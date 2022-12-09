Doğal gaz ve kömüre tavan fiyat sınırı getirildi

Öne çıkanlar 12 ay boyunca doğal gaza giga jul başına 12 dolar ve kömüre de ton başına 125 dolar tavan fiyat getirildi.

Federal hükümet eyalet hükümetleri üzerinden doğrudan faturaların bir kısmını karşılayacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımların artırılması konusunda anlaşma sağlandı.

Pandemi döneminde eyalet, bölge ve federal başbakanları bir araya getiren ulusal kabine, bugün yaptığı toplantıda enerji fiyatlarındaki artışa karşı çeşitli önlemler üzerine anlaştı.





Federal Başbakan Anthony Albanese’nin COVID-19 olmasından dolayı sanal olarak düzenlenen toplantı sonrası yapılan açıklamada alınan kararın Yeşiller ve bağımsızlar tarafından desteklendiği belirtildi.





Başbakan Albanese 12 ay boyunca doğal gaza giga jul başına 12 dolar ve kömüre de ton başına 125 dolar tavan fiyat getirildiğini belirtti.





Gereken yasal düzenleme için parlamentonun gelecek hafta tatilden çağırılacağı açıklandı.





Başbakan Albanese ayrıca enerji faturaları için destek de öngörüldüğünü, desteğin tüketicilere nakit yerine doğrudan eyalet ve bölge hükümetleri tarafından faturadan düşürüleceğini söyledi.





Hane ve küçük işletmelere 1,5 milyar dolarlık fatura desteği verileceği belirtiliyor.





Ulusal kabinenin üzerinde anlaştığı pakettin açıklanmasından önce eyalet ve federal enerji bakanlarının yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımları artırma üzerinde anlaştıkları belirtilmişti.



