NATO’dan Türkiye’ye İsveç baskısı

Erdogan NATO Summit

Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks during a media conference at a NATO summit in Madrid. Source: AAP, AP / AAP Image/AP Photo/Manu Fernandez

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Teröre destek olmakla suçladığı İsveç’in NATO’ya üye olmasına itiraz eden Türkiye üzerinde ittifakın diğer üyelerinden ve özellikle de ABD’den büyük baskı var. Gazeteci Yavuz Oğhan SBS Türkçe için yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin gelecek Salı günü başlayacak NATO zirvesinde İsveç’in üyeliğini kabul edeceğini düşünüyor.

ÖNE ÇIKANLAR
  • İsveç’in NATO üyeliği için Türkiye üstünde büyük baskı var. 11-12 Temmuz’da yapılacak 2023 Vilnius NATO zirvesinde karar verilmesi bekleniyor. İtiraz etse de Türkiye’nin İsveç’in üyeliğini kabul etmesi bekleniyor.
  • Tarihçi Necip Hablemitoglu’nun cinayetinin sanığı firar etti.
  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu internet sitesi kurdu. CHP’de Kemal Kilicdaroglu'na isyan bayrağı açanlar var ancak İmamoğlu bunu açıkça yapmıyor.
  • Türkiye’de hayat pahalılığının artması, memur zamları ve emeklinin durumu.
  • Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan 18 yaşındaki Arda Güler bu hafta Türkiye’de en çok konuşulan konu oldu.
Gazeteci Yavuz Oğhan Türkiye Gündemi programı için son bir haftaki gelişmeleri SBS Türkçe için değerlendiriyor.
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