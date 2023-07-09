NATO’dan Türkiye’ye İsveç baskısı

ÖNE ÇIKANLAR İsveç’in NATO üyeliği için Türkiye üstünde büyük baskı var. 11-12 Temmuz’da yapılacak 2023 Vilnius NATO zirvesinde karar verilmesi bekleniyor. İtiraz etse de Türkiye’nin İsveç’in üyeliğini kabul etmesi bekleniyor.

Tarihçi Necip Hablemitoglu’nun cinayetinin sanığı firar etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu internet sitesi kurdu. CHP’de Kemal Kilicdaroglu'na isyan bayrağı açanlar var ancak İmamoğlu bunu açıkça yapmıyor.

Türkiye’de hayat pahalılığının artması, memur zamları ve emeklinin durumu.

Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan 18 yaşındaki Arda Güler bu hafta Türkiye’de en çok konuşulan konu oldu.

Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye Gündemi programı için son bir haftaki gelişmeleri SBS Türkçe için değerlendiriyor.



LISTEN TO Kurban Bayramı’nda siyaset derin nefes alırken kafalarda tek soru: Ne olacak şu CHP’nin hali? SBS Turkish 02/07/2023 13:13 Play

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