söyleyebilir veya yardım kuruluşlarına bağışlayabilirsiniz.





“Bağışladığınız eşyaların yeniden satılabilir durumda olduğuna emin olun. Aksi halde doğrudan atık sahasına gönderilirler ve masrafını yardım kurumları karşılamak zorunda kalır.”





Belediyeler dışında Planet Ark ’ın internet sitesinde geri dönüşüm ve katı atıktan kurtulmak için bilgi bulunmakta.





“Katı atıkların çoğu geri dönüşüme uygun değil. Bu da toplanan atıkların büyük ihtimalle atık sahasına gideceği anlamına geliyor. Lütfen unutmayın: çöp siz atana kadar çöp değildir.”



Detaylı bilgi için

Belediyenizin internet sitesinden evinizdeki kimyasal atıklardan nasıl kurtulabileceğinize dair bilgi dahil olmak üzere en güncel kaynaklara ulaşabilirsiniz.

Victoria, NSW , Güney Avustralya , Batı Avustralya ve Avustralya Başkent Bölgesi dahil bazı eyalet ve bölgelerde zehirli atık depoları bulunuyor.

İstenmeyen boya ve boya paketlerinden kurtulmak için en yakındaki Paintback merkezine gidin.

Avustralya çapında istemediğiniz eşyalarınızdan sorumlu bir şekilde kurtulmak için recyclingnearyou.com.au sitesini ziyaret edebilirsiniz.