İstanbul’da patlayan bomba bile kutuplaştırdı

Öne Çıkanlar İstiklal Caddesi’nde patlayan bomba altı kişinin ölümüne yol açtı. Saldırının olması başlı başına bazı güvenlik zaafları olduğunu gösterse de polisin şüpheliyi hemen yakalaması büyük bir başarı olarak görülüyor.

Saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu doğrudan Türkiye’nin en yakın müttefiklerinden biri olan ABD’yi çok sert bir şekilde eleştirdi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya’daki G20 zirvesinde ABD Başkanı Biden ile gayet samimiydi. Bu çelişki Türkiye’de en çok tartışılan konulardan biriydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İyi Parti’ye yönelik bir açılımı yine reddedildi.

Altılı masanın hala cumhurbaşkanı aday seçmemiş olması ne anlama geliyor?

Gazeteci Yavuz Oğhan son bir haftada Türkiye’de olan gelişmeleri SBS Türkçe için değerlendirdi.



