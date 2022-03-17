Avustralyalı Kürt toplumundan buruk Nevruz

ÖNE ÇIKANLAR Yapılan tüm hazırlıklara rağmen Nevruz (Newroz) festival ellerini iptal eden Avustralya’nın Kürt toplumu yeni yıla daha kısıtlı etkinliklerle girecek.

“Ateşsiz Nevruz olmaz” diyen Mahmut Yıldırım, merkezlerde ateş yakılıp üzerinden atlanacağını söyledi.

Anadolu’dan Asya’nın derinliklerine kadar geniş bir coğrafyada kutlanan Nevruz’un Kürtler için anlamı 2,635 yıl geçmişe ve Demirci Kawa Efsanesi’ne dayanıyor.

Victoria Kürdistanlar Demokratik Toplum Merkezi sözcüsü Mahmut Kahraman tüm toplum üyelerini Nevruz etkinliklerine davet etti. Nevruz etkinlikleri Perth, Sydney ve Melbourne2da düzenlenecek.



Sydney: 17 Mart Cuma, 2 Romfort Rd. Kings Park, NSW

Perth: 18 Mart Cumartesi, 1 Lights St. Dianella, WA

Melbourne’da 24 Mart Cuma 19:00’da 36 Fawkner Rd, Melbourne, VIC,

Geçen yıl Coburg park'da düzenlenen Nevruz Festivali'ne binlerce kişi katılmıştı. Credit: İsmail Kayhan SBS



LISTEN TO Avustralya'daki Kürt toplumu Nevruz'u kutluyor SBS Turkish 17/03/2022 08:51 Play



