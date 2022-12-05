Pele için Dünya futbolu nefesini tutu

Öne çıkanlar
- 82 yaşındaki Pele Brezilya’yla üç dünya şampiyonluğu kazanmıştı. Sao Paulo kentinde kanser tedavisi gören Pele 29 Kasım Salı günü hastaneye kaldırılmış ve orada da solunum iltihabı teşhisi konmuştu.
- 2021’de kolon’undan kanserli doku alınan Pele, son dönemde sık sık hastanede tedavi görüyor. 1956’dan 1974’de kadar oynadığı Santos FC üniforması giyen taraftarlar hastanenin önünde dua etti.
- Kemoterapi tedavisinin dondurulduğu ve sadece acı ve nefes darlığı semptomlarını gidermek için tedavi gördüğü bildiriliyor.
Cumartesi günü sosyal medyadan paylaşımda bulunan Pele, güçlü hissetini ve umutlu olduğunu belirtmişti.