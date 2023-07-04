Geçici vizeli aile içi şiddet mağdurlarına ilave destek

ÖNE ÇIKANLAR
- 2021’de federal hükümet tarafından başlatılan ve geçici vizeyle Avustralya’da olan aile içi şiddet mağdurlarına destek programının kapsamı genişletiliyor.
- Avustralya’da her altı kadından biri aile içi şiddet mağduru. Göçmen ve mülteci kadınlar arasında bu oran üçte bir. Bugünden itibaren aile içi şiddetten kaçan geçici vize sahiplerine verilecek maddi yardım üç bin dolardan beş bin dolara çıkarılıyor.
- Sosyal Hizmetler Bakanı Amanda Rishworth yapılan artış sayesinde geçici vizelilerin sürekli oturum hakkı sahipleri ve vatandaşlara verilen destekten yararlanabileceğini söylüyor.
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Ebeveyn ve nitelikli göçmen vizeleri artıyor: Yeni federal bütçeden göçmen girişimi
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Avustralya’nın göçmen toplumlarında aile içi şiddetle mücadele
SBS Turkish
17/05/202307:23