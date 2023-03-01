Göçmen toplumlar casusların hedefinde

ÖNE ÇIKANLAR Ulusal güvenlik mevcut hükümetin işbaşına geldiği andan itibaren önceliği oldu. Optus ve Medibank hacklenmelerinden sonra siber güvenlik de gündemin merkezine oturdu.

İçişleri ve Siber Güvenlik bakanı Clare O'Neil önde gelen istihbarat kurumlarından Australian Signals Directorate’ın da siber saldırılara karşı gerekli gördüğü zamanlarda harekete geçmek için daha fazla yetkisi olacağını söyledi.

Avustralya Federal Polisi Başkanı Kristy Barrett yasadışı yabancı müdahalenin farklı renklere bürünebileceğini söylüyor. Yabancı ülkelerin emriyle veya maddi desteğiyle gerçekleşen ve özellikle İngilizce konuşmayan göçmen toplumları hedefleyen tehdit veya sindirmelerin olduğunu söylüyor

Yabancı ülkelerden göçmen toplumlara müdahaleden örnekler.



Bir yabancı ülkenin toplu üyelerinin katıldığı bir toplantıya temsilci gönderip kimin hükümet karşıtı konuştuğunu kaydedip geri bildirmesi.

Kişinin yabancı bir hükümet veya hükümetin politikaları hakkında yaptığı yorumlara yüz yüze veya telefon üzerinden yapılan tehditler.

Avustralya Federal Polisi de doğrudan bu tehdide karşı göçmen toplumları korumak için bir kampanya başlattı. Göçmen toplumların artan sayıda yabancı tehdide maruz kaldığı ve buna rağmen bu tehditlerin çok küçük kısmının yetkililere bildirildiği düşünülüyor.





Bir bilinçlendirme kampanyası ile Türkçe dahil 30 ayrı dilde göçmen toplum üyelerine bilgi veriliyor. Tehdit altında olduğunu hissedenlerin federal polise şikâyette bulunması için gerekli bilgiler sunuluyor.







