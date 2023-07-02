Kurban Bayramı’nda siyaset derin nefes alırken kafalarda tek soru: Ne olacak şu CHP’nin hali?

ÖNE ÇIKANLAR Türkiye'de Kurban Bayramı nasıl kutlanıyor?

Merdan Yanardağ tutuklandı. Bir gazetecinin söyledikleri yüzünden tutuklanması büyük tepki çekiyor.

Wagner isyanı Türkiye'den çok yakından takip edildi.

"Ne olacak bu CHPnin hali" klişe olmaya başladı ancak herkes soruyor.

Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye Gündemi programı için son bir haftaki gelişmeleri SBS Türkçe için değerlendiriyor.



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