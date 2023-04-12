Dünya Kupası’na yüz gün kala Matildalar’dan önemli galibiyet

ÖNE ÇIKANLAR FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na yüz günden az kaldı. Avustralya ve Yeni Zelanda’nın ev sahipliğinde düzenlenecek kupa en büyük kadın spor etkinliği olarak öne çıkıyor.

Matildalar turnuvaya 100 gün kala oynadıkları maçta İngiltere’yi evinde 2-0 yendi. Avrupa Şampiyonu olan ve 30 maçtır yenilmeyen İngiltere’ye karşı kaptan Sam Kerr yine yıldızlaştı.

Turnuva 20 Temmuz’da Aukland’ın Eden Park stadında Yeni Zelanda – Norveç maçıyla başlayacak. Dünya çapında 2,5 milyar insanın televizyonlarından müsabakaları izlemesi bekleniyor.

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda 150’den fazla ülkeden taraftarlar bekleniyor. Organizatörler 64 maçın oynanacağı kupanın gelmiş geçmiş en fazla izlenen kadın spor etkinliği olacağına emin.





Avustralya Kadınlar Futbol Milli takımı Matildaların ilk tur maçlarının biletleri dakikalar içinde tükendi.





Şimdiye kadar 650 bin bilet satıldı ve dün itibariyle 800 bin bilet daha satışa çıktı. 2000 Olimpiyatları’ndan beri Avustralya’daki en büyük spor etkinliği olacak.



