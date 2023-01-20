Jacinda ailesi ile daha fazla zaman harcayacak

Öne Çıkanlar İstifasını açıklayan Yeni Zelanda Başbaknı Jacinda Ardern yeniden aday olmayacağını ve başbakan olarak görev yapacağı en son günün 7 Şubat olacağını açıkladı.

Pandemi dönemindeki yönetimi herkesin takdirini kazansa da son dönemde artan hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve suç oranlarındaki artış anketlere yansımış ve Ardern’e destek azalmıştı.

Yeni Zelandalılar sizi nasıl hatırlasınlar diye sorulunca, Ardern, kibar olmaya çalışan biri” diye cevap veriyor.

Yeni Zelanda Başbakan Jacinda Ardern sefkat hissi 2019’da 52 kişinin öldürüldüğü Christchurch cami saldırısı sonrası tüm dünyadan takdir gördü.





Sosyal medyadan istifayı yorumlayan Başbakan Anthony Albanese, ardern’ün empati ve anlayışın önemli liderlik özellikleri olduğunu gösterdiğini yazdı.





Ancak iki ülke arasındaki ilişkiler Morrison hükümeti döneminde biraz sıkıntılıydı.





Son dönemde popülaritesi biraz azalsa da Yeni Zelandalıların başbakan olarak en fazla görmek istedikleri kişi hala Ardern.





Ekim’de Yeni Zelandalılar yeniden sandıklara gidecek ancak iktidardaki İşçi Partisi bu pazar liderini seçmek için bir araya geliyor.



