Dünya Kupası’na yüz gün kala Matildalar’dan önemli galibiyet

CHRIS MINNS FIFA WOMEN’S WORLD CUP PRESSER

Football fans are seen cheering during a 100 Days to Go media event for the FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023, in Sydney, Tuesday, April 11, 2023. (AAP Image/Bianca De Marchi) NO ARCHIVING Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE

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30 maçtır yenilmeyen Avrupa şampiyonu İngiltere evinde Avustralya’ya 2-0 yenildi.

ÖNE ÇIKANLAR
  • FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na yüz günden az kaldı. Avustralya ve Yeni Zelanda’nın ev sahipliğinde düzenlenecek kupa en büyük kadın spor etkinliği olarak öne çıkıyor.
  • Matildalar turnuvaya 100 gün kala oynadıkları maçta İngiltere’yi evinde 2-0 yendi. Avrupa Şampiyonu olan ve 30 maçtır yenilmeyen İngiltere’ye karşı kaptan Sam Kerr yine yıldızlaştı.
  • Turnuva 20 Temmuz’da Aukland’ın Eden Park stadında Yeni Zelanda – Norveç maçıyla başlayacak. Dünya çapında 2,5 milyar insanın televizyonlarından müsabakaları izlemesi bekleniyor.
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda 150’den fazla ülkeden taraftarlar bekleniyor. Organizatörler 64 maçın oynanacağı kupanın gelmiş geçmiş en fazla izlenen kadın spor etkinliği olacağına emin.

Avustralya Kadınlar Futbol Milli takımı Matildaların ilk tur maçlarının biletleri dakikalar içinde tükendi.

Şimdiye kadar 650 bin bilet satıldı ve dün itibariyle 800 bin bilet daha satışa çıktı. 2000 Olimpiyatları’ndan beri Avustralya’daki en büyük spor etkinliği olacak.

FIFA 2023 Kadınlar Şampiyonası ayrıca iki ülkenin beraber düzenleyeceği ilk kadınlar futbol turnuvası olacak.
MATİLDALAR

Tokyo’da Avustralya’nın altın çağı

Kadın futbolunda devrim niteliğinde anlaşma

Kaptan Kerr'ün 4 golü sayesinde Avustralya gruptan çıktı

Matildalar Dünya Kupası'na hazırlanıyor.

Matildalar Avrupa şampiyonu İngiltere’yi evinde yendi

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