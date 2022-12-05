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Pele için Dünya futbolu nefesini tutu

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BRAZIL SOCCER PELE

Pele hayranları Sao Paulo'da hastane önünde dua ediyor. Source: EFE / ISAAC FONTANA/EPA

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Published 5 December 2022 at 12:29pm
By Omoh Bello
Presented by Nejat Başar
Source: SBS

Futbol dünyasının efsanesi Brezilyalı Pele için nefesler tutuldu. Kanser tedavisi gören Pele hastanede palyatif bakım alıyor.

Published 5 December 2022 at 12:29pm
By Omoh Bello
Presented by Nejat Başar
Source: SBS
Öne çıkanlar
  • 82 yaşındaki Pele Brezilya’yla üç dünya şampiyonluğu kazanmıştı. Sao Paulo kentinde kanser tedavisi gören Pele 29 Kasım Salı günü hastaneye kaldırılmış ve orada da solunum iltihabı teşhisi konmuştu.
  • 2021’de kolon’undan kanserli doku alınan Pele, son dönemde sık sık hastanede tedavi görüyor. 1956’dan 1974’de kadar oynadığı Santos FC üniforması giyen taraftarlar hastanenin önünde dua etti.
  • Kemoterapi tedavisinin dondurulduğu ve sadece acı ve nefes darlığı semptomlarını gidermek için tedavi gördüğü bildiriliyor.
Cumartesi günü sosyal medyadan paylaşımda bulunan Pele, güçlü hissetini ve umutlu olduğunu belirtmişti.

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