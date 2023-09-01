SBS Türkçe Canlı - 1 Eylül 2023

SBS Türkçe Canlı - 1 Eylül 2023Play48:22SBS Türkçe CanlıGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (44.29MB) Hafta içi Salı hariç her gün Avustralya doğu kıyıları saati ile 14:00 ile 15:00 arasında yayınlanan SBS Türkçe radyo programını artık reklamsız, müziksiz ve kesintisiz bir şekilde dinleyebilirsiniz.Bugünkü programHaberlerYaz kurak geçecekYavuz Oğphan ile Türkiye gündemiSporDinleyici mesajlarıSBS Türkçe Canlı - 1 EylülShareLatest podcast episodes"Memur maaşını belirleyen hakem değil, hükümet"Meteoroloji: Kurak ve sıcak bir yaz geliyorSpor Haberleri 1 EylülSBS Türkçe Haberler 1 Eylül