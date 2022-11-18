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İstanbul’da patlayan bomba bile kutuplaştırdı

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Istiklal Street vigil

İstiklal caddesi'nde ölen altı kişi için çiçek bırakanlar Source: AAP

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Published 18 November 2022 at 3:30pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

İstiklal Caddesi’nde patlayıp altı kişinin ölümüne yol açan bombalamada failin saatler içinde yakalanması cevapladığından daha fazla soru yarattı. Gazeteci Yavuz Oğhan SBS Türkçe için gündemi değerlendirdi.

Published 18 November 2022 at 3:30pm
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne Çıkanlar
  • İstiklal Caddesi’nde patlayan bomba altı kişinin ölümüne yol açtı. Saldırının olması başlı başına bazı güvenlik zaafları olduğunu gösterse de polisin şüpheliyi hemen yakalaması büyük bir başarı olarak görülüyor.
  • Saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu doğrudan Türkiye’nin en yakın müttefiklerinden biri olan ABD’yi çok sert bir şekilde eleştirdi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya’daki G20 zirvesinde ABD Başkanı Biden ile gayet samimiydi. Bu çelişki Türkiye’de en çok tartışılan konulardan biriydi.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İyi Parti’ye yönelik bir açılımı yine reddedildi.
  • Altılı masanın hala cumhurbaşkanı aday seçmemiş olması ne anlama geliyor?
Gazeteci Yavuz Oğhan son bir haftada Türkiye’de olan gelişmeleri SBS Türkçe için değerlendirdi.

YAVUZ OĞHAN İLE TÜRKİYE GÜNDEMİ

Yavuz Oğhan: "Dezenformasyon yasası siyasetçilere karşı kullanılabilecek"

Türkiye’de 10 Kasım'da Atatürk'ten çok siyasi tartışmalar gündemde

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