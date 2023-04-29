Türkiye’de seçimlere iki hafta kala belirsizlik devam ediyor

GERMANY TURKEY ELECTIONS

Almanya'da oy verme süreci başladı bile. Source: EPA / FILIP SINGER/EPA/AAP Image

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

14 Mayıs TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son 20 yıldır ilk defa yenilgiye bu kadar yaklaştı. Rakibi Kemal Kılıçdaroğlu kazanacağından emin. Gazeteci Yavuz Oğhan haftanın gelişmelerini SBS Türkçe için değerlendirdi.

ÖNE ÇIKANLAR
  • Cumhurbaşkanı Recep Tattip Erdoğan seçimleri kaybetmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştı.
  • Deprem, enflasyon, ekonomik kriz, 20 yıllık iktidar yorgunluğuna rağmen Ak Parti hala birinci parti.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rahatsızlığı gündeme damgasını vurdu.
  • Diyarbakır'da yüzden fazla gazeteci, sanatçı örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. Operasyonun zamanlaması birçok yorumcu tarafından sorgulandı.
Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye’de son bir haftada meydana gelen gelişmeleri SBS Türkçe’ye anlattı.
TÜRKİYE GÜNDEMİ

Depremin gölgesinde bayram ve seçimler

Türkiye’de deprem ve siyasi gerilim yüzünden eski seçimlerdeki coşku yok

Türkiye siyasetinde kurşun ve ortak liste tartışması

Adaylar belli, artık yarış başlasın

Gelişmeler Kılıçdaroğlu’nun önünü açarken Erdoğan’ınkini kapatıyor

"Her şeyin izinle yapılması yardımların dağıtımında sıkıntıya neden oluyor"

Altılı Masa’da Erdoğan’ın rakibi üzerine çatlak

Deprem, siyasi bölünmeyi yenemedi

Türkiye’de 10 Kasım'da Atatürk'ten çok siyasi tartışmalar gündemde

Share

Latest podcast episodes

Pain killer stock

Artık iki aylık ilaç reçetesi alabileceksiniz

sbs turkish.jpg

SBS Türkçe Canlı – 28 Nisan 2023

Add a little bit of body text.png

Türkiyeli partilerin Avustralya'daki seçim hazırlıkları: Bölüm 2

Football

İstanbul’da derbi heyecanı