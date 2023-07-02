Kurban Bayramı’nda siyaset derin nefes alırken kafalarda tek soru: Ne olacak şu CHP’nin hali?

Kilicdaroglu voting

Kemal Kilicdaroglu, leader of the Republican People's Party, Turkey's main opposition party, casts his ballot.

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Kurban Bayramı tatilinde Türkiye’de siyasete sessizliğin hâkim olduğunu belirten gazeteci Yavuz Oğhan, Merhan Yanardağ’ın tutuklanması, Wagner isyanı ve CHP’deki değişim çağrılarının yaygınlaşmasını SBS Türkçe için değerlendirdi.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Türkiye'de Kurban Bayramı nasıl kutlanıyor?
  • Merdan Yanardağ tutuklandı. Bir gazetecinin söyledikleri yüzünden tutuklanması büyük tepki çekiyor.
  • Wagner isyanı Türkiye'den çok yakından takip edildi.
  • "Ne olacak bu CHPnin hali" klişe olmaya başladı ancak herkes soruyor.
Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye Gündemi programı için son bir haftaki gelişmeleri SBS Türkçe için değerlendiriyor.
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