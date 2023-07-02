Kurban Bayramı’nda siyaset derin nefes alırken kafalarda tek soru: Ne olacak şu CHP’nin hali?

ÖNE ÇIKANLAR
- Türkiye'de Kurban Bayramı nasıl kutlanıyor?
- Merdan Yanardağ tutuklandı. Bir gazetecinin söyledikleri yüzünden tutuklanması büyük tepki çekiyor.
- Wagner isyanı Türkiye'den çok yakından takip edildi.
- "Ne olacak bu CHPnin hali" klişe olmaya başladı ancak herkes soruyor.
Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye Gündemi programı için son bir haftaki gelişmeleri SBS Türkçe için değerlendiriyor.
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Türkiye’de faiz artışı beklentileri karşılamadı
SBS Turkish
24/06/202313:50
TÜRKİYE GÜNDEMİ
Seçimlerden yenik çıkan muhalefette karmaşa hâkim