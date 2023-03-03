Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını Pazartesi açıklıyor

ÖNE ÇIKANLAR
- 2 Mart’taki altılı masa toplantısında CHP’nin belediye başkanlarının görevlerine devam edeceği açıklamasından sonra alternatif adayı kalmayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in önünde Kılıçdaroğlu tek seçenek oldu. Akşener’in parti yönetiminden onay alıp Pazartesi diğer beş partinin lideri ile adayı açıklaması bekleniyor.
- 45 binden fazla insanın ölümüne neden olan depremlerden sonra eskiden çıkarılan dersler yeniden çıkarılıyor.
- Yardımdan çok ticarete odaklanan Kızılay’a halk güveni büyük ölçüde azaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ı görevden alması bekleniyor.
Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye’de son bir hafta içinde meydana gelenleri SBS Türkçe için değerlendirdi.
TÜRKİYE GÜNDEMİ
Türkiye’de deprem sonrası çadır ve seçim tartışmaları
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