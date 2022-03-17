Avustralyalı Kürt toplumundan buruk Nevruz

IRAN TRADITION NOWRUZ

Nevruz Anadolu'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada İlkbahar'ın gelişi adına kutlanıyor. Source: EPA / ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/AAP Image

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Victoria Kürdistanlar Demokratik Toplum Merkezi sözcüsü Mahmut Kahraman 6 Şubat depremlerinden sonra Nevruz (Newroz) festivallerini iptal ettiklerini ve bunun yerine Sydney, Melbourne ve Perth’deki toplum merkezlerinde düzenlenecek Nevruz etkinlikleri ile yeni yıla gireceklerini söyledi.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Yapılan tüm hazırlıklara rağmen Nevruz (Newroz) festival ellerini iptal eden Avustralya’nın Kürt toplumu yeni yıla daha kısıtlı etkinliklerle girecek.
  • “Ateşsiz Nevruz olmaz” diyen Mahmut Yıldırım, merkezlerde ateş yakılıp üzerinden atlanacağını söyledi.
  • Anadolu’dan Asya’nın derinliklerine kadar geniş bir coğrafyada kutlanan Nevruz’un Kürtler için anlamı 2,635 yıl geçmişe ve Demirci Kawa Efsanesi’ne dayanıyor.
Victoria Kürdistanlar Demokratik Toplum Merkezi sözcüsü Mahmut Kahraman tüm toplum üyelerini Nevruz etkinliklerine davet etti. Nevruz etkinlikleri Perth, Sydney ve Melbourne2da düzenlenecek.
  • Sydney: 17 Mart Cuma, 2 Romfort Rd. Kings Park, NSW
  • Perth: 18 Mart Cumartesi, 1 Lights St. Dianella, WA
  • Melbourne’da 24 Mart Cuma 19:00’da 36 Fawkner Rd, Melbourne, VIC,
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Geçen yıl Coburg park'da düzenlenen Nevruz Festivali'ne binlerce kişi katılmıştı. Credit: İsmail Kayhan SBS

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Avustralya'daki Kürt toplumu Nevruz'u kutluyor image

Avustralya'daki Kürt toplumu Nevruz'u kutluyor

SBS Turkish

17/03/202208:51

NEVRUZ

Avustralya'da Newroz 2022: Festival Kürtleri bir araya getirdi

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