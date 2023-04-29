Türkiye’de seçimlere iki hafta kala belirsizlik devam ediyor

ÖNE ÇIKANLAR
- Cumhurbaşkanı Recep Tattip Erdoğan seçimleri kaybetmeye hiç bu kadar yaklaşmamıştı.
- Deprem, enflasyon, ekonomik kriz, 20 yıllık iktidar yorgunluğuna rağmen Ak Parti hala birinci parti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rahatsızlığı gündeme damgasını vurdu.
- Diyarbakır'da yüzden fazla gazeteci, sanatçı örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. Operasyonun zamanlaması birçok yorumcu tarafından sorgulandı.
Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye’de son bir haftada meydana gelen gelişmeleri SBS Türkçe’ye anlattı.
TÜRKİYE GÜNDEMİ
Depremin gölgesinde bayram ve seçimler