Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını Pazartesi açıklıyor

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener

Source: Supplied / Evrensel

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Gazeteci Yavuz Oğhan Millet İttifakı’nın 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına çıkaracağı adaya karar verdiğini ve Pazartesi açıklayacağını söyledi. Oğhan kulislere göre adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ve İyi Parti yönetiminden onay beklendiğini söyledi.

ÖNE ÇIKANLAR
  • 2 Mart’taki altılı masa toplantısında CHP’nin belediye başkanlarının görevlerine devam edeceği açıklamasından sonra alternatif adayı kalmayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in önünde Kılıçdaroğlu tek seçenek oldu. Akşener’in parti yönetiminden onay alıp Pazartesi diğer beş partinin lideri ile adayı açıklaması bekleniyor.
  • 45 binden fazla insanın ölümüne neden olan depremlerden sonra eskiden çıkarılan dersler yeniden çıkarılıyor.
  • Yardımdan çok ticarete odaklanan Kızılay’a halk güveni büyük ölçüde azaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ı görevden alması bekleniyor.
Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye’de son bir hafta içinde meydana gelenleri SBS Türkçe için değerlendirdi.
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