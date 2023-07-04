Geçici vizeli aile içi şiddet mağdurlarına ilave destek

AMANDA RISHWORTH PRESSER

Sosyal Hizmerler bakanı Amanda Rishworth Source: AAP / DIEGO FEDELE/AAPIMAGE

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Aile içi şiddetten kaçan geçici vize sahiplerine sunulan destek artık Avustralya vatandaşlarına sunulanla aynı olacak. Bugünden itibaren aile içi şiddet mağduru geçici vizelilere verilen destek iki kat artıyor.

ÖNE ÇIKANLAR
  • 2021’de federal hükümet tarafından başlatılan ve geçici vizeyle Avustralya’da olan aile içi şiddet mağdurlarına destek programının kapsamı genişletiliyor.
  • Avustralya’da her altı kadından biri aile içi şiddet mağduru. Göçmen ve mülteci kadınlar arasında bu oran üçte bir. Bugünden itibaren aile içi şiddetten kaçan geçici vize sahiplerine verilecek maddi yardım üç bin dolardan beş bin dolara çıkarılıyor.
  • Sosyal Hizmetler Bakanı Amanda Rishworth yapılan artış sayesinde geçici vizelilerin sürekli oturum hakkı sahipleri ve vatandaşlara verilen destekten yararlanabileceğini söylüyor.
Eğer siz veya tanıdığınız bir kişi destek veya tavsiye istiyorsa 1800 737 732’den
1800RESPECT
veya 13 11 14’ten
Lifeline
’ı arayabilirsiniz.
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17/05/202307:23
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