Deri kanserinde dünya lideri Queensland’de yeni kampanya

Olas de calor y efectos del sol en el verano australiano

Source: Getty / Getty Images

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Sunshine state yani güneş ışığı eyalet ismi verilen Queenland de durum diğer eyalet ve bölgelerden daha kötü. Bu yüzden eyalette yaşayanların bilinçlendirme kampanyası başlatıldı.

Öne Çıkanlar
  • Her yıl iki binden fazla Avustralyalı deri kanserinden hayatını kaybediyor.
  • Avustralya deri kanserinde dünyadaki en yüksek orana sahip. Queensland ise Avustralya ortalamasının yüzde 40 üstünde.
  • Avustrlaya deri kanserinde dünya lideri olsa da Kanser Konseyi önümüzdeki on yıllar boyunca deri kanseri oranlarının düzenli bir şekilde artacağını düşünüyor.
Tehlikeli ultraviyole ışınlarına karşı korunma çağrılarına her yerde rastlıyoruz.

En ünlüsü hala hatırlanan "Slip, Slop Slap" çizgi filmiydi.

Avustralya Kanser Konseyi’nden Kanser Kontrol Politikası Müdürü Megan Varlow, 1980’lerdeki kampanyadan beri iki önemli ekleme yapıldığını belirtiyor. Seek and Slide.

Uzun kollu gömlek giymek, güneş yağı kullanmak ve şapka takmak dışında, gölgede durmak ve güneş gözlüğü kullanmanın eklendiğini söylüyor.
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Queensland Deri Kanseri ile Mücadele de hükümet, üniversite ve spor organizasyonlarını bir araya getiren bir kurum. Hedefleri 2030’a kadar Queenslandlilerin en az yarısının geniş kenarlı şapka giymesini sağlamak. Kampanya ayrıca güneş yanığı oranında yüzde 20’lik bir azalma öngörüyor.

Kampanya başarılı olursa 2030’a kadar deri kanseri oranında yüzde 5, 2050’ye kadar da yüzde 25 bir azalma hedefleniyor.

 

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